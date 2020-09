Hoy, haciendo la presentación de Federico Martínez, nos colma de orgullo saberlo salteño y por el país.

Actualmente, divide su tiempo entre trabajo tradicional y sus estudios en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Llevando a cabo la carrera de Licenciatura en Comunicación Visual, cursando 3° año.

En forma paralela a ésta, desarrolla una actividad laboral como vendedor en una empresa de indumentaria. Y como si todo esto fuera poco, transita una realidad con una actividad extra, que le apasiona y lo ha hecho disfrutar al máximo:

Un hobby que ama y del que ya hablaremos.

Compartimos con ustedes, el ameno diálogo mantenido, luego de conocer sobre su estadía en Montevideo.

Y al consultarle al comienzo, dónde están sus raíces, así nos respondía:

“Soy oriundo de Salto, nacido un 1° de agosto en el Sanatorio Uruguay” nos decía.

Hijo de padres trabajadores y hermano de tres mujeres, pudiéndose decir que soy el niño mimado de la casa. Viví toda mi adolescencia en Salto y criado en el Barrio Lazareto.

¿Estudia o cuenta con alguna actividad laboral de manera tradicional?

Estudié en el Liceo Nº5 y culminé mis estudios en el Liceo IPOLL, para luego continuar el camino de estudios en Montevideo.

Venirme para la capital a forjar mi futuro fué una de mis mayores y más difíciles batallas contra la vida.

Alguien podrá decirme: “te fuiste a Montevideo, no a la Luna”, pero ser el único hijo varón en la familia y el que se iba alejar tanto, fué un momento difícil para todos.

Pero si hoy miro para atrás, estoy seguro de que fue una de mis mejores decisiones: dejar el nido y volar.

Venir a vivir a la capital, cambia la forma de ver las cosas, no lo digo porque me quiera hacer el distinto. Estoy seguro de que le pasaría lo mismo a aquel que vive en Montevideo y se va a vivir a Buenos Aires o a otras ciudades más grandes. Cambian las formas de ver las cosas y expande la mente, generando nuevas perspectivas.

Aquí descubrí realmente, que es lo que me apasiona y lo que me gusta.

¿Dónde realiza sus actividades?

Actualmente estudio y trabajo. Estudio en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la carrera Licenciatura en Comunicación Visual, cursando el 3° año y esto es lo que realmente me apasiona. Estar creando, investigando y disfrutando de lo que hago lo considero un triunfo para mí, cueste lo que me cueste. Y terminaré esta carrera ya que considero que el estudio es algo muy importante, que ayuda a crecer como persona.

También trabajo como vendedor en una empresa de indumentaria, que no está asociado con lo que estudio y ni con lo que me gusta, pero me permite sustentarme y seguir con la Facultad, que es lo más importante para mí.

¿Cuándo siente la necesidad de plasmar sus ideas en material?

La necesidad de estar creando cosas nuevas siempre está, lo que no está, es el tiempo libre para satisfacer esa necesidad, ya que trabajar y estudiar a la misma vez me consume mucho tiempo.

Siempre estoy pensando en crear algo, ya sea nuevo o ya descubierto, pero rediseñarlo a mi forma de ver las cosas.

¿Cuándo comienza el proyecto para su emprendimiento?

Para que comience, tengo que estar seguro de lo que quiero crear, o tener algún sentimiento que quiera expresar. Pienso en eso primero para luego tener una idea, por si lo quiero plasmar sea en el plano 2D o llevarlo al plano 3D.

¿De qué trata la actividad?

La actividad trata de crear algo, ya sea una pintura, un cuadro o bien una maqueta, que como lo dije antes satisfaga esa necesidad de crear. También se trata de crear conocimientos nuevos y aprender cada vez un poco más de lo que me gusta, intento buscar la perfección, cosa que no existe en realidad, pero al buscarla, lo que sí pudo hacer es llegar a la excelencia en dicha actividad.

¿Cuáles son los materiales que utiliza para tal fin?

Depende de lo que esté por crear, si es una pintura sería lienzo junto con pincel y acrílicos, si se trata de un cuadro en 3D son herramientas variadas y si se trata de una maqueta, el material que siempre utilizo son moldes de papel, tijeras y pegamento. Y si es una foto, obviamente preciso una cámara y también un momento que quiera plasmar.

¿Lo hace con moldes o solamente de manera manual en maquetas?

Son modelos que viene pre montado en una hoja, yo solo las recorto y uno dichas piezas, si es un cuadro si ya es algo más manual, porque ahí yo creo todo desde cero, como en un cuadro de pintura, solo dejo llevarme por lo que siento y que salga lo que tenga que salir.

¿Qué es lo primero en realizar en el comienzo?

Lo primero es comprometerme con lo que estoy haciendo, para saber que eso va a tener un fin y ese fin, tiene ser lo más pronto posible ya que hay veces que puede llegar a la frustración, por si algo no me sale, o no queda como yo quiero.

Pero ahí también está la gracia, ya que superar esos obstáculos, crea una satisfacción.

¿Qué cree se le ha hecho más difícil llevar a cabo?

Lo más difícil son las maquetas, ya que son objetos de la vida real en una escala muy pequeña, y hay veces que tengo que realizar piezas que son más pequeñas que una moneda de diez pesos.

¿Y lo que más le gusta?

Es ver esa pieza terminada con todas las dificultades que me llevó. Contemplarla y apreciar lo que uno puede llegar a crear.

¿Le brinda una mirada comercial a lo que hace?

Este tipo de actividad lo hago por placer propio, nunca pensé en una retribución por ello y mucho menos vender este tipo de artes, si así se lo puede llamar.

Lo que hago, lo hago para mí mismo como un decorativo o como un obsequio a una persona especial para mí. Igual eso no quita que me gustaría vivir de esto y que llegue el día, en donde puede facturar con este tipo de cosas.

¿Se puede vivir de esta actividad?

Esa pregunta es mi difícil de responder, Uruguay es un país chico para ciertas cosas todavía y no hay un mercado grande para el tipo de cosas que yo hago, pero de a poco creo que se puede llegar a generar algún tipo de ingreso con esta actividad.

¿Cuáles es su expectativa para éste año?

Sobrevivir a la crisis y al Coronavirus. Aparte de eso terminar bien el año con los estudios y conforme, que hice todo lo posible por ser mejor persona.

¿Dónde podemos encontrar sus artículos?

En realidad, no tengo una página donde suba material exclusivo de lo que creo, sí me pueden encontrar en mi Instagram fefo_agus. Ahí subo todo lo que me gusta junto con algunas de mis creaciones, cuadros, modelos y fotografías, que por cierto es algo que también me apasiona.

¿Nos regala un tips, o sugerencia para poder realizar en casa sobre algún artículo de los que fabrica?

Primer tips que les diría y que es muy importante, es tener mucha paciencia para llevar adelante esta actividad.

Estamos acostumbrados a que todo suceda rápido, pero hay cosas que no son así.

Al igual que los deportes físicos, este tipo de actividades requieren una práctica y que sea algo constante. Yo no nací sabiendo hacer estas cosas, solo las desarrollé en temprana edad, por eso para mí, lo más importante es la paciencia y tener constancia.

Otro tips, sería que encuentren un área donde pueden expresar lo que sienten. Muchos no lo saben, pero el arte es una forma de des estresarse y una forma de expresar aquello que tenemos dentro nuestro, ya sea cualquier tipo de arte, música, escritura, pintura y todo aquello que se considere como tal.

Y por último, que disfruten lo que estén haciendo.

Las cosas más lindas de la vida son las más simples, aquellas que pasamos por desapercibidas porque las vivimos como algo cotidiano, pero cuando nos detenemos a ver eso, que estaba colgado en la pared, pintado en algún muro o el simple hecho de despegar los ojos de la pantalla del celular, mirara para arriba y ver lo que nos rodea, nuestra perspectiva cambia, y al cambiar, cambiamos nosotros.

Desde ya, deseo agradecerles a Mary Olivera y a Diario EL PUEBLO de Salto, por el espacio otorgado.

Ya que brindar este espacio, me ayuda a que más gente conozca lo que hago y es una forma de apreciar justamente este tipo de actividades.