Con una propuesta por demás atractiva y donde la imaginación es la principal protagonista, Katti hace entrega de toda su dedicación.

Su actividad se caracteriza, por realizar artículos personalizados, con exquisita creatividad.

Todo comenzó hace 8 años, cuando luego de culminar un completo curso de Diseño Gráfico, Katti creó su propia página, sin dejar de actualizarse en forma contínua.

Es su hijo Lorenzo, figura principal en este emprendimiento y una gran compañía para Katti durante la actividad.

Hoy nos regalan su historia, donde podemos ver plasmado mucho entusiasmo y así comenzó nuestro diálogo:

¿De qué consta su actividad?

Me dedico al diseño y a la elaboración de artículos para decorar mesas de festejos, tanto infantil como de adultos.

Artículos de diseño personal como tarjetas de presentación, logos y demás de profesionales, emprendimientos, tiendas comerciales; diseño de presentación de artículos como accesorios, regalos. Todo lo relacionado al packaging en general y al diseño personalizado, que es lo que caracteriza mi trabajo.

¿Generalmente que materiales utiliza?

Se utiliza mucho papel fotográfico, papel adhesivo y opalina que es el comúnmente llamado «papel tarjeta». Que dentro de cada material, hay variedad de grosores, texturas, colores.

Además utilizo productos complementarios como materiales cortantes, bolsas, cajas de presentación, entre otros.

¿Cuánto hace que comenzó con la empresa?

Hace ya 8 años. Luego de estudiar diseño gráfico, en ese entonces, en un curso muy completo que realicé, decidí crear ésta página y dedicarme a esto. Con lo que disfruto mucho y que año a año busco especializarme más en el área, adquiriendo nuevos conocimientos.

¿Para quién está pensado?

En un principio estaba pensado para aquellos padres que realizaban festejos de cumpleaños de sus hijos con detalles para hacerlos especiales y únicos, pero hoy en día podemos decir que el público se extendió al igual que los productos que ofrezco.

Y está pensado para todo aquel que quiera regalarse o regalar algo especial y personalizado, ya sea desde encargar banderines o souvenirs para su cumpleaños así como para el cumpleaños de alguien especial, festejar nacimientos, entre otros acontecimientos.

O regalar algo personalizado para hacer sentir emoción, a esa persona especial.

Además de estar pensado para aquellos profesionales, emprendedores que quieran diseñar sus tarjetas personales, logos y todo aquello que desde el diseño, podemos imaginar. Siempre abierta a nuevas propuestas y a crecer.

¿Por qué se caracterizan las artesanías que fabrican?

Se caracteriza por ser diseñado específicamente para una ocasión y/o persona, como lo mencioné antes, por el diseño personalizado de un producto.

¿Cuál es el artículo que han realizado y ha impactado?

Siempre predominó el pedido de libretas y cuadernos personalizados a gusto. Y en estos últimos meses destacó un nuevo producto que lanzamos junto a mi hermana Lorena de «Accesorios Paquita», que fue el recetario, que en estos tiempos difíciles en donde debemos colaborar, siempre que se pueda, quedándonos en casa, muchas personas decidieron probar suerte en la cocina (risas) que muchas veces por falta de tiempo no lo hacemos.

Y el recetario es el ayudante perfecto para recordar las recetas. Nuestras clientas lo recibieron y los siguen recibiendo muy bien ya que de los tres diseños que hemos ofrecido al público, obtuvimos buena respuesta y estamos agradecidas por ese apoyo constante.

¿Qué es lo que más se comercializa, qué es lo que más gusta?

Cuadernos y libretas personalizadas es una opción que eligen mucho a la hora de regalar.

Como por ejemplo, cuadernos personalizados para profesionales y todo lo relacionado a festejos como mesas de dulces, invitaciones, souvenirs, entre otras.

¿Encontramos allí el regalo para mamá también?

Este año es un poco especial en cuanto a la fecha ya que se manejaron varias y se fue cambiando la fecha originaria del Dia de la Madre, que tradicionalmente eran los segundos domingos de mayo, primero por las elecciones municipales, luego debido a la situación que atravesamos por el COVID-19.

El 10 de mayo pasado, nos adherimos al festejo junto a mi hermana Lorena nuevamente, con «Accesorios Paquita» y preparamos unos packs que contenían productos de su página y productos personalizados de la mía. Armando así una opción personalizada para regalar a mamá.

Nuestras clientas recibieron muy bien esta «fusión» y nuevamente agradecemos.

¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que solicitar el artículo?

El tiempo siempre depende de la demanda y del producto, pero recomendamos que cuanta mayor anticipación, es mejor.

Igualmente el 10 de mayo se trabajó con packs que armamos, organizados para disponer de determinado stock, por lo tanto una vez publicado, sólo resta elegir ya que están previamente prontos.

¿Nos regala alguna técnica fácil para realizar en casa?

Me viene a la mente, una idea que es más bien pensada para niños: cuadrito de foto con palitos de helados.

Es una opción sencilla, fácil de hacer (con supervisión de un adulto), original y divertida.

Podemos pintarlo con acuarelas para darle un toque más colorido y personalizarlo con letras sobre los palitos que formen «FELIZ DÍA MAMÁ».

Y no puede faltar la foto, que podemos escoger una que nos guste, e imprimirla con papel fotográfico para una mejor calidad en casa si tenemos impresora o en algún lugar de impresión.

Y añadirle un trozo de lana, tanza o algo similar para que mamá lo cuelgue. Nada como algo realizado con nuestras manos y con el corazón para causar emoción en el que recibe el obsequio.

¿Qué es lo que no puede faltarle a una profesional de la artesanía?

Inspiración a la hora de crear. Es lo fundamental ya que de eso dependerá el producto final y su destaque.

En la foto estoy con mi ayudante, pilar y motor principal en este emprendimiento, mi hijo Lorenzo.

Incluso el logo de «Kade», fue modificado teniéndolo como protagonista a él.

Los invito a visitar mi página en Facebook e Instagram «KADE DISEÑO».