Aunque sus diseños sean caros, no son exclusivos y muchas coinciden con su ‘look’, incluso en el mismo acto

Se puede vestir en cualquier tienda de ropa y coincidir con otra persona que lleve la misma ropa, pero esto también puede pasar si el modelo es de Dior. El hecho de pagar más por una prenda no da la exclusividad y si no que se lo digan a muchas famosas que han acudido a un acto y, para su sorpresa, otra ‘celebrity’ llevaba la misma ropa. Eso le sucedió a las cantantes Pink y Shakira o a las actrices Sigourney Weaver y Jamie Lee Curtis, que se lo tomaron con buen humor y se fotografiaron juntas.

En otro caso, el atuendo no se repite en el mismo acto, pero sí en diferentes y todo queda inmortalizado en fotografías para que el común de los mortales pueda preguntarse ¿quién lo luce mejor?

https://www.elcomercio.es

Gwen Stefani y Rihanna

Gwen Stefani optó por este look monocromático para el estr eno de ‘The Bling Ring’, mientras que Rihanna se lo puso para una aparición en la televisión alemana.

Victoria Beckham

y Lady Gaga

Tanto Victoria Beckham como Lady Gaga son íconos de la moda, así que no es de sorprender que llegaran a coincidir con el mismo vestido. Victoria se lo puso para los premios Glamour celebrados en Londres, mientras que Gaga lo usó para un evento del orgullo gay en Nueva York.

Jennifer López y Liberty Ross

Jennifer López fue el centro de atención en la gala amfAR de Nueva York con este vestido brillante de color azul. Por otro lado, la modelo Liberty Ross, cuyo marido, Rupert Sanders, le fue infiel con Kristen Stewart, optó por el mismo vestido para el estreno de ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’.