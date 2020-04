«Andrés cuenta con compromiso, responsabilidad, dedicación y honestidad, demostrando capacidad para llevar adelante el departamento»

Una confianza en sí misma, inculcada entre otros valores por su propia familia en la niñez, hace que Analía cuente hoy con muchas conquistas.

A medida que crecía, también su fé tuvo mucho que ver.

Entre los frutos que ha recogido, se encuentra la dicha de ser mamá, de haber conformado un hogar con Andrés, candidato él a la Intendencia de Salto y como si todo esto fuera poco, también ha logrado un espacio social relacionado con la política, integrando la Lista 616, Agrupación Víctor Lima.

Hoy disfruta con ver una familia unida y donde existe el mayor apoyo.

Contamos con su palabra en nuestro espacio de los días sábados en Diario

EL PUEBLO, para conocer más de su trayectoria en el medio, de lo que la hace feliz y por supuesto, de la mirada que mantiene ante la candidatura de su esposo.

En primer lugar y sin perder detalle de todo lo dialogado durante la entrevista, les hacemos entrega de su ideología de vida.

Luego de consultarle: ¿De dónde es oriunda?, esto nos respondió:

Soy oriunda de Salto.

¿Cómo recuerda su infancia?

Los recuerdos que guardo de mi infancia suelen ser de mucha felicidad y nostalgia, ya que cuento con una familia unida.

¿Qué valores fueron inculcados en su familia de cuna?

Muchos valores fueron inculcados. Entre ellos, la fé en Dios, la solidaridad, el respeto, la unidad, la lealtad. ¡La verdad!

Sobre todo para enfrentar tiempos difíciles.

¿Cuál fue su mayor anhelo mientras crecía?

Creo firmemente, que ha sido poder lograr mis metas profesionales y a la vez formar mi propia familia.

Hoy soy una mamá feliz junto a nuestros niños.

¿Cómo conoce a su esposo?

A Andrés lo conocí en el ámbito político.

Desde que tengo 20 años, he formado parte de la militancia activa dentro del Frente Amplio y unos años después, lo conozco personalmente en una agrupación política.

¿Cómo vivió su determinación de ser político?

En realidad, cuando conocí a Andrés él ya era político.

Es una pasión que trae desde niño.

¿Cómo es hoy su sentimiento al verlo candidato a Intendente?

Desde el momento en que decidió ser candidato a la Intendencia de Salto contó y cuenta con todo mi apoyo para su reelección.

Pero sin embargo sabemos, que no es un camino fácil.

Debemos organizarnos con los niños, participar de reuniones online o presenciales, distribuir tareas, tomar decisiones y estas son situaciones que hay que enfrentar a diario.

Creo que en cualquier hogar, un matrimonio es tarea de todos los días y más aún, con niños.

Y por otro lado, está la demanda que implica la tarea política.

¿Qué cree haber perdido y ganado con esa determinación y en este tiempo transcurrido?

Considero que no hemos tenido pérdidas.

Por el contrario, hemos ganado entre tantas cosas, una segunda oportunidad en la vida, como ha sido la de reconstruir una familia.

Hemos conseguido además, el cariño, el respaldo de mucha gente.

La unión misma de nuestras familias y la oportunidad también de demostrarle a Salto, que con honestidad y valores se puede llevar, no sólo una familia adelante como decía, sino toda una sociedad.

¿Cuáles son las condiciones que observa en él, para ser el gobernante de Salto?

Su pasión por la política, es innegable.

Quienes conocen a Andrés, saben que desde niño leía libros de política.

Entre sus condiciones, se encuentra su dedicación a la sociedad, al pueblo, sobre todo a aquellos menos favorecidos.

Es la cualidad más sobresaliente de Andrés.

La sociedad salteña sabe, que ha trabajado desde muy joven, brindando servicios sociales con compromiso, dedicación y sin fines de lucro.

Conoce la problemática de la gente, de la ciudad y con paciencia y mucho trabajo ha sabido llevar el departamento adelante.

¿Cuál es la forma en que lo apoya?

Participando activamente en política, llevando adelante nuestro hogar, acompañándolo en todos sus proyectos, convencida de que es esa, la mejor forma de apoyarlo.

¿Cuál ha sido su rol como esposa del Intendente?

Considero que el rol de esposa es como lo decía anteriormente, apoyándolo en sus proyectos, sin dejar los míos propios a un lado, por supuesto.

¿Le gustaría a usted contar con un rol social hoy?

Si, de hecho siempre me gustó y ha sido una tarea que practico a diario y desde hace años en la actividad política como militante, ya que integro la Lista Departamental 616 Víctor Lima, en donde se ha formado un muy lindo grupo de personas, que se suman ahora por primera vez y otras que desde hace un tiempo están participando.

La Agrupación ha crecido muchísimo.

¿Con qué disfruta?

Disfruto mucho de estar en el hogar con la familia, de nuestra unión y de ver crecer a nuestros hijos juntos.

¿Cómo se conforma su familia?

Somos seis integrantes: Andrés mi esposo y nuestros hijos: Sofía, Francisco, Santino e Isabella.

¿Por qué debe ser su esposo Andrés Lima el próximo Intendente?

Por su compromiso, responsabilidad, dedicación, honestidad y porque ha demostrado capacidad para poder llevar adelante este departamento.

Y porque va a continuar cambiándolo, para bien de todos y todas.

¿Un mensaje a la mujer de hoy?

A las mujeres de hoy, puedo decirles: no abandonen sus proyectos y sueños.

¡Quiéranse! ¡Cuídense!

Luchen por lograr sus metas y de esa forma, logran demostrar que son capaces de ser respetadas y valoradas.

Y de la mano de Dios, es más liviano el proceso.