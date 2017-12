Con Nacho Toso

El hecho de reencontrarnos con un ídolo, como lo es Juan Ignacio Toso Larbanoy, donde en este último lapso de tiempo se ha dedicado por entero a lo que ama, es muy placentero para nosotros.

La carrera de Nacho, se sigue desarrollando dentro y fuera del país, para seguir sorprendiendo.

Pronto será Psicólogo y hoy llega para regalarnos su presente con una gran primicia:

¿Cuántos años llevas de trayectoria?

Como músico y con la batería desde los 15. Que fue la base de lo que soy hoy.

Y como cantautor seis años, en un taller de Alberto “negro” Chiriff, en el año 2011.

¿Cuál fue el nombre de ése primer tema?

“Cambiando el rumbo”. Y el “negro” fue quien me dio el empujón al “vacío” (sonríe).

¿Cuáles son los cambios que notas del comienzo?

Los cambios fueron tremendos.

Suelo tener la iniciativa y motivación constante de aprender todo el tiempo, también fuera del área de la música. Y eso genera muchos cambios.

Con un historial, pero haciendo las mismas cosas.

¿Cómo la diferencias a tu carrera?

Entiendo que cinco años en una carrera es poco. Han pasado cosas muy importantes y no tanto pero de todo ello siempre aprendí.

¿Qué “cosas” son importantes para ti?

La gente que me rodea y la que me ha dado la posibilidad de crecer aprendiendo. Y yo siempre tuve esa inquietud, de estar con esta gente.

¿Qué lugares de Salto, se deleitan con tu estilo?

Diferentes lugares de la ciudad y todo el tiempo.

Hemos viajado a Concordia y a Montevideo.

Y hoy damos la primicia en “Al unísono”, que filmamos nuestro segundo DVD en abril de este año y está saliendo al público.

¿Cómo se concreta?

Estaba la inquietud de mostrar un material que realmente acá necesitábamos todos, que era grabar un DVD con una calidad de producción, que representa un poco el nivel de cómo se están haciendo las cosas.

No sólo de mi proyecto, sino de varios colegas más, ya que trabajamos en conjunto.

Una realización muy buena con Salomón Reyes como Productor, conjuntamente con el equipo Técnico de Canal 1 T.V, con un grupo de trabajo de treinta y cinco personas aproximadamente diez cámaras y con la idea de exportarlo.

Tengo planes de viajar el año que viene y llevarme un material interesante.

¿Cuándo fue el primer DVD y cuál es la diferencia?

Fue en 2013. ¡Y la diferencia se nota!

Hemos crecido en forma impresionante, en cuatro años.

En lo que me corresponde a mí como compositor, el desarrollo escénico, mi presentación es la gran diferencia.

El hecho de haber compartido escenario con músicos tan buenos da la oportunidad de que uno absorba todo lo que ellos enseñan y luego está también lo que me rodea: la banda, el equipo, sonido. Por consecuencia digamos la demanda de la gente.

Como que solicita calidad y eso hace crecer a nivel técnico, sonoro, visual y yo trato de ir creciendo a la par.

¿Qué piensas que es bueno para ti, en este momento?

Es bien importante, mantener la personalidad de uno, la esencia y reafirmarse en lo artístico.

¿Cuáles son los momentos ideales para inspirarte?

Yo creo que la composición es un estado mental, una predisposición a realizar la tarea de componer.

Me pasó, que Mar, una de las canciones de este segundo disco, la compuse viajando en el 370 de Montevideo, escribiendo en el celular, apretado entre la gente.

Y en otras oportunidades me ha pasado de estar absolutamente solo en lugares aislados, como es el caso de un ranchito que tiene mi familia en Costa Azul, Canelones y nunca he sacado grandes cosas de allí.

Ahora estoy componiendo para el próximo disco y obviamente que hay una caparazón en uno, situaciones que despiertan interés emocional. Como un paisaje hermoso, a tu familia interactuar, niños en la calle o una historia cotidiana te inspira.

Es la sensibilidad que uno tiene que tener porque encerrado en casa por más imaginación que tengas, se podrá escribir y generar algo bueno, pero tal vez falta algo. Es como el cliché del artista.

¿Qué te angustia?

Las injusticias de cualquier tipo y a toda persona.

He aprendido a manejar las emociones con otra delicadeza. A pincelearlas dentro del arte.

¿El artista tiene ese poder?

Depende cuales sean los objetivos.

Entiendo que hay artistas que necesitan vender una imagen y lo hagan. Y guiados por ello dibujen una sonrisa y realicen lo que hacen.

En mi caso yo prefiero mostrarme como soy.

Creo que mostrar el arte de uno es mostrarse como es como ser humano y como tal, tengo derecho a estar mal.

Y me parece más digno de respeto, mostrarme como estoy y no “caretear” con algo que no puedo sostener.

¿Con qué disfrutas?

Respirando, viviendo.

Cuando estoy en ese estado de conciencia, nada puede estar mal en realidad. Todo amerita disfrutarse. Aunque esté pasando un momento malo. Es también disfrutar otro estado de ánimo.

Y si uno tiene la capacidad de abstraerse, situándose y viéndose desde afuera, también es productivo, porque puedo inspirarme en mí mismo.

Disfruto además de la familia, mis amigos, de la música, de todo lo tangible y de lo sencillo.

Siento que me han pasado cosas que no me identifican, como tocar en hoteles de lujo, estando con otro tipo de gente…

Una vez, me alojé en un hotel cinco estrellas y me levanté el plato y lo llevé a la cocina (sonríe).

Me supera la sobre-atención. Que haya alguien, sirviéndome a mi alrededor.

Si uno no disfruta cuando está lavando los platos, no va a disfrutar tampoco en un hotel cinco estrellas (sonríe).

No es que no me deje mimar, pero hay cosas que me parecen absurdas.

¿Te gusta el deporte?

Mucho. Voy al gimnasio, juego al fútbol, al frontón, hago yoga, salgo a andar en bici, de lunes a lunes.

¿Qué te caracteriza?

La virtud de la música desde mi nacimiento porque nunca estudié, aunque me costó asumirlo.

Me caracteriza ser un loco, común y corriente que le gusta ganarse y sacrificarse por sus cosas.

¿Cómo te sientes al llevar otras actividades de la mano?

Me faltan dos años para recibirme de Psicólogo pero me hace sentir muy bien además el trabajo en la papelería.

La música tiene un aspecto que para mí no es tan bueno, que es “el humo”.

Que si uno no tiene los pies sobre la tierra, puede ser algo de doble filo.

Trabajar en algo cotidiano, con atención al público y que nada tiene que ver con la música, me hace sentir con otra libertad.

¿Qué sientes, cuando alguien te descubre en tu lugar de trabajo?

En realidad, cuando estoy tocando y veo que alguien se emociona con lo que hago, ahí confío en lo que me puede decir sobre el músico.

Es ponerlo en el canasto de mis atributos musicales.

Pero que alguien me abrace y me festeje por verme… puede ser que lo haga porque a la persona le guste lo que yo hago o porque me vio en EL PUEBLO en “Al unísono”, (sonríe) ¡yo abrazo ese gesto! Me divierte.

Pero es un reconocimiento, que me da un poco de vergüenza, (sonríe).

¿Qué más guarda ese canasto?

A mí lo que me llenan son esas cosas lindas, no me la puedo jugar de hippie. Si mañana soy millonario voy a seguir siendo el mismo.

¿Qué recuerdos fuertes guardas de tu trayectoria?

El haber cantado con mi amiga Lourdes Médicci, que ya no está con nosotros. Fue uno de los momentos mas emotivos de mi carrera.

La sorprendí, armando un show para que ella cantara, para su familia, su gente.

Y cuando terminamos de cantar la última canción, me abrazó y me dijo: “este es el momento más feliz de mi vida”.

Y yo me quedé con la satisfacción de haberle cumplido un sueño. Dejando de su parte un recuerdo en su familia.

¿Cuál es tu referente?

En cuanto a letras, Drexler, Sabina, Fernando Cabrera, Iván Noble.

Y en cuanto a la guitarra, me gustan algunos brasileros, artistas europeos, españoles y más.

Pero sigo mi línea, simplemente.

¿Planes?

Son para abril próximo, con un viaje a Madrid para grabar un disco con Sebastián Merlín, un Productor argentino que también lo es de otros músicos que respeto y admiro mucho.

Me viene siguiendo los pasos. Escuchó mi disco, le gustó y ¡llegó el momento!

Estoy intentando acceder al viaje por medio de una rifa, ya que los costos corren por mi cuenta.

¡Y mi sueño, el de tocar en un estadio lleno!

¿Nos vas a recordar luego de ese gran paso?

A mí me gusta Salto.

Mi objetivo, es lograr pagar mis cuentas haciendo mis canciones (sonríe).

Hoy ando en bicicleta, pero si mañana ando en un BMW es bienvenido, pero no me mata la idea.

Uno no puede olvidarse de las cosas que le han dado vida. Y Salto me brindó todo.

El año que viene, cuando nos reunamos de nuevo aquí en EL PUEBLO, luego de haber sacado el disco, si es que lo grabé, si es que salió todo bien y voy a seguir siendo el mismo.

Atendiendo a clientes en la papelería o tocando en el estadio.

Trato de no cambiar.