«Me reconforta la felicidad de los clientes cuando ven el trabajo realizado»

A Ana Clara, le resta muy poco tiempo para recibirse como Licenciada en Trabajo Social.

En forma paralela al estudio, comenzó a brindarle apoyo a su abuela en la actividad de elaboración. Para luego, al volcarse a un emprendimiento propio, las redes sociales le permitieran hacerse conocer y lograr comercializar sus productos.

Compartimos con ustedes, el animado diálogo realizado con Ana Clara, al cual accedió gustosa y se lo agradecemos:

¿Qué actividad llevaba adelante, antes de comenzar con la actual?

Mientras estudiaba empecé a hacer tortas con mi abuela y las vendía en su almacén. Luego empecé a publicar fotos en las redes sociales y fue como empecé a vender.

Me anoté para participar en una feria en el Mercado 18, en el cual las organizadoras me solicitaban un nombre para el stand y fue como nació «todo+dulce» by Clara.

En la actualidad, mi emprendimiento se llama Clari pastelería.

¿Cuándo comienza el proyecto para su emprendimiento?

Hace varios años.

De a poco fui contando con clientes fijos y otros que se van sumando por recomendaciones, o porque ven mis productos en las redes.

Luego de lo aprendido con mi abuela y mi madre que también eran reposteras, realicé muchos cursos.

En 2015, año muy particular, que nunca voy a olvidar, estudié gastronomía en UTU. Nos invitaron a participar de Cocinarte, competencia de cocina que se realiza hace varios años en Paysandú y con dos compañeros decidimos participar, en categoría estudiante.

Fue todo un desafío, con tiempos para cocinar entrada, plato principal y postre, mientras teníamos a los chef recorriendo las mesas y a la gente que podía ir a ver en vivo el concurso.

Esa adrenalina siempre está presente cuando uno entra en este rubro.

Fue una experiencia muy linda y obtuvimos el tercer puesto.

Siempre estoy capacitándome porque es un rubro en el que nunca dejas de aprender, es muy amplio, con nuevas técnicas y nuevas tendencias.

Hice mi primer viaje sola, en el cual asistí a un curso de gastronomía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Aprendí mucho de la gastronomía catalana, probé caracoles, allá se come mucho y también aprendí muchos postres, como el clásico de allá que es la crema catalana.

Después he realizado cursos con chef uruguayos y argentinos, en decoración de tortas y postres.

Este año además, hice un curso de decoración de salones y eventos en Concordia, terminándolo de manera virtual debido a la pandemia.

¿De qué consta el emprendimiento?

Me dedico a la pastelería para eventos, desde mini postres a postres grandes, tortas personalizadas, galletitas, Cupcakes, desayunos, etc.

Lo que el cliente necesite.

La pastelería hoy en día está muy presente no solo en cumpleaños, en reuniones con familia o amigos, siempre hay algo de postre para compartir.

¿Qué es lo primero en realizar?

Lo primero que realicé fueron los bizcochuelos. Es importante dejarlos de un día para otro para poder rellenar y decorar.

¿Qué es lo que más disfruta haciendo?

Lo que más me gusta es la parte de la decoración de tortas.

Si bien a veces son decoraciones con muchísimos detalles y lleva mucho tiempo, me reconforta la felicidad de los clientes cuando ven el trabajo realizado.

También me gusta mucho dar talleres para niños.

Una vez me llamaron para ir a un cumpleaños a enseñar a decorar Cupcakes y me encantó la propuesta. Llevé los Muffins horneados, merengue, mangas, confites y allá les enseñé a teñir con colorantes el merengue y el uso de la manga.

Eran más de 12 niñas y nos divertimos mucho.

¿Qué tiene más salida comercial de lo que hace?

Tengo un producto estrella, la torta de chocolate y nueces, que es una de las que más comercializo. También desde que empezó la pandemia trabajé mucho haciendo desayunos y tortas chicas para festejar con pocos invitados.

Tengo varias propuestas de desayuno, el que más vendo es el que incluye una torta de 15 cm de diámetro, 4 Cupcakes personalizados, 4 alfajorcitos, taza y jugo en botella.

¿Se puede vivir de la actividad que lleva adelante?

Es un trabajo que lleva muchas horas y no es tan fijo, hay fines de semana que se me juntan un montón de pedidos y otros que están más tranquilos.

Hoy es mi actividad laboral y mi ingreso.

¿Ha pensado en dictar clases?

He brindado talleres de huevo de pascuas, bombones y galletitas.

Actualmente estoy dictando talleres para niños todos los sábados de setiembre, en el salón comunal de las viviendas COVIMUS III, chile 1561. Tienen una duración de dos horas y son con una temática diferente en cada clase, con grupos reducidos.

El sábado 5 hicimos una casa de dulces.

Pegamos las partes de la casa que estaban hechas de galletita con glasé y luego la decoramos con golosinas.

También leímos el cuento de Hansel y Gretel.

El primer sábado asistieron 20 niños en distintos horarios, donde pudieron armar su casa de galletas, retirándonos todos felices.

Después se llevan lo realizado para poder compartir con su familia.

Y el sábado 12, vamos a rellenar y decorar un pionono de chocolate baño casero y arriba lleva galletitas personalizadas de Caperucita roja.

En el próximo encuentro, van a decorar una torta para cumpleaños. Para estos talleres me va a estar acompañando mi hermana Mariana, que es Maestra y luego haremos la parte de repostería. Busco temáticas que sean conocidas por los niños y se puedan divertir.

Son instancias muy lindas de aprendizaje y de interacción con otros niños. Si bien actualmente estoy dando los talleres, sigo agendando pedidos de los productos que elaboro.

¿Cuál es su expectativa para éste año?

Es seguir llegando a más gente y qué conozcan lo que hago.

El poder mostrar mi trabajo en las redes sociales me abre muchas puertas. Hace poco me contactaron desde India, por un amigo de Facebook que me recomendó.

Querían sorprender a su mamá que vive en Salto, los tres hijos están en el exterior y querían poder estar presentes ese día de alguna manera.

Preparé un desayuno especial y se lo llevé a la casa de la señora, que se emocionó cuando le dije que se lo mandaban ellos y eso es lo lindo de mi trabajo.

Me contactan mucho desde otros departamentos para agasajar a gente que vive acá.

Otra expectativa es seguir dando los talleres para niños, que ellos conozcan el mundo de la pastelería que es tan amplio y lindo. Tenía muchos proyectos para este año, pero debido al Coronavirus, tuve que reacomodar varias cosas.

Como empezar a dar talleres de cocina en la Asociación Down de Salto.

Mi acercamiento con la Institución fue en el año 2018 en que realicé la práctica de la carrera como estudiante de Trabajo Social.

En 2019 empezamos a trabajar allí con mi compañera de práctica Gaby y teníamos el taller de Autonomía y también les enseñamos a hacer bombones a los jóvenes.

Participamos en ferias y logramos hacer un viaje en noviembre a Mundo Marino con ellos, por medio de la venta de bombones, rifas, bingos, el apoyo de mucha gente y de la familia de los jóvenes de la asociación.

Este año, la idea era poder tener clases solo de cocina , pero tuvimos que hacerlo de manera virtual debido a la pandemia y a las reformas en la Institución. Tengo el inmenso deseo de que esto pase pronto y poder reencontrarme con ellos y empezar con las clases. Tenemos muchos proyectos.

¿Dónde podemos encontrar sus productos?

En mi cuenta de Instagram:

clari_pastelería o al Cel 098351504, por cualquier consulta.

¿Nos regala un tips o receta para poder realizar en casa?

Les comparto una receta de Mousse de frutilla que es muy rico, fácil y con pocos ingredientes.

Se necesita: 1/4 k de frutillas, 1 clara ,10 cucharadas de azúcar y una pizca de sal. Batir todo junto hasta que se formen picos. Para que quede más cremoso le agrego unas cucharadas de merengue suizo.