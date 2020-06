¡Iris nos ha sorprendido gratamente!

Tanto, que al observar el conjunto de artículos que elabora y otros a lo que les brinda su toque personal, dedicando buena parte de su tiempo, quedamos sin palabras…

Disfruta ella de esa maravilla de utilizar técnicas, como la del decoupage, conjuntamente con otras.

Cuenta con una colección de cajas decoradas, pintadas, bordadas, trabajadas de diferente manera.

Un sinfín de bandejas, arreglos en espejos, en muebles, trabajo en paño lenci, mantelería, almohadones y mucho más.

Podemos también encontrar alhajeros o cajitas para el té, entre otras.

Sin dejar de mencionar los maravillosos ajuares para bebés, que la futura mamá, adora.

Además de artículos personalizados para obsequio, incluido para niños, como las bandejas con imágenes de Hombre araña o automóviles en su interior, que los sorprende.

Hoy quisimos compartir todo ello con ustedes y aunque el espacio con el que contamos es amplio, no creemos que nos sobre.

Es un placer para nosotros, presentar a Iris Pereira, creadora de tantas maravillas artesanales, que realmente engalanan un hogar, y seguramente van a coincidir con nosotros, disfrutando sus imágenes más adelante:

Para comenzar, le consultamos:

¿Cómo nace la inclinación por las artesanías de este tipo?

Anteriormente a dedicarme a la presente actividad, me desempeñaba con mi título de Licenciada en Enfermería en Salud Pública y también como Adscripta en Educación Secundaria.

Pero siempre me gustó y le dedicaba el tiempo que tenía libre.

¿Cuánto tiempo hace que comenzó con el emprendimiento?

El emprendimiento surgió hace dos años atrás, aunque siempre tuve la pasión por trabajos manuales relegados por muchos años por razones de trabajo. Lo hacía como un hobby en manualidades diversas hasta que me jubilé y me pude enfocar más en ello.

Con más dedicación y tiempo.

¿Estudió para ello?

En ese período, pude realizar cursos de perfeccionamiento de dicha actividad hasta el día de hoy y espero seguir interiorizándome en las diversas técnicas ya que existen muchísimas y continuar especializándome.

¿Qué nombre lleva el emprendimiento?

Mi emprendimiento se llama IRIS MANUALIDADES CREATIVAS que consta en realización de trabajos en cajas, espejos, porta retratos, bandejas y muebles pequeños, con técnicas de decoupage, pintura y estarcido en distintos materiales (madera, fibra fácil, cartón y metal).

También realizo trabajos en costura, por ejemplo ajuar para bebes, cajas decoradas en telas, mantelería, almohadones y accesorios en paño lenci.

¿Qué es lo más difícil de hacer?

Me parece que no hay cosas difíciles o fáciles, lo más importante es dedicarle tiempo a cada una e intentar que mi idea, se plasme en el proyecto lo mejor posible.

¿En cuánto tiempo queda pronto un trabajo?

Algunos proyectos son por pedido e ideas del cliente, estos me pueden llevar más tiempo o trabajo, según el tipo y el tamaño. Puede pasar también que el cliente me entregue una pieza para restaurar y después trabajar en ella sobre lo que él quiera.

Como dije desde un principio, a todo hay que dedicarle tiempo y también adaptarse a lo que el cliente proponga.

¿Es difícil de conseguir los materiales que utiliza?

Los materiales por el momento no son difíciles de conseguir en nuestro medio, aunque muy limitada variedad y formas.

Por ejemplo cajas y bandejas y demoras en entregas debiendo adquirirlas en otros lugares.

¿Tuvo oportunidad de exponer sus trabajos?

Tuve la oportunidad de ser invitada a exponer mis trabajos en el periodo mencionado anteriormente en distintos eventos y exposiciones como Feria de Plaza Flores, en el Mercado 18 de Julio y también en mis páginas de redes sociales.

¿A dónde le gustaría llegar con esta actividad?

La realidad es que, esta actividad que realizo como entretenimiento y satisfacción personal, siempre me gustó desde chica.

En mi infancia, mi madre me enseñó a coser, tejer, pintar y dibujar, entonces siempre le tuve afecto y afinidad a las manualidades.

A futuro pienso seguir haciendo este trabajo. Que cada vez más personas conozcan mis realizaciones y las disfruten tanto o más que yo.

¿Cuáles son sus planes?

Deseo continuar trabajando con entusiasmo en nuevos proyectos y transmitir la sensibilidad de lo creativo y artístico en cada trabajo realizado.

Para finalizar, no puedo dejarles una sugerencia para hacer en casa o algún tips, porque este entretenimiento es tan personal…el mensaje que me gustaría dejar, es que la gente se anime a hacer lo que le gusta.

No hay edad, ni tiempo para ello.

Y la persona que tenga inclinación por el arte o por este tipo de iniciativa, que lo hagan, porque con dedicación y con gusto, las cosas se logran.

Asi es para todo ámbito en la vida, como elegí yo una profesión y dedicarme a ella toda una vida, haciéndolo de la mejor manera posible.

Además, tratándose de esta actividad en concreto, a veces uno las considera pequeñas y son cosas que brindan mucha satisfacción.

Además, a esta actividad se la puede encontrar en YouTube y muchas veces son técnicas fáciles de realizar.

Además por supuesto de lugares, donde se puede concurrir. Las personas se relacionan y se encuentran buenos compañeros que están con un mismo fin, aunque no sea la misma rama.

Puede ser tejido, crochet o cualquier otra actividad que le guste, pero que no se quede.

Que se anime a hacerlo y va a ver cuánto placer nos regala.