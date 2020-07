«Mi actividad de manualidades, es mi gran pasión»

Muy familiarizada se encuentra hoy Margot con las manualidades, porque obtuvo la posibilidad de contar con una abuela amorosa, que confeccionaba prendas y la incluía a ella en su labor.

Margot creció y aprendió con su abuela.

Obviamente, toda la actividad que lleva adelante hoy, nació como inclinación luego, incluso estudiando.

Su tarea es muy amplia, por realizarla con diferentes técnicas y distintos materiales.

Ojalá podamos nosotros transmitirles a nuestros lectores, todo lo que sentimos al llegar al taller de Margot.

En un espacio amplio colmado de obras, todas desde su imaginación, fueron creadas con el entusiasmo y la entrega de quien ama lo que hace.

Por ende no queda detalle al azar, y comienzan a ser piezas, además de únicas, finas, delicadas. …una variedad impresionante.

Al estudiar, ha rendido algunos de sus exámenes en la ciudad de Concordia, donde cuenta con un grupo de personas, en contacto permanente.

Margot nos estaba esperando con un obsequio hermoso, que merece un doble valor, por su encanto de persona y por su atención.

Ansiosos, y luego de ver la presentación de sus trabajos, así la oímos:

“La inclinación que traigo, es de muy pequeña.

Aunque hace 35 años que soy Peluquera. Pero mi dedicación, es hacia el taller de manualidades”

¿Y la dedicación?

Me crié con mis abuelos, mi abuela era Modista y además, yo concurría a Colegios de Monjas, donde se acostumbra a realizar todo tipo de manualidades, como bordado, costura y demás.

A los 16 años, me fuí con mis padres y continué con esa inclinación y luego con los años, lo logré llevar adelante.

En cuanto las manualidades actuales, ¿qué fué lo primero en realizar?

Fueron piezas hechas en goma eva y tela. Hechura y forrado de cajas con relieve.

¿Facilita tener los materiales acá en Salto?

Sí y se consiguen en su gran mayoría.

Lo más difícil de conseguir, es la porcelana.

Todos conocemos, que podemos fabricarla y puede la pieza quedar muy bien, pero es muy trabajoso elaborarla.

¿Con qué materiales suele trabajar en sus manualidades y cuáles son éstas?

Como hacemos manualidades de todo tipo, trabajamos con muchas técnicas, materiales y también se ve en lo que se vaya a trabajar, como pueden ser: tela, lana, cartón de todo tipo.

Luego con el reciclado de latas, cualquiera sea ésta. Trabajamos mucho con porcelana fría y con la técnica del alambrado, por ejemplo en un vestido de una muñeca. También con una técnica muy nueva de porcelana y fieltro, trabajando la pieza con una aguja, llamada “Tejiendo la porcelana”.

También contamos con un tipo de porcelana que queda bien flexible al tacto, como por ejemplo para la fabricación de un almohadoncito.

Entre los trabajos en porcelana por ejemplo, luego de realizar un autito y tallarlo, se utiliza una técnica realizando todo lo que son detalles de luces, parabrisas y más.

Técnicas del oxidado en diferentes artículos, tallado o pintura decorativa.

Hacemos cajas paneteras con MDF pintadas y con diferentes técnicas, como puede ser decoupage. Frascos con la misma técnica, o con la tapa en porcelana.

Tablas de cocina con una técnica especial y esténcil, para servir picada o algo liviano. Muy útiles.

¿Suele trabajar para alguna empresa?

Sí, estoy trabajando con un empresario de Termas de Daymán, en artículos de porcelana fría.

¿Trabaja también para eventos?

Si, alguna creatividad va dirigida a algunos 15 años o boda.

Pero son actividades en concreto, con algo puntual.

Entre los compromisos asumidos, recuerdo una vez, me solicitaron una cantidad importante de hormiguitas viajeras en porcelana para un evento y al entregárselas, me costaba desprenderme de ellas, porque fue un trabajo impresionante y le había tomado cariño (sonríe).

¿Cómo se llega a recoger una experiencia similar a la suya?

Seguramente para comenzar y realizar una pieza, la persona debe tener un conocimiento en alguna de las técnicas anteriores.

De todas formas, al entrar a internet, podemos encontrar una variedad de artículos que parecen fáciles de hacer. Con el conocimiento mencionado lo podemos hacer perfectamente, pero muchas veces si lo intentamos de una, no nos sale

Por eso, al estudiar algunas técnicas, es mucho más fácil todo. Por suerte cuento con un hermoso grupo de la ciudad de Concordia, con el que solemos intercambiar ideas, siendo muy unidos y también muchas veces nos consultamos.

¡Es muy lindo!

¿Cuándo comenzó a brindar clases?

Como vivo en la zona del Cerro, comencé tomando clases de tejido en diario, en la Capilla ubicada en Líber Seregni y Chile y por medio de la invitación de Nélida Guimaraens, comencé a brindar clases de manualidades en la que ya llevo 17 años.

Me integro al grupo de profesoras y mantengo alumnas desde aquella época. ¡Que les encanta!

Y en mi taller, hace aproximadamente dos años que dicto.

¿Recibe inscripciones actualmente?

Si, las puertas de mi casa siempre están abiertas.

Y con las medidas de seguridad por causa de la pandemia, los grupos son bastante reducidos, pero sí, siempre cuento con muchas alumnas.

En clase de pintura por ejemplo, tengo alumnas que son espectaculares en sus trabajos. Con algunos cuadros hechos incluso con piedras de la calle y luego pintados.

Los cursos son de marzo a diciembre con un costo bien accesible, una vez por semana y durante dos horas.

Y lo puede llevar a cabo, el tiempo que él o la alumna lo crea conveniente.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Siguiendo esta actividad, hasta que me den las fuerzas.

Soy una agradecida con mi esposo Tabaré (lucho), por la paciencia que tiene conmigo, por su apoyo incondicional, así como con mis hijos y nietos, que también se interesan mucho por lo que hago.

Todos conocen del placer que me brinda mi taller, con este mundo espléndido.

Es mi lugar en el mundo.

Y…esta actividad, es una pasión.