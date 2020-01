«Si sabes que regresas a casa, el viaje nunca es demasiado difícil». Angela Wood

Se dice que una casa, está hecha de materiales. Pero un hogar, se realiza con amor y sueños.

Ésta, es la tan anhelada satisfacción de personas que formarán parte de éste nuevo ciclo hoy iniciado y continuarán en sábados venideros.

Compartiéndonos historias de ideas y proyectos llevados adelante, para alcanzar el preciado sueño de la construcción de su vivienda.

Con la gran satisfacción de que cada ladrillo, fue colocado con sus manos.

Bajo el apoyo de una cooperativa de viviendas, o en forma individual. Por su propio entusiasmo de arrastrar consigo la necesidad que genera, conseguir un techo propio para su familia.

Su hogar.

Donde su ambiente se sienta disfrutablemente seguro y en una total libertad, conquistando así, una mejor calidad de vida.

Para comenzar, invitamos a Doris Correa, actual Presidenta de la Mesa Intercooperativa de Salto, quien además de su cargo, cuenta con una importante experiencia por formar parte de una Cooperativa de Viviendas.

Cuando le preguntamos: ¿Desde cuándo ocupa el cargo?, esto nos respondía:

Desde las elecciones de octubre de 2017

¿Con cuántas Cooperativas está conformada la Mesa Intercooperativa de Salto?

Actualmente la integran once cooperativas y la Mesa Departamental de FUCVAM Salto, la cual está integrada por varias cooperativas de viviendas por ayuda mutua

¿Cuánto hace que usted conforma una Cooperativa de Viviendas?

Ingresé a COAMVIS, en agosto de 1999.

Con mi familia nos habíamos trasladado por razones laborales, desde Solymar a Salto y en principio alquilamos casa, pero luego decidimos comprar.

Un amigo nos informó que en COAMVIS, había una casa que quedaría libre, nos presentamos al Consejo Directivo y fuimos aceptados.

¿Cómo se conforma una cooperativa de viviendas por ayuda mutua?

En Uruguay hay dos tipos de cooperativas de viviendas, por lo tanto, dos federaciones que las agrupan y son las siguientes:

FUCVAM (Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), que se basa en cuatro pilares fundamentales: Ayuda mutua, Autogestión, Propiedad colectiva y Democracia directa, que va marcando sin dudas diferencias, en el transcurso de la vida de la Cooperativa.

FECOVI: es una forma diferente de llegar a la vivienda en forma cooperativa. Los socios ahorran una parte del capital necesario para llegar a las viviendas, y el Ministerio les aporta otra parte. Cuando tienen los fondos necesarios, pagan a una empresa para que les construya.

A su vez, hay también dentro de estas modalidades, dos tipos, que tienen que ver con lo que refiere a la propiedad de la vivienda.

Cooperativas de viviendas

»Las cooperativas de viviendas son aquellas que tienen por objeto principal, proveer alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda.» Art. Nº 117 Ley N° 18.407 y Decreto Reglamentario N° 198/2012

El mínimo de socios, exigido por ley en las cooperativas de viviendas es de 10 para la construcción de viviendas nuevas y 6 en el caso de reciclaje.

Tendrán que buscar un Instituto Asesor, que mínimamente tiene que estar conformado por un Escribano, un Asistente Social, un Arquitecto, un Contador.

Con el Instituto van a estudiar y discutir el Estatuto de la cooperativa y todos los pasos a seguir (hay un modelo de Estatuto, en la web de INACOOP, para cada tipo de cooperativa, facilitando los trámites).

En una asamblea se aprueba el estatuto, el cual es certificado por un escribano enviándolo al Registro de Personas Jurídicas, para solicitar la Personería jurídica.

El Asistente social, mientras tanto, trabaja con los socios la parte grupal. También tienen que ir organizando con el Instituto Asesor, el proyecto de cooperativa: cuantas casas de acuerdo a la cantidad de socios, con cuantos dormitorios, de acuerdo a la conformación de los núcleos familiares, etc.

El modelo de vivienda, porque de eso depende el costo y cuanto hay que solicitar de préstamo.

¿Cuáles son los pasos a seguir luego de conformada la Cooperativa?

(Extraído de la página web de FUCVAM)

Labrar un acta de fundación con asistencia de Escribano Público, en la que se aprueba el estatuto, solicitar la personería jurídica, e inscribir el estatuto en el Registro de Personas Jurídicas: Dirección General de Registros.

MVOTMA: Registro de la cooperativa

Se debe registrar a la cooperativa y solicitar el Certificado de Regularidad. El primer Certificado de Regularidad de cada Cooperativa será tramitado ante la Unidad de DINAVI «Registro y Control de Cooperativa y Fondo Sociales de Viviendas».

Las renovaciones serán tramitadas en las oficinas locales de DINAVI a excepción de las Cooperativas ubicadas en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José que continuarán siendo emitidas por la Unidad «Registro y Control de Cooperativa y Fondos Sociales».

Continúa el estudio de factibilidad del terreno, ingreso de Anteproyecto, sorteo de adjudicación de préstamos, ingreso del Proyecto Ejecutivo, escrituración del préstamo, ejecución de la obra, final de la obra.

¿Cuáles son los requisitos para un interesado en conformar una cooperativa de viviendas?

Hay algunos requisitos tales como: ser mayor de edad, residir en el territorio nacional y no ser propietario de una vivienda.

Y según el núcleo familiar, serán los ingresos que deberá presentar.

¿Cuál son los trámites que debe realizar el interesado?

Puede acercarse a la Mesa de FUCVAM para ver si hay cupos libres en alguna cooperativa. O si lo desea, puede interiorizarse en la página web de FUCVAM, ya que se publican cooperativas que tienen cupos libres.

También puede ser en las cooperativas ya habitadas, donde quede una vivienda libre. En caso de no haber interesados dentro de la cooperativa, se buscan fuera de la misma, entrevista de por medio, se seleccionan y se les da ingreso.

¿En qué momento está apta la Cooperativa para recibir el terreno para la construcción?

La cooperativa compra el terreno mediante ahorro y beneficios.

En algunos departamentos del país, las Intendencias han creado una cartera de tierra para las cooperativas, pero sin ser donación, los terrenos se abonan. Una lucha de larga data de la Federación, es esa, que en todo el país haya cartera de tierras.

La cooperativa que tiene pronto y aprobado su proyecto, entra a sorteo por el préstamo. Cuando lo recibe, hay un plazo ya estudiado de 2 años, para realizar la obra.

¿Propone la cooperativa la exigencia de horas para la edificación?

Sí, en las de ayuda mutua lo marca cada cooperativa en sus reglamentos, siendo una cantidad de horas semanales de trabajo, por núcleo familiar.

¿Siempre culmina el interesado en la Cooperativa y llega a su objetivo? ¿Y en caso de que no sea así, pierde todo lo invertido?

No siempre los socios de una cooperativa, llegan a habitarla.

Algunos se retiran antes de que llegue el préstamo, o durante la etapa de obra. En estos casos lo que reciben al retirarse, es el capital social, que es lo que se solicita al inicio, (2UR). Lo demás que se haga a través de beneficios, como venta de pasteles, espectáculos, etc., no se considera capital social, sino militancia para gastos que se van generando.

Se debe para esto entender las bases del sistema de cooperativa de viviendas por ayuda mutua.

La vivienda no es un bien de mercado, no se sobrevalora y no se puede alquilar.

¿Se continúa abonando luego de culminada la edificación?

Una vez culminada la obra, se sortean ante Escribano público las llaves.

Con un período de gracia y dentro de un plazo estipulado por la ley de 25 años, recién se comienza a devolver el préstamo recibido del Ministerio, no antes.

Durante la edificación no se paga cuota, porque allí no es cuando se devuelve el préstamo.

Y aún más, con la lucha de la Federación también se consiguió lo que se llama Subsidio a la permanencia.

Significa, que nadie se va de la casa porque no pueda pagarla.

Puede pasar que en una familia, cambie la situación laboral o familiar, y sus ingresos se vean disminuidos.

En ese caso, mediante presentación de declaración jurada y toda la documentación necesaria, se solicita el subsidio a la cuota.

Se estudia a través de una tabla los ingresos y egresos familiares y se fija el porcentaje que abonará ese núcleo familiar por la casa.