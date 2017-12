Con Fernando Ávalos

Con la simpatía y alegría que caracteriza a Fernando, llega a nuestra casa invitado a dialogar.

Imaginariamente, nos hizo viajar por su trayectoria, para hacernos conocer cómo ha surgido su vocación y participación en la música.

Al comienzo, de la mano de su papá.

Luego, al abrirse camino encontró desafíos, que le fueron marcando un rumbo.

Descubriendo día a día las bondades de la música y conociendo escenarios del medio, junto a colegas.

En la actualidad, además de ser solista tropical, la actividad que lleva de la mano es la de atención al público en una empresa del medio.

Lo hace sentir muy reconfortado el apoyo de su familia en todo lo que se propone, con el cariño además de su hija de un año de edad, de la cual asegura: “es mi motor”.

Comienza Fernando, narrándonos sobre su camino recorrido en la música y en su actividad laboral, de esta manera:

“Desde la niñez, mi primer influencia por la música fue de la mano de mi padre cantando en murga,

Y prácticamente nací en murga “Por la nuestra”, con un traje igual al de mi padre, en el carnaval del ´90.

En ese año, nos trasladamos con mi familia a Rivera, fue pasando el tiempo y logré una participación en murgas en el año ´96.

Estuvimos un lapso de tiempo allí, dando lugar a que se fuera perdiendo el afecto por la murga

y me quedé con las ganas de seguir, para poder comenzar luego con mi participación en murga “Che” en el año 2009 recién.

Estuve un tiempo y es cuando tengo mi primera participación en una banda tropical, llamada La nueva fórmula junto a Luis Portillo, (Cantante de Latinplena). Ambos, partiendo de cero en la música tropical, pero los demás integrantes todos con experiencia y eso nos brinda una confianza…

¡Era el sueño del pibe y nosotros llegábamos!

Tocamos en boliches, como La Bámbola, Vieja Bodega, entre otros.

Tenía allí yo también una participación de animación, que desconocía de mí y fue necesaria en la presentación del grupo. Luego lo seguí haciendo, al principio con un poco de nervios, luego me fui soltando, pero era necesario. Era romper el hielo con algunas palabras en cada comienzo de actuación.

¿Cuánto tiempo fue tu participación allí?

Fueron unos meses.

Se disuelve la banda y había una posibilidad de volver a la murga en enero, dándome el gusto personal en percusión que siempre lo había querido hacer.

Y cuando culmina carnaval, me uno a banda “La Mayor”, con Santiago Antúnez y Jonathan (el indio), solicitándome esa parte de animación que gustaba mucho.

Me reconfortó saber que reconocían eso de mí y allí estuve nueve meses con la banda.

¿Pasas a otra banda luego?

Sí, entro A plena Samba, pero como pailero, no como cantante y allí, como sabían mi condición de cantante, en mi último tiempo con la banda comienzo a participar como cantante.

Hacíamos allí, nada más y nada menos, un repertorio de canciones de mi banda preferida, haciéndole un tributo a Karibe con K.

¿Cuándo es que te lanzas en dúo?

Cuando me contacto con un cantante de A plena samba, Emiliano Álvarez que ya se había retirado de la banda antes que yo y manteníamos el contacto.

El dúo se llamó Fernando y Emiliano y debutamos en el Salto Hotel y Casino hasta que Emiliano decidió volver a A plena Samba.

¿Cómo es tu debut como solista?

Con nervios, pero no como nervios anteriores.

Debuté en el Rivera Casino y Resort, de la misma cadena de el de Salto y que ya concurríamos con Emiliano.

¿En qué lugares sueles cantar hoy?

En hoteles como Los Naranjos, Altos de Arapey, entre otros.

¿Cuál es tu estilo actual?

Cuando estábamos en dúo con Emiliano, justamente en Salto Hotel y Casino, estaban deseando allí, implementar un estilo que fuera tropical.

¡Y es lo que me gusta!

Y el que estoy adoptando actualmente conjuntamente con baladas, como “bailar pegados” “Conociéndote”, Iracundos, Cacho Castaña, entre otros.

¿Cómo conforma su repertorio un solista?

Tiene que adoptar una abanico más grande de canciones, porque luego de debutar como fue el caso de nosotros, donde debutamos con una muy buena recepción, comienzan los eventos particulares, con la necesidad de venderlo en hoteles, que es lo que también el cantante con pistas tiene un muy buen mercado para trabajar.

¿Es de la misma forma en un evento particular?

Es allí cuando yo propongo el estilo tropical.

Además, porque me gusta contagiar esa energía que tengo en el escenario.

Cuando piso el escenario lo hago con confianza.

Porque uno tiene que tener actitud.

El hecho, (en el buen sentido de la palabra), de creerse arriba del escenario, brinda ésa confianza y uno la puede transmitir al público.

¡Eso es muy bueno!

¿El mercado en otros departamentos es distinto?

No, porque Salto es una ciudad turística y los hoteles de aquí, lo brindan como un servicio.

Ya de por sí, viernes y sábados los shows, son seguros.

¿Cuál es la actividad laboral que llevas de la mano?

Me desempeño en una empresa de venta de repuestos, en un sector que ya se venía trabajando y que hoy se amplió, es en herramientas y accesorios. Me gusta mucho lo que hago. Es una experiencia nueva y la asumí, como un desafío muy intenso, porque estaba instalado en un lugar donde asumía toda la responsabilidad por estar trabajando solo. Y aunque actualmente este local se unifica a la empresa, realizo la misma tarea de atención al público, cajero y vendedor que hacía.

¿Qué hace a un cantante?

Ser agradecido a mucha gente en la música…uno va aprendiendo.

Contamos en la actualidad con un grupo de Whatsapp, que tiene un nombre muy particular y cómico que se llama “La borra de la cocoa”, donde participan grandes músicos, de donde aprendemos mucho además.

Comenzamos siendo cuatro o cinco y actualmente somos más de treinta.

¿Locales son todos?

Músicos de Sonido Cristal, Sonido Profesional, Latinplena, La Terrebanda, Marcos Quevedo, compartiendo todo, incluso un asado por mes.

Actualmente, haciéndonos nuestro lugarcito en la costa, donde llevamos un equipo de sonido, con pailas, teclado y allí nos nutrimos todos, de todo.

¿Algún deseo por cumplir?

Me queda en cuanto al canto, la formación y creo que todavía estoy a tiempo de hacerlo. Una de las personas que mucho me transmitió fue Gustavo Arzaguet, Director de la murga “Che”.

A nosotros Gustavo, además de enseñarnos, nos cuidaba. Y eso está muy bueno.

Aunque en ese momento no nos dábamos cuenta, a medida que fue pasando el tiempo, lo fuimos valorando.

¿Cuál es tu referente?

Tengo varios, pero si tengo que decidir por uno, es Yesty Prieto de Karibe con K. También Gerardo Nieto, me tira mucho.

Con el tiempo, comencé a descubrir otras bandas, como algunas de Venezuela que para mi, son unos grandes.

¿Algún agradecimiento?

Para mi es fundamental el agradecimiento a mi familia, a mis padres, hermanas, que siempre me han apoyado, estando al pié del cañón.

Con un apoyo constante, desde el principio, también mi esposa y mi hija que tiene un año y medio y actualmente, es mi motor.

También a Toti Sonidos, que me ha brindado una mano enorme con parte de la producción y es mi sonidista actualmente.

Un especial saludo y agradecimiento a Marcelo Vives, que se ha puesto a las órdenes desde mi comienzo como solista.

Y no puedo olvidarme de la gente que me acompaña en cada show, con los cuales interactuamos y nos divertimos juntos.

¡Felices fiestas para todos!