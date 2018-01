Con Jhonatan de los Santos

Desde el comienzo de nuestro espacio «Al Unísono», no hemos tenido la oportunidad de brindar la primicia de un lanzamiento de Banda de cumbia.

Hoy presentamos a Join us, siendo su significado en inglés: «Únete a nosotros».

Compuesta por un grupo de músicos conocidos, con ansias de llevar adelante este desafío, se identifican con un estilo similar, al de la tan aclamada Márama de nuestro país.

El principal de Join us es Daniel Dalmao, conocido Productor en el medio por sus actividades relacionadas a la música. Creador de bandas como La Mayor y La Bunker y trae consigo una vasta experiencia como músico: recibido de profesor de música, Trombonista de vara en la Escuela de Música del Ejército Nacional, integró la Banda Militar en Montevideo y culminó con una Tecnicatura en Música, en La Escuela Nacional de Música.

Banda Join us, así se presenta: Jhonatan de los Santos como cantante con quien hoy dialogaremos, Matías Jurado, Leonardo Silveira, Ricardo Mora y Gastón Martínez.

«Jhona», como se lo conoce en el ámbito de la música es estudiante, se desempeña como empleado de comercio y lleva en su estilo de vida, el buen vínculo con su entorno.

¡Un cantautor que nos sorprenderá!

Cuando le preguntamos a Jhonatan, desde cuándo se ha entregado a la música, esto nos decía:

«Cuando tenía 15 años, tocaba teclado y me convoca una banda del barrio, para integrar «Los del bajo». Me integro y comencé además a tocar trompeta.

Con el tiempo, llego a un ensayo, tomo el micrófono y comencé como en broma a cantar. Nadie sabía que yo cantaba, pero me animé, les gustó y allí comencé a cantar en la banda».

¿Tuviste luego otras propuestas?

Sí, surge Banda La Magia, me abre sus puertas y allí recién comienzo a conocer cómo es cantar con una remuneración.

Fue muy reconfortante.

¡Quería decir que me pagaban por algo que disfrutaba! (sonríe).

Allí fue todo mucho más serio y con más responsabilidad.

¿Cómo surge la convocatoria para integrar Join us?

Dio la casualidad de que yo había hecho un «parate» con la música.

Tengo 19 años y recién estoy en 6º de secundaria, pienso que es, porque me distraje mucho con la música. Es decir, le he prestado mas atención a ella que a los estudios y hoy, he decidido estudiar.

Pero como la convocatoria de Daniel llegó ahora que estamos en vacaciones, pensé que es el momento ideal y no pude decirle «no».

¿Cómo ves este desafío?

Como algo muy lindo.

Creo firmemente que estamos en el momento justo.

En mi caso, estoy mucho mas maduro que con bandas a las que integré anteriormente y me siento más seguro.

Pienso que en un momento de mi vida no hubiese aceptado cantar solo. Hoy me siento mucho más capacitado para hacerlo y tengo entusiasmo de hacer las cosas bien. Por eso no lo dudé.

Eso denota un gran cambio en mí.

Me ayuda mucho y quiere decir que evolucioné.

¿Cuáles son tus pretensiones junto a la banda?

Para este año, había pensado dejar la música de lado, haciendo una vida basada en los estudios.

Incluso había dicho que no otras veces, pero me di cuenta, de que si quería una oportunidad con la música, debía abrir algunas puertas que estaba cerrando.

Y fue ahora la oportunidad con Daniel.

En primer lugar, porque me gusta divertirme, tomarlo como un hobby, como lo que es, además de verlo como una puerta de mostrar mis canciones.

Tengo muchos temas míos, que todavía nadie los escuchó. Y es lo que más quisiera: mostrar lo que me gusta hacer.

¿Qué estilo tienen ésas canciones?

La mayoría de ellas son con estilo melódico.

Ensayo con la guitarra de ésa forma, pero en mi mente siempre está presente la idea de la cumbia.

Cuando pienso incluso en lograr grabarlas, es en cumbia.

¿Por qué cumbia?

Siempre me gustó.

Tengo un tío con el cual prácticamente convivimos, me crié escuchando en su equipo de música la cumbia y pienso que a eso lo mamé de él.

De todas formas, he crecido y me he abierto a otros estilos, ya que he cantado en murgas como fue el caso de «Tuya y mía».

Me encantó esa experiencia y elijo la cumbia, pero la música me gusta en general.

¿Qué momentos elijes para inspirarte y escribir?

En mi casa.

Lo que nunca me pasó es decir: «¡tengo una idea!».

Me siento y digo: «voy a hacer una canción», porque tengo que tener la iniciativa para hacerlo.

Y lo que me gusta es no escribirla. O apenas, pero recordármela un mes después.

Porque quiere decir que si yo la canto, me queda en la mente y al mes la puedo repetir exactamente, sé que es mía.

Mi novia me dice: «¿Cómo te puedes acordar de tantas canciones? Y le respondo: «porque son mías», si no, no podría.

¿Puedes nombrarme alguna de ellas?

Las que de una manera u otra llegaron a la gente, son «Quiero», grabada con la banda «La señal» y «Sin testigos».

Escribí también y es la que mas me gusta, una que está relacionada con los sueños. La única que creo, no va a surgir como cumbia, porque está más cargada de sentimientos, hablando de perseverar y no rendirse. Pero todavía no la mostré.

Cuento además con un video que está en Faceebok, donde mantuve un pasaje con una banda que integré con mi amigo Gastón Martínez, pero nunca tocamos en vivo.

¿Qué debe tener en cuenta un cantante, para ser bueno?

En estos tiempos actuales, el carisma.

La comunicación con la gente es fundamental.

Claro que es importante la voz, pero el vínculo que debe quedar con el público, es lo más importante.

¿Qué crees que te falte a ti?

Experiencia. Es por ello que dudé en cantar solo.

Aunque intento no serlo, soy muy tímido.

Algunas cosas me cuestan. Pero sé que de a poco, lo voy a ir logrando. Todo en la vida, lo tomo como experiencia.

Mi trabajo mismo, que es en un almacén. El hecho de estar todo el día con gente, es crear un vínculo y crecer.

Soy un convencido de que todo lo que me pasa es para crecer. Y eso me hace mas maduro, estar más preparado.

Me falta más rodaje arriba de un escenario, pero la confianza en mí, está.

¿Cómo logras llevar adelante tu actividad laboral?

Comencé en el almacén muy entusiasmado, con la idea de poder estudiar y solventar mis gastos, no lo dudé.

Me encanta la atención al público y al principio lo vi como un trabajo, hoy ya lo disfruto y me divierto.

Estoy muy cómodo trabajando y con toda la vecindad, que es muy agradable.

¿Cómo ves la incursión de la banda?

Lo veo muy bien y además es un riesgo que me gusta tomar.

Es un gran desafío, pero me llena de expectativa.

¿Hay competencia en lo local?

No, no lo veo así.

Es como dice Daniel, hay poco mercado. Es chico en Salto.

Es uno solo, para tanta banda. Pero competencia de amistad, no. No lo creo.

¿Tienes una referencia como cantante?

Me gusta como es con la gente Lucas Sugo, pero como cantante, Abel Pintos.

Tiene un estilo, que es el que yo busco. El erizar la piel de la gente con escucharlo. Que el sentimiento les llegue.

¿Cuáles son tus planes?

Seguir con la música divirtiéndome con amigos, conocer gente y que la gente me conozca. Entre mis planes, también está el lograr estudiar música, con algún instrumento.

Vivir de la música, ya sé que no. No está hoy, la misma sensación que tenía cuando era chico.

Tengo la oportunidad hoy de mostrarme y es con la música. Me encanta ser cantante.

Y a nivel de estudios tradicionales, voy a culminar 6º año. Luego de ser bachiller, seguir la carrera de Psicología en Facultad.

¿Cómo te imaginas dentro de un año con Join us?

Muy bien.

Me veo tocando por fuera del país, con dos o tres temas conocidos ya.

Porque es lo que tienen los inéditos, aunque no sean tan buenos o tan malos, la gente le presta atención, porque son nuevos. Si son de otro, está la posibilidad que escuchen a ese otro, antes de la versión que uno hizo.

Pero si es inédito, está solo esa versión y es lo que suma.

Yo tengo la fé permanente, de que vamos a tener tres o cuatro temas en la calle sonando y tocando por todos lados.

Me gustaría no dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Daniel, esta posibilidad que me brindó, para transitar junto a la banda este camino que se está abriendo para nosotros.

Y… ¡vamos a darle para adelante!