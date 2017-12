Con Daniel Caffree

Hasta aquí en nuestro espacio de los días sábados, hemos contado con la presencia de invitados de los más variados estilos musicales, sin haberse hecho presente el Folklore.

Hoy nos acompaña Daniel, quien cuenta con una vasta trayectoria en este estilo musical y a partir de ahora, con proyectos a corto plazo.

Dejemos que sea él quien nos narre cómo comienza su vocación, su transitar y sus planes:

“Comencé con la música, cuando con cinco años todavía no sabía leer.

Mi padre me leía las canciones y yo las iba aprendiendo.

¿Cuál fue la primera?

“Mire amigo” de Alfredo Zitarrosa. Él me iba acompañando con la guitarra y yo aprendiendo de él.

¿Cuándo llegas al escenario?

Debuté en una Kermesse de Capilla Santa Teresita en Salto Nuevo.

La hacían todos los años, siempre estaba con mi abuela que vivía muy cerquita y mis tíos me llevaron para cantar. Luego seguí en La revista infantil de Radio Cultural, durante años.

¿Cómo siguió tu camino con la música como adolescente?

Con 14 o 15 años, había un grupo musical que lo llevaba adelante mi hermano y se llamaba “Los diamantes”.

Tocaban en las escuelas rurales del departamento, como Laureles, Campo de todos, entre otros y me incorporaron como cantante.

Concurría al liceo Zona Este, donde tuve también la oportunidad de formar parte del coro. Luego me instalé en Montevideo y empezó mi fuerte con la música.

Cantaba en una cantina de “Toto” Miranda que era un lugar muy famoso en el Buceo. En “Las casitas” y también en Teluria, donde cantaron grandes, como Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, etc.

Con 18 años fui dejando el folklore, dedicándome más a la música melódica y fue allí que me correspondió representar a Uruguay en un Festival que se realizó en Río de Janeiro en el año ´78, ganando el festival.

En el ´79 se llevaba a cabo el Festival de Costa a Costa en Piriápolis, con invitados de toda Sud América, donde canto una canción melódica de un amigo, Juan Bufa y me acompañó la orquesta de Julio Frade.

Había muchos otros maestros, como Frade, acompañando a otros cantantes.

No tuve la suerte de ganar el festival como cantante, pero sí ganó la canción como inédita.

Es allí que se presenta la oportunidad de viajar, pero no cantando.

¿Abandonas la música?

Sí, la oportunidad era viajar trabajando en un barco petrolero de ANCAP, donde estuve dos años, llegando de nuevo a Salto en el año ´83.

Y en el ´85, comencé de nuevo a cantar en Fórmula 1, donde estaba “coco” Pereira Das Neves, Núñez Da Rosa, Perón Peralta, Previale como baterista y yo como cantante durante dos años.

Luego me picó nuevamente las ganas de viajar y me embarqué en un crucero de Cristina Onassis, pero nunca he dejado de cantar.

¿Cuál era tu desempeño en el barco?

Era asistente de camarero y mi función era la de limpiar pasillos y camarotes.

Éramos dieciséis uruguayos los que viajábamos, junto a trescientos tripulantes, más mil quinientos pasajeros. Yo llevaba mi guitarra conmigo y luego de mi trabajo que terminaba a las 20 hs, nos reuníamos en el comedor del personal con mis compañeros uruguayos que tenían tres tamboriles y hacíamos candombe.

Cuando el barco estaba en puerto, las luces de las piscinas se apagaban y no se las podía utilizar.

Nosotros los tripulantes, no podíamos hacer uso de ellas, pero si no habían turistas en ése momento, nos sentábamos en ese lugar.

Y empezábamos a guitarrear y candombear. Los turistas, escuchaban esa música y comenzaban a salir de sus camarotes. Un día la jefa del crucero me dice, que era muy linda la música que hacíamos: -¿no te animás a tocar en el show?

Sentí vergüenza, porque éramos una guitarra y tres tambores y las orquestas italianas que los acompañaban, eran espectaculares. Con tres pistas para bailar y siete piano bar.

¿Se animaron?

Lo hablamos con mis compañeros un poco sorprendidos por la propuesta, pero uno dijo sí y los demás accedieron gustosos a compartir momentos en el crucero con toda la gente que iba a bordo.

Trabajábamos durante el día en nuestras actividades y de noche además, nos abonaban aparte por el disfrute de nuestra música.

No lo podíamos creer que los norteamericanos, en su gran mayoría les gustara. Era una música distinta para ellos, con otra cultura.

¿También aceptaste la propuesta de un barco de pesca?

Sí, totalmente distinto a lo que conocía hasta ahora, me fui a Las Malvinas, a la pesca con los italianos.

Era una muy buena remuneración lo que recibía. Y en el ´90, vuelvo al Uruguay, ya que FRIPUR (Frigorífico Pesquero del Uruguay) me ofrecía una linda propuesta y además estaba en mi territorio, bajo mi bandera.

Allí estuve durante siete años.

¿Compones además?

Sí, es en este barco que el poco tiempo que sobraba, me lo dedicaba para mí componiendo canciones.

Pero lo seguí haciendo y me encanta.

¿Cuándo es que conformas el grupo de folklore que tan conocido te hizo?

Me dedico pura y exclusivamente a hacer música de Folklore, en el año 2002, con el “bocha” Ardaix.

Yo había empezado a escribir la canción “Nostalgiando” y se la llevé, solicitándole que le agregara alguna estrofa y así lo hizo.

Luego le puse la música y fue la primera que hicimos.

Con el tiempo, formamos un dúo con “toco” Moreira, hasta que en el año 2010 en un carrito de Termas de Daymán en semana de turismo, propiedad de una sobrina, fuimos a tocar. Debutando al mediodía, la gente se animó, tocamos también de noche. Y al otro día, era como que ya nos esperaban todos.

Nos gustó la idea, incorporamos a Jorge Ferreira con un teclado y allí nace “Musicanto 3”.

Comenzamos luego en un programa de Canal 4, hasta que llega la Teletón del 2010, realizada en Fono Platea de Radio Cultural.

Agregamos un bajo con Wadalquivir Rosas y allí ya fue “Musicanto 4”.

Se encontraba presente Carlos Ardaix y nos dijo que teníamos que estar en Valentín Aparcero y allí estuvimos.

Luego en 2011, la Alcaldesa María Alejandra Fagúndez de Pueblo Fernández, nos invita a su fiesta del 6 de enero y es cuando nos comenzamos a vestir a la usanza, con bombacha, sombrero y demás.

¿Cuáles son tus planes?

Actualmente estoy en un proyecto de solista grabando unos poemas. Algunos de Carlos Ardaix, otros míos, de Shuber Núñez y además de Don Guillermo Chivel.

Compondré mi disco que saldrá en Febrero, ya que estoy realizándolo muy tranquilo.

Además estoy con un proyecto que contará con la participación de niños en edad escolar, tanto de la ciudad, como del interior de la misma que canten folklore, reciten, o sean bailarines en un programa de televisión, representando a su escuela.

Lo que intento con ello, es volcar una nueva generación al folklore y a su vez, que no se pierda la esencia de lo que es este estilo de música.

¿Cuáles serían las condiciones para esa participación en tu programa televisivo?

El niño no tiene que tener experiencia como cantante. Solo tiene que tener ganas de hacer folklore, ya que si no está en condiciones nosotros contamos con los medios y un tiempo de dos meses para prepararlo.

Debemos hablar con los padres, que el niño se sienta cómodo, le guste lo que va a hacer y allí estaremos seleccionando a todo aquel que se presente.

¿Ya tienes fecha de inicio de inscripciones?

Para ir descubriendo a estos talentos, vamos a comenzar con las inscripciones en enero.

El llamado será realizado por diferentes medios, para que no quede nadie sin participar y vayamos entrenándolos. Para poder grabar el programa en marzo, con una duración de tres meses al comienzo, realizando un segundo llamado.

El programa, llevará el nombre de: “Haciendo Escuela” y agradezco a “chochó” Escobar, quien me lo sugirió.

¿Cuál es la actividad que llevas de la mano?

Es una empresa en Carpintería que la fundó mi padre, como un emprendimiento familiar.

Realizando muebles y las guitarritas que las comenzó a fabricar él y es un destaque de su parte. Porque hasta hoy, se la ve por todos lados. Me gustaría para finalizar, dejar la invitación a todos los papás que crean que su hijo o hija en edad escolar tiene condiciones como para acompañarnos en el programa, decirles que serán bienvenidos.

Que se inscriban, que esta generación va a ser quien siga adelante con nuestra tradición en este estilo de música, como es el folklore.