En cuento de Alfredo Pereira ocupa hoy esta página. Aunque nació en Montevideo (13 de abril de 1952), el autor reside en Salto, donde integra la Sociedad Escritores Salteños. Ha incursionado también en la pintura, ámbito en el que participó de exposiciones como las Bienales de San José y de Salto. Tanto en las letras como en las artes plásticas se considera un autodidacta.

YOLANDA

Son las 7 de la mañana, y con la misma lentitud que el sol pide permiso para salir, Yolanda se levanta, con las mismas pocas ganas de ir al liceo de siempre. No porque le vaya mal, ya que es una alumna adelantada y muy buena en varias materias, sobre todo en literatura.

Mueve su humanidad con la elegancia que solo las mujeres rellenitas saben hacerlo, luego de ducharse, elige la ropa interior concienzudamente, el negro de la lencería sobre su piel blanca como la leche acaso le da un dejo de lujuria, que ella admira.

Se vistió con su minifalda tableada que deja a la vista la agradable visión de sus piernas blancas y carnosas. Luego de desayunar abundantemente, partió para el liceo, donde la esperaban las amigas y amigos que se disputaban su atención, la mayoría de los jóvenes con intenciones de conocer su intimidad.

Su rostro casi redondo, mostraba una mirada melancólica, y sus labios carnosos invitaban a ser besados, completando el conjunto su pelo negro azabache y lacio que caía dividido en dos, enmarcaba un rostro enigmático, que muchos deseaban besar.

Yolanda deseaba fervientemente un novio que la quisiera y que se paseara con ella orgullosamente del brazo, pero la mayoría quería experimentar solamente el sexo con ella. Ninguno quería que lo vieran pasearse del brazo con la chica que no era el arquetipo de niña delgada y angelical y que presentarían a sus padres y amigos. Lo que la hacía la amiga perfecta para compartir secretos y pedir consejos, ya que no era competencia. Una de los momentos más esperados, era verla irse con su andar parsimonioso, bamboleando sus caderas graciosamente de un lado para el otro.

La vida de Yolanda Soto era feliz, sus padres la adoraban y se prodigaban en atenciones, sus tías, tan rellenas o más que ella siempre estaban trayendo masas y postres para que la nena no se debilitara, decían siempre sonrientes. A pesar de que sus figuras no eran lo que la sociedad exigía, sus tres tías se habían casado con hombres delgados y deportistas que las adoraban y las colmaban de regalos.

Con sus dieciocho años recién cumplidos, conoció a Gustavo, un muchacho mayor que ella, que con sus veintinueve años ya había recorrido el mundo debido a su oficio de marino mercante. Fue en un baile del club, donde había concurrido con sus amigas, esa noche estaba radiante, con un vestido negro con mostacillas que resaltaban aún más sus ojos lánguidos color café. Gustavo se acercó y respetuosamente la sacó a bailar, sus amigas estaban asombradas, porque Yolanda nunca era sacada a la pista, pues bien, Gustavo la tomó dulcemente entre sus brazos y bailaron toda la noche. El noviazgo fue corto, Gustavo quería tenerla en su cama con un deseo incontrolable. Se la imaginaba desnuda y blanca en la noche de la luna de miel, sobre las sábanas de seda negra del hotel. La lujuria se mezclaba con deseos de comidas exóticas, sus viajes de marino lo habían llevado a lugares increíbles, donde había comido de todo. La novel novia estaba en la gloria, era feliz, su esposo la colmaba de regalos, tenía una pasión enfermiza por ella, en vez que querer que adelgazara como la mayoría de los maridos, la incitaba a que comiera. Gustavo se dedicaba, cuando estaba en casa, a las compras en el supermercado y la confitería. Las manos no le daban para abarcar todo lo que traía, pollos, pulpos, pulpas seleccionadas, verduras y frutas variadas y de la confitería, postres de chocolate, masas, bombas de miel, bombones de licor. Manjares de chantilly.

Yolanda al verlo venir, hacía palmas como una niña pequeña, alegre por las provisiones que engrosarían la heladera, la despensa y su figura. Las amigas miraban extrañadas y sin comprender, la actitud de Gustavo, era inusual la pasión que día a día le profesaba, parecería que la estaba engordando a propósito. Pasaban los meses y Yolanda, primero perdió el andar parsimonioso que la había hecho tan deseada, y luego dejó de salir de la casa, porque su figura era tan imponente que no pasaba por el umbral de la puerta, aún así Gustavo a pesar de todo la adoraba cada día más y no dejaba de prodigarle las atenciones de siempre.

Un día Gustavo, que se había retirado de los mares, compró un coqueto restaurant situado a dos casas por medio, y empezó con la actividad a la que se había preparado toda la vida, la de un exquisito gourmet. Había aprendido y degustado toda clase de manjares en sus viajes por el mundo. El día de la inauguración fue un éxito, el local no daba abasto, la gente se apretujaba y empujaba para entrar y sentarse en la sala y degustar los más exóticos platos, la condición del chef era que no debían preguntar las recetas de lo que comían, decía que era para no perder la exclusividad.

Cuando el restaurant, luego de varios meses de estar en la cúspide de los más caros y selectos de la ciudad, empezó a decaer en la afluencia de público, quizás porque la gente se había empezado a acostumbrar a las exquisiteces que servía.

Entonces Gustavo, que tenía un as en la manga, anunció que a la noche estrenaría un exótico plato al que bautizó como «Manjar de carnes de caza condimentadas con finas hierbas de Oriente». La fama que es esquiva, en este caso señaló a Gustavo Leal, y fue nuevamente aplaudido hasta rabiar, el éxito era total.

Hacía meses que las amigas de Yolanda la habían olvidado, pero un día una de ellas decidió ir a visitarla, sabía que estaba más gorda que antes, pero no le importó.

Gustavo al abrir la puerta, vio a la amiga de Yolanda, y notó que también era una joven un poco rellenita de figura, le informó que Yolanda se había internado en una clínica en Suiza para adelgazar.

La amiga se puso muy contenta, y sentada en el living, degustando las más exquisitas masas y un sabroso té de la India, se fue quedando y la hora pasó. Entonces Gustavo muy amable la invitó a cenar, Amelia aceptó y desde entonces no se la ha visto más por la ciudad.