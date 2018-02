Abocada como siempre a la superación, cuenta en la actualidad con aproximadamente trescientos socios y realizando un llamado muy pronto a asamblea para la designación de su nueva directiva.

Actualmente la preside Pedro Farías y su Vicepresidente Roberto Di Donato, está dedicado al rubro desde hace quince años.

La familia de UNTASA no solo se encuentra conformada por el rubro de talleristas, sino por el vínculo creado por sus integrantes: profesionales conocidos, amigos o familiares directos.

Y los sigue encaminando unidos, por una lucha constante entre proyectos y avances.

Quisimos conocer de su situación actual y para ello dialogamos con su Vicepresidente Roberto Di Donato, de esta manera:

¿Cuánto hace que desarrolla la función de Vicepresidente?

Cuatro años.

Este es el indicado, donde tendríamos que encontrarnos ya cambiando la Directiva.

Nos salteamos un período donde no se realizaron presentaciones y de ésa forma, no cambiaron sus dirigentes.

Este año llamaremos a Asamblea.

¿Cómo se logran tantos años en el medio?

Esta tarea que realizamos es a voluntad propia. Algo que lleva mucho tiempo.

Constantemente interiorizándonos y solicitando colaboración. Pero por otro lado y lo más importante, es sentirnos unidos.

Deseando conseguir cosas como grupo y no de forma individual.

¿Cómo encuentra a UNTASA en el momento de su inclusión en ella y cómo la ve hoy?

De una u otra forma estuvimos siempre ligados a la institución y creo firmemente que debemos formar parte e integrarnos.

UNTASA fue creada para apoyar al mecánico y al rubro metalúrgico en todo lo que es avances en cuanto a la tecnología y los nuevos cambios.

Tanto administrativos como económicos.

Y su situación hoy se viene complicando en primer lugar, porque son pocos los socios que realmente se preocupan por la institución.

Eso hace que se haga más pesado de sobrellevar el recorrido que tiene que hacer quien toma la directiva.

Y en segundo lugar, existe un cambio que debe ser permanente en cuanto no solo al trabajo con los fierros, la parte tecnológica, sino también en la parte del empleador y de las exigencias del empleado, que nos obliga a estar informados permanentemente.

¿Cómo se realizan estas actualizaciones?

Hoy tenemos una herramienta muy importante que es internet, que nos abre un abanico inmenso viendo las realidades al instante. Y bien usado, es fundamental.

Debemos estar muy bien informados, porque a cualquiera de nosotros como mecánicos un solo error que cometamos dentro de un vehículo nos puede costar muy caro.

La plaza automotriz a nivel del departamento desde el año 2000 en adelante, se ha modernizado mucho.

No se ven tantos autos con sus años en la calle. Y eso requiere de una mayor capacidad de parte del mecánico, tener un taller en orden.

Debemos continuamente estar adquiriendo maquinarias, que muchas veces son de alto costo y es por ello que los números de los talleristas se elevan, porque los cursos y las herramientas son caros en una plaza muy pequeña.

Debemos trabajar con mucho cuidado en los precios, porque la competencia no nos lo permite además.

¿Cómo fueron los cambios en la Institución?

Además de la tecnología en la parte administrativa, ya que pasan muchas cosas por la computadora, la parte legal.

Estamos muy atentos e informados en cuanto a sueldos y demás.

Anteriormente el mecánico trabajaba «así nomás», como a lo que se iba haciendo.

Por más chico, mediano que sea mi taller, debemos mirar todo como una empresa, porque el sistema nos lleva a ello.

¿Cuáles fueron los logros de UNTASA, en los últimos tiempos?

Muy parejos.

Es una institución que necesita de acompañar estos cambios.

Somos unos agradecidos con el Centro Comercial e Industrial de Salto, porque nos brinda una mano enorme en cuanto a asesoramiento.

Por ése motivo nos «mechamos» mucho en cuanto a nuevas informaciones con gente que llega de Montevideo a brindar cursos y charlas en forma muy asidua. Tanto en lo administrativo, como técnico.

Agregarle a ello el agradecimiento a firmas, que siempre quieren apoyar a la institución con su auspicio.

¿Cuáles son las exigencias de UNTASA hacia el socio en cuánto a capacitaciones?

Hay un solo requisito y es que constituya un taller que se encuentre en forma legal. O si es empleado, el patrón le brinde la posibilidad de acceder.

Es una gran ventaja para el empleado.

Además de que se encuentre al día con la cuota.

¿Cuál es la mayor necesidad de UNTASA?

Existe un tema bien importante pendiente en nuestra directiva, que es sobre la Escuela Industrial (UTU) institución que brinda la capacitación.

Pienso que se debe en parte a lo técnico y a la política.

Hemos observado en algunas ocasiones, que el interés por la enseñanza no existe.

Hay una carencia en la parte mecánica electrónica relacionada a la automotriz y por ése motivo no desconocemos que la gente no está saliendo bien preparada de la UTU. Nosotros necesitamos de ésa gente preparada y no la conseguimos.

Me gustaría de alguna forma, sea interactuando con el Centro Comercial, UNTASA y UTU, encontrarle una solución al tema. Porque es un todo.

No me gustaría dejar pasar la oportunidad de reiterarles a los socios, que nos estamos reuniendo los días miércoles a las 20 hs en el Centro Comercial e Industrial de Salto, donde los esperamos para recepcionar sugerencias, esperando contar con una mano de su parte. Muchas gracias a todos.