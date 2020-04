Con Brigitte Noemí Frola Fernández. Empresaria. Esposa del Ingeniero Agrónomo César Mari Candidato a la Intendencia de Salto por el Cabildo Abierto

Con valores del trabajo y el estudio inculcados para su desempeño en un futuro, Brigitte nació en Salto, concretamente en la localidad de Villa Constitución.

Valores que le han sido útiles a lo largo de su vida, para superarse en las diferentes actividades que fué realizando.

Primero en el ámbito hotelero, luego en la producción hortifrutícola, para hoy convertirla en una empresaria del medio.

Este año además, intentando brindar su solidaridad a la sociedad toda, enfrenta el desafío de acompañar y apoyar a su esposo César Mari, en la candidatura a la Intendencia de Salto.

Nuestro interés en conocerla para compartirlo con ustedes, comienza de la siguiente manera:

¿De dónde es oriunda?

Soy oriunda de Salto, nacida en Villa Constitución, donde viví hasta los 8 años.

¿Cómo recuerda su infancia?

Vengo de una familia de trabajadores, siendo mi padre empleado en El Espinillar.

Como todos los niños de esa época, de pueblo chico además, jugando con amigas en sus casas o en la mía, con una infancia feliz.

Fui a la Escuela Nº 7 de Constitución y a los 8 años, debido a que mis hermanos mayores comenzaron los estudios secundarios, nos mudamos a la ciudad de Salto, concurriendo a la Escuela Nº 5 del Cerro.

Ya a secundaria la transité en el Liceo Osimani y Llerena y al cumplir los 17 años, me fuí de Salto.

Luego de vivir en otros departamentos, viajé a Argentina, realizando allí cursos sobre Hotelería en la Escuela Superior de Hotelería en Buenos Aires, pero con el tiempo tuve la oportunidad de viajar y vivir en Córdoba, luego en Ushuaia, también en Concordia, trabajando para una cadena de hoteles Sociedad Hotelera Sudamericana, con Hoteles 4 y 5 estrellas.

Primero fué como Gobernanta de los mencionados Hoteles, para luego desempeñarme en Marketing y Ventas.

¿Qué valores fueron inculcados en su familia de cuna?

Me inculcaron los valores del respeto a los mayores, ser solidario con los familiares y amigos.

El amor por el trabajo, como medio para superarme en la vida, pero además, tengo muy presente el recuerdo de la insistencia de mis padres, de que estudiara para superarme.

También han sabido inculcarme, el amor por el cuidado de las plantas.

¿Cuál fue su mayor anhelo mientras crecía?

Mi mayor anhelo fue viajar, ya que siempre consideré que eso abre la mente, lo cual gracias a mis trabajos lo pude lograr. El hecho de hacer marketing y ventas, me llevó a realizar viajes y conocer lugares, como asi también a vacacionar. O sea, que fue un anhelo que se cumplió a lo largo de mi vida.

¿Cómo conoce a su esposo?

Lo conocí siendo ambos adolescentes, porque durante un tiempo él vivió en casa de sus abuelos y a tres cuadras de mi casa.

Luego por diferentes motivos, la vida nos llevó por diferentes caminos y cuando regresé a Salto, por razones laborales nos volvimos a encontrar.

De ello ya hace 20 años y 18 que estamos juntos.

¿Cómo vivió su determinación de ser político?

Fue en el año 2002, transcurriendo el gobierno del Dr. Jorge Batlle, que le llega una invitación para que César se hiciera cargo de la Junta Nacional de la Granja y fue allí, que con mucho entusiasmo, me hice cargo de nuestra chacra, donde teníamos producción en invernaderos. Y donde aprendí muchísimo sobre lo relacionado a producción, desde plantación, fertilización, cosecha y empaque para su envío a Montevideo, ya que su cargo requería de tres a cuatro días en Montevideo.

César ya contaba con experiencia, ya que además de su profesión de Ingeniero Agrónomo y al regresar de Argentina, poseía una chacra con producción.

Al principio de su carrera política, vi como que no quería incorporarse a la misma.

Comenzó a colaborar con Cabildo Abierto, en el grupo de trabajo que estaba armando el programa nacional de Gobierno y en ese tiempo rechazó varios ofrecimientos.

Yo lo veía como una contribución al nuevo partido.

Con el tiempo, llega la propuesta para postularse a Intendente y aunque al principio no estuve de acuerdo, cuando me explicó sus razones, lo acepté y acompañé.

¿Cómo es hoy su sentimiento al verlo candidato a Intendente?

Mis sentimientos son encontrados, ya que había vivido la experiencia en la Junta Nacional de la Granja y no ha sido fácil. Más en momentos de crisis como fué el 2002.

Hoy siento admiración, porque sé de su capacidad y su preparación para el cargo. Y por otro lado, siento preocupación por su integridad física ante tanta exigencia.

Pero a la vez, sé que puede aportar mucho a un cambio para nuestro Salto, sé que va a dar lo mejor de sí, porque está preparado.

¿Qué cree haber perdido y ganado con esa determinación?

Hemos perdido calidad de vida, ya que la política requiere de mucho tiempo y dedicación de ambos, resignando planes que teníamos previstos. Pero a su vez, ganamos conocimientos de mucha gente que tiene los mismos valores e ideales que nosotros y quieren hacer su aporte para sacar a Salto adelante.

Gente de trabajo con un profundo sentimiento de solidaridad. Además la satisfacción de sentirnos útiles, aportando nuestro granito de arena para el bien común.

¿Cuáles son las condiciones que observa en él, para ser el gobernante de Salto?

Cuenta con capacidad, liderazgo, honestidad y transparencia.

César es un hombre perseverante, con muchos conocimientos, al cual le gusta el orden.

Además de ser una persona solidaria. Siempre está pensando en los que menos tienen.

¿Cuál es la forma en que lo apoya?

Lo apoyo en todo lo que me lo solicite o vea que necesite, brindándole contención en los momentos difíciles, de los que abundan en la actividad política, e intercambiando ideas en cuanto al desarrollo de la campaña.

Administrando su página en Facebook, acompañándolo siempre en los actos, intentando involucrarme en las necesidades de la comunidad.

¿Cuál cree que es el rol de la esposa del Intendente?

Considero que el rol de la esposa del Intendente, debe ser el pilar donde deba tener sus momentos de tranquilidad.

No va a serle nada fácil para quien le corresponda ser nuestro próximo Intendente.

Apoyarlo en sus decisiones y estar ahí para sostenerlo.

¿Le gustaría a usted contar con un rol social?

Si las circunstancias lo ameritan y él me lo solicita, no tendría problema en desarrollar alguna actividad.

Desde lo social puedo ayudar en lo que me necesiten por medio de mi formación y actividades a lo largo de mi vida, en diferentes áreas.

Siempre voy a apoyar, pero nunca aceptaría un cargo o puesto político, ya que cuento con mi empresa unipersonal de Industria y comercio, con la que espero poder continuar.

¿Con qué disfruta hoy usted?

Con los momentos de tranquilidad en casa. Con cosas simples. Con nuestras charlas y en familia.

Con mis plantas, ya que no olvido que fui productora rural, así que me gusta plantar y cuidar.

Me gusta mucho cocinar, además de disfrutar del trabajo en mi empresa.

¿Por qué debe ser su esposo el próximo Intendente?

Si todos queremos un cambio para Salto, creo firmemente que ese cambio, es mi esposo.

Tiene propuestas: qué debe hacerse, cómo y con qué. Cosas que no he escuchado hasta ahora de otros candidatos.

Considero que tiene la capacidad y la preparación suficiente, como para generar un cambio en la Intendencia y que Salto vuelva a ser el departamento que fué, ejemplo de muchos y del que todos nos sentimos orgullosos.

¿Un mensaje a la mujer de hoy?

A las mujeres de hoy, decirles que somos llamadas más que nunca a ser protagonistas.

Somos el pilar, no sólo de nuestras familias, sino de la sociedad toda.

Podemos aportar a mejorar nuestro departamento desde el lugar que sea y podamos.

Somos las que debemos inculcar a nuestros hijos los valores, el respeto, como el trabajo y la educación y así podremos mejorar no sólo nuestro departamento, sino dejarles a nuestros hijos y nietos, un mundo mejor.

Creo ser una referente de cómo con esfuerzo, dedicación y respeto, no importan las circunstancias, ni si venimos de un lugar humilde o con recursos, se puede.

Todo estará ante nuestra actitud frente a la vida.