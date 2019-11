«… de nuestros rincones más queridos» Haciendo historia…

Escuela N° 11 «Víctor Lima» de Tiempo Completo

Invitados a visitar la Institución en un entorno rodeado de naturaleza y con su enorme plaza al frente, llegamos en un momento clave a Escuela Nº 11 «Víctor Lima».

No solo se encuentran Docentes y alumnos disfrutando del nuevo local, sino festejando sus 110 aniversarios.

La mañana se prestaba para ése paseo cargado de emotividad donde nuestros anfitriones nos brindaron la mejor atención, como es el caso del Director Javier. Abandonando por unos minutos su actividad laboral, para acompañarnos en un recorrido por las instalaciones de la Escuela, apreciando incluso en su parte posterior, una maravillosa vista al río.

Deseamos poder quedarnos más tiempo allí.

El edificio, totalmente transformado, moderno y mar avilloso, cuenta con una variada comodidad en sus diferentes salones, para que además el alumnado sienta el placer de llegar a clases, sin deseos de retirarse.

Comenzaremos desde este momento, narrándoles como comienza instalándose la Escuela Nº 11″ Víctor Lima»:

Historia

El tres de agosto de 1909 se inaugura la Escuela Rural Nº 20, en un espacio ubicado dentro del Saladero de Salto.

Su primera Maestra Directora, fue Soledad Mai. Al ir finalizando el mes de agosto, contaba con cincuenta y cinco alumnos, treinta y seis varones y diecinueve niñas.

A los 10 años, se inaugura su nuevo local donde se encuentra actualmente la Escuela, pero con los años, éste fue demolido para levantar el nuevo edificio que es hoy.

Como hecho significativo podemos decir que en el año 1920, se crea un nuevo cargo de Maestro ayudante, siendo una compañía para la Directora que hasta ese momento, había llevado adelante la tarea sola.

Con el correr de los años, precisamente en el 1928, se conforma la Comisión de Fomento logrando realizar la primera Kermesse bailable a beneficio de la época y la Escuela, que hasta ése momento había sido denominada Nº 20, pasa a denominarse Nº 11.

Recién en el año 1961, se lleva a cabo la creación de un cargo para 5º y 6º año, para luego continuar recibiendo Docentes y alumnos.

A partir de ésta primera etapa, reviviremos momentos de la Escuela de la mano del Director de la misma, Javier Sauto:

¿Cuánto tiempo hace que desarrolla tarea aquí?

Hace tres años.

Anteriormente me desempeñé en la Escuela Nº 114 de Barrio Burton, con una experiencia anterior en lo rural bastante amplia en Escuela Nº 22 de Palomas y Nº 17 de Colonia Lavalleja.

Creo firmemente que nos hacemos Maestros en espacios rurales, muy lindo además. Donde uno, como es el comienzo se va adaptando y aprendiendo a querer a la escuela.

¿Llega aquí como Director?

Si, siempre me he desempeñado en Direcciones anteriormente.

¿Cómo fue encontrarse en una escuela de alumnado tan numeroso?

Ya conocía la escuela.

Era un local muy antiguo, que se inauguró en el año 1919, una escuela urbana común, donde había un doble turno, con clases de inicial de 4 años a 6º.

La cual estuvo mucho tiempo en preparativos, para tiempo completo.

Ésta fue una necesidad que se llegó a conocer en el año 2002, donde los Maestros y la comunidad en general, se han movilizado lo suficiente para lograrlo.

Durante muchas generaciones estuvieron insistiendo en diferentes gobiernos y no se podía concretar. ¡Pero se logró!

Son las más requeridas dentro del país con un horario de 8 a 15.30 has.

¿Cuándo se logra el Tiempo Completo?

En el año 2017 llegan a la Escuela autoridades de Primaria, para informarnos, que se estaban priorizando algunas escuelas y que era otro año en que no se iba a poder pasarla a tiempo completo.

Eso quería decir que todo lo que se habían movilizado algunos Maestros de muchos años en la escuela, deseando y soñando, ilusionados que llegaría ese momento, sintieron desmoronar todo su sueño.

Luego muchos actores y personas allegadas a la institución se estuvieron movilizando, para que durante el final de 2017, se hiciera el lanzamiento del gran sueño de ver a la Escuela Nº 11, de Tiempo completo.

Entonces a partir de 2018, se comenzó con la gran obra que económicamente fue muy importante, ya que prácticamente se demolió gran parte del viejo edificio que se había reconstruido, para construir el nuevo.

En el 2019, por fin cumplimos el sueño del nuevo edificio y del Tiempo completo, conjuntamente con el Aniversario Nº 110 de la Escuela.

¿Cuál es la historia conocida por usted del comienzo de la Escuela?

La Escuela se inicia en el Saladero en 1909, concretamente donde se encuentra el Frigorífico La Caballada, de Don Pascual Harriague como Escuela Rural Nº 20.

Los Maestros llegaban del puerto hasta aquí, en lancha, ya que no existía ningún puente. En el 1919, se traslada para donde se encuentra ubicada hoy y recién en el 1929, es que pasa a llamarse Escuela Urbana Nº 11.

Tanto el predio de la Escuela, así como el de la placita que está enfrente, fue donación de Don Manuel Paulé, como el Barrio mismo que lleva su nombre.

Se comienza a incrementar tanto la cantidad de Docentes, asi como de alumnos, como sucede hasta hoy.

Una Directora importante ha sido Sara Curbelo, que hoy disfrutamos su presencia como vecina.

¿La zona seguramente era aislada?

Si, bien aislada, más bien rural. Donde la escuela solamente funcionaba hasta 3º año y para aquel que quisiera continuar, debía llegar hasta la Escuela Nº 4.

Entre los concurrentes allí de esta zona, están los papás del Diputado Luis Leglise por ejemplo, siendo muy complicado lograr el traslado hasta esa Escuela.

¿Cómo fue cambiando la modalidad de enseñanza?

Como fue evolucionando la educación, como vamos transitando nosotros los Docentes, desde el conductismo al constructivismo.

¿Ha contado la escuela con eventos importantes?

Si, el cincuentenario, que fue una fecha muy importante. Algunos eventos destacados, han ocurrido en los últimos tiempos.

Como es el caso de la denominación con el Nombre del Escritor Víctor Lima.

La Directora de la Escuela, que en ese momento era Teresita Rodríguez junto a la Comisión, comienza a gestionar su denominación.

Años más tarde llega la denominación junto a un emotivo acto donde estaban presente familiares, amigos y vecinos del poeta, que acompañaron a la comunidad educativa.

¿Por qué surge ese nombre?

Surge en el año 2003 como reconocimiento al gran poeta salteño que tanto escribió sobre Salto y sobre el Río que desde nuestra Escuela se puede apreciar. Fue allí también donde desaparece físicamente él.

Todos los años recordamos su fecha de nacimiento realizando diversas actividades y acercando a las nuevas generaciones variado material sobre el poeta.

Desde hace varios años la Escuela trabaja en producción audiovisual y han ganado varios concursos locales en Cort en Aulas y nacionales.

En el año 2015 los niños de sexto año deciden realizar un documental sobre la vida de Víctor Lima para que los alumnos que ingresaran a la escuela conozcan bien su vida y trayectoria.

Para llevar adelante el mismo, alumnos y equipo docente, han visitado lugares y realizado entrevistas a personas que conocieron al poeta recorriendo varios departamentos por los que él pasó.

¿Con cuántos Docentes cuenta la Escuela Nº 11 hoy?

Son nueve Docentes, Profesores de Educación Física, Danzas y el alumnado es de 248 niños.

¿Las actividades que llevan adelante, cuáles son?

Para nosotros como Maestros, ha sido bien importante acompañar los cambios que han tenido los niños. Las actividades que hoy llevamos a cabo son puntuales, cortas, que les llame su interés.

Son desafíos muy grandes para los Docentes, como es el caso de las redes sociales, enseñándoles cómo utilizarla de la mejor manera.

Y como destaque, contamos con la familia para todo el trabajo, que es para nosotros, una de las patas más importantes.

Somos conscientes de que por unas horas, contamos con lo más importante de ellos: sus hijos.

La familia, la comunidad tanto educativa como la que recibimos de parte de la sociedad toda, es sumamente importante, incluso con una Comisión Fomento trabajando fuertemente, con madres y padres que se preocupan y se ocupan, estando siempre presentes.

Eso es un privilegio, porque la nuestra, es una escuela realmente de puertas abiertas a toda esa mencionada comunidad que apoya siempre.

Gracias por el aporte a El Pueblo, del Director Javier Sauto y Secretaria Ana Inés Russo.