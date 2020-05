«Factores importantes para la elaboración son: dedicación, tiempo y amor»

De una vida de ciudad al traslado al medio rural, existe esa linda diferencia que muchas personas prefieren y que Patricia supo valorar.

Hace ya unos años que se encuentra viviendo en Colona Osimani y Llerena y asegura fue la mejor elección que pudo hacer, sobre todo por la transformación a una mejor calidad de vida.

Donde mantiene su plantación de mucha variedad de frutas y verduras y a las que les regala su mayor dedicación.

A medida que fue pasando el tiempo, Patricia logró comenzar su emprendimiento de productos artesanales totalmente sin aditivos, como dulces, mermeladas, picles y bebidas, entre otros, para volcarlo a la sociedad. Que poco a poco fue degustándolos y prefiriéndolos, notado en su demanda.

Actualmente además, es la Presidenta de la Comisión Fomento Colonia Osimani y Llerena y como si todo ello fuera poco, logró conectarse con muchos productores vecinos de la zona y llevar juntos adelante, la Feria mensual que allí se realiza.

…un paraíso para visitar.

Agradecemos a Patricia, que tan amablemente accedió a nuestra entrevista y hoy la compartimos con ustedes de ésta manera:

¿Cuánto tiempo lleva instalada en Colonia Osimani y Llerena?

Hace 7 años que estoy instalada en la Colonia

¿Cuánto tiempo como Productora de hortifruticultura?

Desde que llegué comencé a vincularme con la producción, ya que antes no tenía conocimientos previos.

¿Qué frutos cosecha?

Es necesario recalcar que el establecimiento donde vivo no es de mi propiedad. Pero tengo espacios donde realizo mis propias cosechas, las cuales utilizo para mis elaboraciones.

Entre ellas limones, quinotos, higos, mburucuyá, hierbas medicinales, zapallos, papas de aire, morrones, entre otros, además del envasado de la miel.

¿Desde cuándo ocupa su cargo de Presidenta de la Comisión Fomento de Colonia Osimani?

Desde hace dos años y medio.

¿Cuántos son los productores asociados?

Son cincuenta y seis socios activos.

¿Desde cuándo se realiza la Feria los días sábados?

Desde hace tres años y medio se realizan las ferias en forma mensual, los segundos sábados de cada mes. Excepto en el mes de enero.

¿Cuándo comenzó a elaborar?

Cuando llegué, comencé con la elaboración de pickles, escabeches, dulces, mermeladas y licores para consumo propio. De a poco fui perfeccionándome para poder comercializarlos entre familiares y amigos. Hoy en día mis productos lo consumen más personas, gracias a que se dieron a conocer por el éxito de nuestra feria.

Como emprendedora de productos elaborados ¿Qué se busca encontrar en la fruta o verdura para elaborar?

Para mis elaboraciones selecciono frutas y verduras que sean abundantes en cada estación. Que estén frescas y sanas. Pero preferentemente que predominen los sabores exóticos o diferentes (frutos nativos o poco conocidos)

¿De qué se requiere para hacer un buen dulce, además de los ingredientes?

Es necesario encontrar el punto y las especias adecuadas para realzar sus sabores. Otros factores no menos importantes son la dedicación, el tiempo y sobre todo el amor en lo que uno hace.

¿Cuál es la temperatura adecuada para realizar un dulce?

Según el tipo de fruto que se utilice, algunos requieren que la cocción sea lenta para no pasarse del punto adecuado.

¿Cómo consigue un equilibrio para sabores y texturas exactos?

Eso va según el gusto de la persona que elabora.

En mi caso no me gustan sabores invasivos, busco lo suave y a su vez que deje con ganas de más.

¿La madurez de la fruta y de las verduras, también influye?

En caso de ser mermeladas se permite que el fruto esté más maduro, pero en los dulces es necesario que esté consistente y no tan maduro para que mantenga su forma.

En las elaboraciones de pickles o escabeches, la materia prima debe estar firme para mejores resultados.

¿Cuáles son los beneficios de consumir productos artesanales?

La elaboración de productos artesanales, no requiere la utilización de conservantes ni saborizantes, esto hace que sea más sano y que al consumirlos se perciban los sabores de frutas y verduras tal y como son.

¿Dónde podemos encontrar los productos de la Feria de Colonia Osimani y Llerena?

Actualmente, debido a la emergencia sanitaria, los productos se están vendiendo con entrega a domicilio.

Semana por medio publicamos en la página de Facebook «Colonia Osimani y Llerena» el stock de productos que va variando según la producción.

Esto es momentáneo, ya que nuestro interés es continuar con la feria y el disfrute de su entorno natural.

Cabe agregar, la importancia de pertenecer a un grupo activo, como es el que conformamos, ya que en forma individual, sería más lento y complejo. Mientras que junto a los integrantes del mismo, existen estímulos hay más propuestas y proyectos en los que accedemos a capacitaciones de elaboración, marketing, entre otros.

¿Cómo se lo puede conservar al producto elaborado y por cuánto tiempo?

Se puede conservar esterilizando el envase de forma correcta.

Un producto bien envasado puede durar hasta un año en excelentes condiciones. Seguramente se comerá antes de eso (sonrisas).

¿Nos regala una receta fácil o consejo?

Consejos para acentuar sabores de las elaboraciones:

En el almíbar de las mermeladas, unas rodajitas de limón o de jengibre le va a brindar un sabor más acentuado.

Y en picles o escabeches unos granitos de pimienta negra.