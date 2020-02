Camino a casa…

Sin lugar a dudas, desde que Proyecto Volcán se ha instalado en el departamento de Salto, fue generando un importante desarrollo para la región.

Ubicado en accesos a nuestra ciudad, concretamente en el By Pass de Ruta 3, con una expansión de 26 hectáreas, se caracteriza por su amplia vista.

Se suma al área, el estudio de especialistas en el tema, con la existencia de agua caliente a 1003 metros de profundidad con 50º de temperatura.

A la fecha, con la instalación de Cooperativas de Viviendas y diferentes viviendas individuales, se fue originando una población importante que llegará a la totalidad de 4000 personas conformando el complejo habitacional, con un espacio de 1000 viviendas.

Pero Proyecto Volcán no se detiene allí. Los planes con objetivos de otras construcciones para el lugar, está latente.

Luis Silva es el empresario responsable del emprendimiento, un entregado por entero al beneficio social, nacido en Guaviyú de Arapey, interior del departamento y con quien mantuvimos un animado diálogo.

Quien asegura, que «Proyecto Volcán», es el mejor negocio del mundo: «Cuatro años de pago del terreno, en cuotas en pesos y sin intereses ni recargos, es una súper propuesta», nos comienza diciendo:

¿Por qué el nombre de «Volcán»?

Lo define el nombre, porque es como un verdadero volcán que revienta y su lava va a involucrar y modificar la vida a toda la zona y de las personas que allí se instalarán.

¿Cuánto hace que se inició?

En el 2013 iniciamos los trámites de compra con su anterior propietario, el señor Palacios.

Mi esposa es Arquitecta y por ella, pudimos descubrir que era una zona urbana y estaba entonces la posibilidad de fraccionamiento.

Veía que para esa zona podía interesar a la población, viendo a Salto con un desarrollo importante.

Luego se continuó comprando a los herederos y se completó la compra de 260 mil metros de tierra. Con lugares incluso con pantano e intransitables.

Pero sí, tuvimos siempre la idea fija, de que la gente fuera adquiriendo los terrenos y haciendo su casa.

¿Por dónde se comenzó el fraccionamiento?

Sobre Pascual Harriague y Aparicio Saravia, usando el slogan: «quie ro garaje con autos y no corredores con motos o bicicletas», pensando en el futuro.

Allí surgieron terrenos de 450 metros cuadrados, con 15 de frente por 30 de fondo y allí se inicia el proyecto.

Dada la necesidad de la gente de su casa propia, pensamos que el secreto para que los adjudicaran, era que el dólar no subiera y financiar en una única oportunidad en el mundo, porque en ningún lugar existe la posibilidad de que se pueda vender en moneda nacional, debido a la gran devaluación que hay de la misma y gran crecimiento del dólar.

Que se pueda vender algo en moneda nacional, con el 70% financiado a cuatro años, con cuotas fijas, sin interés y sin recargo…

No hay unidad indexada, no hay unidad reajustable, no hay dólares.

O sea, comenzaba abonando por ejemplo, 5000 pesos mensuales después de la entrega y terminaba abonando al finalizar de esos cinco años, los 5000 acordados.

Fue un suceso.

Yo creo mucho en las personas y no podía permitir que si a la venta la hacía en dólares, viniera alguien a decirme: «Silva, subió el dólar, no le puedo pagar».

Si pudiéramos sacar el dólar del resto del mundo, se viviría mucho mejor. Porque la gente cobra en pesos y paga en dólares. Eso no es bueno para el desarrollo del país.

Se vendieron los primeros 33 terrenos y luego comencé a fraccionar los siguientes 59 terrenos por solicitud de la gente, que les llegaba la noticia de cómo se compraba.

Y con todas las exigencias de la ley: con calles, saneamiento, luz, agua, alumbrado público, alcantarillas, badenes y todo lo necesario para la construcción del barrio. Donándole a la Intendencia por ley, el 10 % en espacio.

¿Hubo personas que no pudieron abonar y cumplir el contrato?

Sí hubieron, y en esos casos, le preguntaba cuánto dinero había entregado, le solicitaba unos días para reunirlo y se lo devolvía por entero, al que ellos habían abonado hasta el momento.

Y actualmente, también existen algunas personas que están atrasadas en sus cuotas, pero nunca, en ningún caso, van a abonar recargo.

¿El fraccionamiento se continuó de la misma forma?

Cuando surgen los próximos 79 terrenos, allí la financiación pactada ya no era redituable y miramos por una implementación de financiación que a ellos también les sirviera. Y es así, que comienzan a ser financiados a 3 años.

Y de esa forma, continuaron surgiendo terrenos para construcción de viviendas, que hoy se realizan y van a continuar en el barrio, porque seguimos vendiendo aún.

El último adquirido, es el de colaboradores de Prefectura de Salto, que éste año si todo sigue su curso, van a tener su casa propia. Y hay que felicitarlos, porque están trabajando mucho para lograrlo.

Mi gran deseo, es que también esté allí instalado en uno de esos terrenos, la dotación de Bomberos.

Que una rama de su central esté allí.

Porque hace mucha falta y además contamos con la facilidad de salida para auxilios, con acceso rápido a la ciudad como a las zonas adyacentes.

Estoy dispuesto a darle facilidad al gobierno con tal de contar con ellos, instalados allí, porque es una necesidad para la población, que así sea.

¿Cuáles son las condiciones para el comprador particular de un terreno?

Hace una entrega y va entregando mensualmente, llegado al 50% del valor, ya comienza a edificar.

Concurre a la Intendencia, solicita el proyecto por mano benévola y continúa con el procedimiento.

Hay muchas familias que incluso están ya instaladas y han realizado la vivienda solamente con sus familiares.

Es así que está quedando muy lindo el barrio, con 4000 personas.

Es uno de los más grandes de Salto, aunque no ha tenido la acogida política que tendría que haber tenido.

No hemos contado con el placer de que algunos jerarcas nos hayan visitado aún. Pero eso no quiere decir, que no tengamos su presencia en el futuro.

¿Cuáles son las necesidades del complejo habitacional?

Muy buena pregunta.

Que lo conozcan los que mandan.

Que lo conozcan esas personas que dicen: «se necesita mano de obra», «no hay trabajo», «acá en Salto todo está mal».

Que se acerquen y vean de qué se trata. Que no es un humo.

Porque eso se decía: «Silva está vendiendo humo» y si hoy se acercan al Proyecto, podrán ver dos enormes carteles, con las 30 Cooperativas en la entrada sobre la Ruta 3 del By Pass de los Pájaros Pintados, donde así lo confirma.

Realizado en un momento donde la empresa salteña, como el rubro ferretero, se encontraban en una mala situación y aparece Proyecto Volcán, donde van a haber mil casas.

Y donde se puede ver, una inversión entre Cooperativas y particulares, de un monto de 70 millones de dólares en general. Dividiéndose en 35 millones en mano de obra (Constructores, Profesionales, etc.) y 35 millones de dólares en materiales, que se lo entrega a las ferreterías del medio. ¿Eso no se ve?

Pero quedan muchas preguntas sin respuesta en las empresas locales, como: ¿Por qué no se importa combustible?, ¿Por qué se importan? verduras, cuando acá hay verduras, indumentaria cuando acá las tenemos, etc, etc. Entonces, la situación nunca va a mejorar de ésa manera.

¿Los planes continúan?

Yo a Salto, le debo mi hermosa familia: mi esposa, tres hijos maravillosos y mucho más.

Tuve y tengo oportunidades de invertir en Argentina, por ejemplo y sin embargo, voy a seguir invirtiendo en Salto.

Mi sueño es concretar un proyecto para Termas de Arapey, muy atractivo. Y si viene todo ese enorme emprendimiento frente a Proyecto Volcán que se lo espera, va a ser maravilloso para todos.

La zona va a contar con un gran avance de un tiempo a esta parte, con muchas familias instaladas en un barrio muy grande y con gran perspectiva.

No quiero despedirme, sin antes felicitar a todas las familias que han apostado a Proyecto Volcán, entregando sus ahorros y consiguiendo un estilo y calidad de vida con la construcción de su vivienda.

Gracias a todos, por apoyarnos y juntos, llevar el emprendimiento adelante.