Con Carolina Núñez Aguiñagalde

Contando con una importante trayectoria, Grupo La Base de Salto nos presenta hoy a Carolina, una de sus cantantes desde hace dos años.

Quien nunca imaginó que su hobby por la música, la haría transitar una realidad de dedicación y compromiso, pero sobre todo de pleno disfrute.

Conoceremos su historia, de su entusiasmo con el grupo y cómo lleva adelante además, diferentes actividades.

Dialogando animadamente, esto le preguntamos:

¿Cómo fueron tus inicios como cantante?

Estudié en el Liceo Nº 6 de mi barrio, Ceibal, donde había diferentes fiestas y me anotaba, porque siempre me gustó cantar.

Estudié danzas, estando de manera permanente siguiendo esos pasos desde pequeña, pero siempre lo mío era inconcluso. Comenzaba alguna actividad, como el arte, dibujo, pintura entusiasmada y después lo abandonaba.

No encontraba lo mío, hasta que decidí volcarme hacia la música.

Y fue en mi liceo, por una apuesta realizada por mis compañeros, que me animé a cantar por primera vez en público. ¡Quedaron todos sorprendidos y yo misma de lo que podía brindar!

Luego en un evento de La Semana de la Juventud, me presenté representando al Liceo Ipoll, quedé seleccionada como participante y fue mi presentación en el Teatro Larrañaga.

Luego comencé con un grupo de chicos adolescentes en una banda, como un hobby, que se llamaba “De fiesta”, tocando en diferentes eventos, en F.M Extremo, pero luego se disolvió.

Chicos excelentes y muy compañeros, pero siempre fue en forma honoraria cuando nos presentábamos en un lugar. ¡A mi me encantaba igual!

Yo lo tomaba como un hobby a pesar de que es un trabajo.

Me gustaría decirles hoy a estos chicos que con toda meta que se propongan sigan adelante.

En esta vida todo se puede, solo es querer, tener voluntad y amar lo que hacemos.

¿Cómo llegas a La Base?

Estando en el grupo que me encontraba en ese momento, yo deseaba poder llegarle a la gente, que nos conocieran más.

Todo cuesta y más en Salto, donde hay muchos grupos, pero debo reconocer que el corto tiempo que estuvimos como grupo fueron momentos muy lindos que hemos pasado con estos chicos, tan buena gente quedando esa buena amistad.

Y al desvincularme del este, al poco tiempo me entero de que habían formado otro y en ese momento, el principal de Grupo La Base de Salto, Néstor Salgado, me llama porque necesitaba vocalista. Me había visto cantando en el Teatro y luego me oye cantar en Extremo.

¿Cómo reaccionan tus padres?

Mis padres son muy compañeros.

¡Yo estaba encantada! Era mi mamá, como que no quería. Me decía que la noche no era para mí y que era yo muy jovencita.

Tuve el apoyo de mi padre que me animó a que lo intentara.

Le dije que sí a Néstor, me propuso una reunión esa noche y fuimos con papá.

No podía creer, que me estaba pidiendo que cantara ya ese fin de semana. ¡Ése sábado!

“Venite preparada con Pop, lentos y algunos movidos”, me dijo.

Yo siempre tuve la oportunidad y el placer de estar al lado de mi papá que le gusta mucho escuchar música y estamos las veinticuatro horas en casa con la radio prendida y los temas se te pegan.

Soy adicta a la cumbia de antes, como Karibe con K, Gilda, Karina, Rodrigo.

¿Cómo fue esa primera actuación?

¡Nervios totales!, y en el Hotel Arapey Termal.

Jugó a mi favor, que había público de todas las edades.

Pero estaba muy consciente de que tenía que hacer las cosas bien y con mucha responsabilidad, porque había un acuerdo de dinero por mi participación con el grupo.

Yo me sentía muy comprometida, porque hasta ahí, había sido un hobby en forma honoraria.

No quería equivocarme en nada, “todo perfección”.

¿Te apoyaba la familia?

Sí, tengo tres hermanos que desde el primer día me apoyaron incondicionalmente y mi padre me dijo: “si quieres ir a cantar, yo te apoyo, pero soy yo el que te llevo. Aunque sea lejos, yo te llevo”. Mi jefe aceptó enseguida y no hubo problemas.

Me acompañaba también mi mamá, ellos disfrutaban un poquito y fue así como comencé.

En ese primer show conocí a Federico, vocalista del grupo y me enseñó mucho.

Me aconsejaba que me sacara los nervios; ¡pero no era fácil.

Tanto él como Néstor eran los que comenzaban el show diciendo algunas palabras y son las que rompen el hielo.

Yo me encontraba un poco confiada, porque son maravillosos en el escenario, como se expresan, como se manejan, tanto Federico, como Néstor.

Él me había pedido que llevara entre diez y veinte temas y allí fue que canté por primera véz, el que había hecho en el Teatro “Señor amante” de Valeria Linch. ¡Un temón!

¿Cómo responde el público?

En el hotel el público es maravilloso.

Son muy respetuosos, aplauden mucho y gente grande que sale a bailar con temas lentos.

¡Yo no podía creer que estaba allí!

¡Una oportunidad muy grande! Fue una puerta enorme que se abrió para mí y también para el grupo.

¿También tocan en diferentes eventos?

Sí, en quince años, casamientos y diferentes eventos particulares.

También en Termas de Daymán. Pero en el Hotel, es muy seguido.

Todos los sábados, los miércoles. ¡Algo maravilloso!

¿Puedes ver a la música como un medio de vida?

Sí, lo veo, pero hay que tener mucha suerte de entrar en el medio y hacerte conocer. Acá en Salto, hay cantantes que son muy conocidos y existen lugares como en Hotel y Casino de Salto, que están en forma permanente.

Conozco a personas que cantan y han pretendido entrar a nuestro mercado y cuesta.

¡Yo siento que yo tuve suerte! Porque nunca pensé estar cantando en un grupo, como lo estoy haciendo.

¿Cómo lo ves al mercado de Salto?

Hay mucho talento en Salto.

Hay grupos y cantantes compañeros, que tienen su talento y no se animan a soltarse.

A mí me pasaba de que tenía terror de cantar en público y actualmente mis compañeros ya lo saben, me pongo muy nerviosa al principio, pasan dos temas y es como que ya me suelto.

Los nervios están en cada show.

En el Hotel estoy como no sé si nerviosa, pero sí veo que la ansiedad es mucha.

¿Había al principio alguna condición para integrar el grupo?

No.

Sí, mi mamá. Tenía una especie de miedo que yo con el tiempo la entendí, de que como toda madre, me pase algo. Porque uno está en la noche y además yo estaba estudiando.

Luego lo entendió porque conoció como era mi jefe y todo el entorno.

Y en cuanto a la banda, lo único que deseaba el jefe, era que fuéramos responsables y para mí está perfecto, es como tiene que ser. Fue lo que nos pidió: “que fuéramos responsables”.

Él a mi me dio una oportunidad y estoy feliz por ello.

En el grupo en el momento que me integro, era todo muy lindo y lo sigue siendo. Era muy compinche con Federico, aprendí mucho con él, hasta que se fue.

Pero es un grupo muy lindo con chicos muy sanos y es un placer compartir todos estos momentos con ellos.

¿Cómo está conformado el grupo?

Como vocalistas somos tres: estoy con Guidai Arbiza y Emilio (chechi) Martínez. Músicos: Néstor Salgado como principal del grupo, Lucas Jurado, Jonathan Echevarri y Emanuel Ferreira.

¿Una experiencia linda?

Haber compartido escenario con grandes cantantes de Salto, grabando una canción dedicada a Dolores y logrando recaudar fondos cuando sufrieron el tornado.

También fue lindo haberme lanzado como solista, paralelo a la banda, fue una linda experiencia, sin interferir con el horario del grupo.

¿Llevas adelante otras actividades?

Si, además de recibirme de bachiller haciendo 6º de Artística, el año entrante está en mis planes estudiar peluquería y maquillaje en UTU.

También tengo una historia laboral como moza en Pizzería Mamma Mía.

¿Te sientes satisfecha con lo que estás logrando en tu vida?

Sí, me siento muy contenta.

La música y el arte son algo hermoso.

Escuchar un poquito de música, a mí me llega a cambiar el ánimo.

Por eso me animo a decirles a aquellos chicos que aspiran a algo a que lo hagan, que se expresen y lo disfruten.

Y a toda aquella gente que nos sigue, decirles que son muy importantes para nosotros. Somos unos agradecidos a nuestro público.

Y además pedirles que apoyen a los grupos de Salto, que tanta falta hace.