Acróstico realizado por Virginia, basado en Yo también tengo mi historia del autor, Ignacio Martínez.

Yo tengo mi historia

O vos crees que no

Tengo años ya vividos de

Engaños y desengaños pero

Nunca me he rendido y no siempre he

Ganado, pero la sigo luchando día a día

Olvidando mi pasado, esperanzada en

Mi futuro, llena de ilusiones y sé qué

Inesperadamente llegará el día que mí

Historia cambie, que se

Iluminará mi

Sonrisa y se llenará de

Tesoros mi corazón agitado

Obvio, estará siempre el

Recuerdo de ese pasado pero

Imagino el futuro lleno de

Amor, alegría y esperanza.