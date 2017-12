Con una increíble sencillez y simpatía, llega Ana Sofía a nuestro encuentro. Para contarnos su amor por la música, el canto, entre otras actividades que lleva de la mano.

Con ansias de volar, despega de la ciudad de Paysandú con 17 años, llegando a nuestro departamento a estudiar derecho y dedicarse al arte.

Aquí formó su familia junto a Renzo, su hija María Paz y en camino está su segundo bebé: Vicente.

Conforma el grupo Zoom con mucho éxito, siendo ella una de sus cantantes.

Nuestro diálogo transcurre muy entretenido por cierto. De principio a fin. Ya que al culminarlo, nos deleita con su timbre de voz y el tema: “Mágicas princesas”, haciéndonos emocionar:

¿Con qué expectativa contabas al venirte a Salto?

En cuanto llegué, comencé a vivir con unas amigas. Estudiaba derecho y trabajaba, brindando clases de danzas con Romanella Balbuena y expresión corporal en CRECER.

Luego de cursar la carrera durante tres años ya no me gustó tanto y comencé a trabajar en ex Supermercados Ñandú.

Con el paso del tiempo conozco a mi esposo Renzo, me caso y llega mi hija María Paz.

Para ese entonces, yo ya estaba trabajando de la música en Conservatorio Sagaría.

¿Cómo incursionas como cantante?

En el año 2000, contando yo con tan solo 7 años, convocan a un casting en Paysandú para bailarinas y cantantes, que se transmitía por Canal 3 T.V. Ríos Digital.

Me presento y entre doscientas cincuenta chiquilinas, salí primera y allí trabajé durante tres años.

¿Estabas en edad escolar?

Si, el programa se llamaba Trimanía, salía al aire de lunes a viernes a partir de las 17 hs., me permitían salir un rato antes del colegio, me vestían, maquillaban y peinaban para el programa, que era como de competencias entre escuelas y mi función era abrir las presentaciones, con un Staff de cinco o seis chiquilinas, haciendo obras de teatro, cantando y actuando.

Teníamos mucha trascendencia en Paysandú. Éramos como famosas allá (sonríe). Veníamos a Salto a hacer presentaciones.

Pero ya con esa edad, componía, estudiaba danzas, iba a clases de canto, como que lo traigo en la sangre. Mi mamá dice que nací con ese don.

Aunque no tengo mucho perfeccionamiento técnico vocal, fue ahora de grande que me interesó conocer más del tema.

Antes, lo hacía de rostro (sonríe).

¿Participaste de otros eventos, además?

Pasaron unos años y volvieron a realizar otro programa: Conquistadores. Fue la misma producción del canal que hasta hoy me convoca para ir a cantar.

Con más repercusión a nivel regional, imitando al Cantando por un Sueño y de Salto iba mucha gente.

Trabajé dos años hasta que decidí venirme para aquí.

¿Qué encuentras aquí?

Aunque busqué algo relacionado con lo que venía haciendo, fue muy difícil la inserción en el medio y más si no me conocían.

Comencé muy de a poquito a dar clases de expresión corporal, estando siempre relacionada con la música, pero no tanto con el canto.

Lo que sí traía, era el perfeccionamiento en danzas.

¿Cómo comienzas cantando acá?

Todo sucede, porque yo trabajaba anteriormente en un local de ANTEL y el principal, es amigo de Pedro Grau, integrante de nuestra banda ZOOM y en un Karaoke de una fiesta de fin de año, me vio y me llamó para ofrecerme trabajar profesionalmente.

En el Casino, en eventos, que para mí era muy difícil llegar por mis propios medios.

¿Qué sentiste al llegar al escenario?

Sentí que por fin podía demostrar algo.

Al principio muchos miedos, no conocía a nadie y tampoco estaba en mi ciudad.

Era todo muy difícil.

De esa primera noche en el Casino, no paré más.

Al principio era como cantante invitada, después ya era Sofía de ZOOM, más conocido como el grupo del Polo Ayala.

¿Conquistaste otras propuestas luego?

Si, fue cuando me vio De Lisa y me llamó para trabajar con él, pero trabajamos poco tiempo juntos, porque se dio toda la movida junta y no pudimos continuar.

También me gusta mucho la animación de eventos, pero en familia, en algo mas íntimo, no con mucha gente.

¿Cuál es tu estilo?

El estilo de ZOOM, es muy variado.

Hago mucho Mecano. ¡Fue escucharlo y me encantó!

También hacemos música en inglés, Laura Pausinni, para terminar luego con plenas. ¡Hacemos todo!

¿Hay proyectos en cuanto a la música?

Sí, existen propuestas para irme.

Está pendiente lo de trabajar en un crucero, también en otro país. No lo tengo muy definido aún.

¿Cuáles son tus planes?

Me gustaría volver a estudiar con María Duré y luego perfeccionarme mas en la música, con algunas otras técnicas. Estudié Marketing digital y me gustaría también poder focalizarme un poco en ello, para acompañarlo con el canto.

¿Dónde está cantando el grupo actualmente?

Estamos con ZOOM, en el Salto Hotel y Casino en forma permanente.

Actualmente hay mucho trabajo, pero mis compañeros de grupo, ya traen una trayectoria con ellos y no están muy hambrientos de escenario (sonríe).

Yo estoy embarazada de seis meses de Vicente y estoy también un poco tranquila.

Estuvimos en el Ayuí, con la fiesta de Los Vascos, en despedidas de fin de año, en el Casino siempre y después en eventos particulares que surgen y que son importantes para nosotros.

¿Se puede vivir de la música?

No acá en Salto.

Tienes que llevar alguna actividad de la mano.

Si de verdad uno tuviera la oportunidad de salir afuera del país a trabajar y volver para lograr seguir con la música acá, sería fantástico.

Cuesta mucho el decidir irse.

¿Te irías con la familia?

No sé.

Tengo veinticuatro años, estoy recién con una familia joven, con una hija pequeña y pronto llegará Vicente.

La carrera de cantantes, genera muchas cosas lindas, pero además dificultades.

Nosotros con el grupo estamos muy bien, muy tranquilos y cómodos.

Manteniendo un público que se detiene a escucharnos en cada show y a eso, lo valoramos mucho.

¿Cómo te defines?

Como una persona muy responsable, puntual, soy muy dedicada y a eso lo traigo desde muy chiquita.

En el tema de la música, debemos serlo.

¿Cuál es la actividad que llevas de la mano?

Trabajo en ASISPER y mi tarea consiste en la promoción y venta.

Me gusta lo que hago, además trabajamos con libertad y estoy muy cómoda.

También, acabo de terminar un curso muy nuevo de Marketing Digital en la Universidad Católica.

Dándonos las herramientas para desarrollar el marketing en empresas, mediante las redes sociales.

Actualmente hoy se está utilizando mucho y espero contar con la suerte de poder comenzar en alguna empresa que necesite de estos servicios, como para experimentar con el estudio que realicé.

¿Cuál es tu referente en la música?

Una ídola para mí, es “Lali” Espósito.

Siempre la admiré, me inspira y he concurrido a sus shows, cuando llegaba a Montevideo.

¿Un mensaje a tu público?

Aunque uno no lo vea, hay gente que de verdad nos sigue.

Cuando alguien en un show, nos dicen que van por nosotros, no lo podemos creer. Que nos lo reconozcan, está muy bueno.

Yo y todo el grupo, nos esmeramos para darles lo mejor a esa gente que nos escucha. Y también lógicamente, lo hacemos por nosotros.

Entiendo que no soy una profesional, tengo mucho por aprender y me satisface crecer en lo vocal.

Pero el mensaje que deseo enviar, es a toda la gente que le gusta la música, que se animen y puedan llegar a ser más profesionales.

No hablo artísticamente solamente, sino con lo que va acompañado, que son los valores, la puntualidad, la responsabilidad, lo que hace a un cantante.

Esas cosas hacen que uno pueda llegar lejos.

Se ha perdido un poco con las nuevas generaciones nuestras.

Yo conté con el privilegio de haber encontrado un grupo con trayectoria como lo es ZOOM, con mis dos grandes compañeros.

Con el Polo como cantante, lo que hice, fue tratar de mamar todo lo que aprendía a su lado, así como de Pedro, que toca el teclado como pocos.

Que enseña y ambos, han podido sacar de mi lo mejor, dando la posibilidad de explotar.

Luego todo se va dando solo. Pero al hacer las cosas, que sea por amor, porque realmente gustan y llenan, produciendo algo.

¿Cuándo llega Vicente?

Lo esperamos ansiosos a finales de marzo.