Mercedes es oriunda de Salto, está casada y tiene tres hijos.

Su vocación por la Repostería Artesanal data de muy pequeña, así que luego de convertirse en Bachiller, se ha volcado plenamente a la elaboración de exquisiteces.

Con mucho entusiasmo, fue implementando actividades relacionadas a su elaboración de productos y hoy se ha convertido en una gran empresaria del rubro de servicios de eventos.

Con mucha creatividad como todo lo que elabora, el nombre de su empresa se encuentra conformado por las dos primeras letras de su nombre y dos apellidos.

No podemos dejar de mencionar, que su emprendimiento, envuelve a buena parte de su familia. Quien entusiasmada la apoya y le dedica su tiempo, tan importante para Mercedes.

Al comenzar nuestro diálogo, quisimos conocer sobre el servicio que brinda y le consultamos:

¿Cuándo es el comienzo del proyecto que inicia su emprendimiento?

Mi vocación surgió desde pequeña, cuando acompañaba a mi madre en sus trabajos de repostería. Me encantaba verla trabajar y además ayudarla.

¿Qué fue lo primero en realizar?

Mi primer desafío fue a los 10 años, cuando tuve que elaborar alfajorcitos de fécula de maíz y galletitas junto a mi madre y mi bisabuela, con las cuales en aquel entonces, vivía.

¿Qué actividad llevaba adelante antes de comenzar con la actual?

Me casé joven, pero continúe con mis estudios para terminar Bachillerato.

Al término de mis estudios me dediqué completamente a este oficio y a especializarme en diferentes técnicas, sabores, recetas, pastelería y decoración.

Realicé un curso Básico de Panadería y Repostería en la Capilla de San Francisco de Asís, con una duración de 2 años.

Fui partícipe de la Fundación de Desarrollo Regional de Salto Grande y Salto Emprende, en el curso de Gestión Empresarial del Programa de Apoyo y Capacitación para Proyectos Productivos.

Si bien contaba con el conocimiento práctico, este proyecto me permitió capacitarme sobre cómo llevar adelante el emprendimiento, desde una perspectiva empresarial.

¿Qué cree se le ha hecho más difícil llevar a cabo?

Al día de hoy son 13 años que estoy en el rubro, si bien no fue fácil al principio, actualmente contamos con muchos clientes que son fieles a nuestros productos y a los cuáles estamos muy agradecidos.

Lo difícil surge con el mantenimiento de las herramientas de trabajo que se desgastan con el uso y su costo por lo general es elevado.

¿Se trata de un emprendimiento familiar?

Sí, porque aquél emprendimiento inicial se fue transformando en una micro empresa familiar a la que denominamos «Merobe Creaciones» , abreviación de mi nombre, dónde participamos juntos, mi madre, mi marido y su mamá.

Cada uno desde un ámbito diferente, porque la idea es brindar un servicio más integral.

¿De qué trata?

Si bien comenzamos haciendo tortas dulces de merengue, clásicas, luego pasamos a personalizarlas y al tiempo ya con coberturas en fondant. Realizando tortas para cumpleaños infantiles, bodas, eventos y reuniones sociales.

Ahora agregamos masas finas y personalizadas en variedades. Alfajorcitos, cup cakes, pop-cakes, trufas, bocaditos, bombas. Además incorporamos la parte de saladitos en variedades, como tortas, bocaditos, cañoncitos, empanadas y mucho más.

Gracias a la gran demanda de trabajo la población nos ayudó a seguir creciendo.

Y a nuestra lista de trabajo le agregamos Servicio de Catering, Decoración de salón, Música e Iluminación, Barra de tragos, Cotillón, Tarjetería, Adornos y mucho más.

El objetivo, es brindarle al cliente todo lo que necesita para su fiesta, evento o reunión, incluso con facilidades de pago, para su comodidad.

Actuamos con responsabilidad y nuestra meta, es brindar de nuestra parte todo lo mejor, hasta en el más mínimo detalle.

¿Qué tiene más salida comercial de lo que elabora?

Lo que tiene más salida desde un inicio, son las tortas y los postres.

Siempre actualizando los productos con la mejor materia prima y actualizándonos nosotros, con las nuevas tendencias.

¿Qué es lo que más le gusta de lo que realiza?

Es poder trabajar en este oficio desde mi domicilio, sin dejar a mis hijos y poder traer un ingreso al hogar, de éste modo.

Las tortas es lo que más me gusta realizar.

Me encanta diseñarlas, jugar con los colores y cuidar hasta el más mínimo detalle para que quede los más perfecta posible.

¿Se puede vivir de la actividad que lleva adelante?

No se podría vivir solo de este oficio, porque hay que complementarlo con otro ingreso, ya que la demanda es muy inestable y las ofertas son muchas, por la misma competencia en el rubro.

Este año fue bastante complejo y particular por la emergencia sanitaria, ya que los eventos y fiestas están restringidos y esto hace que no haya tanta salida laboral.

¿Cuál es la expectativa para este año?

Espero que en cuanto la situación nos lo permita, podamos continuar creciendo y trabajando firme. Solo hay que ajustarse a los protocolos y medidas de seguridad para garantizar un producto de calidad, ya que aún falta mucho para que se pueda volver a la normalidad.

¿Dónde podemos encontrar los productos y servicio de «Merobe Creaciones»?

Los esperamos por cualquier consulta en Bella Vista 2584, o los invitamos a comunicarse al cel. : 099712122.

También nos encuentran en Facebook, por Mercedes Rodríguez, merobe creaciones o en merobecreaciones@gmail.com

Desde ya muy agradecida a Diario EL PUEBLO, por esta oportunidad de contarles de lo que trata nuestra mini empresa.

¿Nos regala un tips, receta o sugerencia para poder realizar en casa?

Les dejo una receta para que la disfruten en familia:

Scones de queso

Ingredientes:

2 Tazas de Harina (280gramos)

4 Cucharadas de Polvo de Hornear

1/2 Cucharadita de sal

4 Cucharadas de postre de queso rallado

80 gramos de Mantequilla

1 unidad de Huevo

7 Cucharaditas soperas de Leche

Pasos a seguir para hacer esta receta:

Tamizar los ingredientes secos todos juntos: la harina, el polvo de hornear y la sal.

Agregar el queso rallado y la mantequilla fría, desmenuzándola con las manos o un tenedor. Incorporar el huevo y la leche amasando ligeramente para unir la masa.

Estirar la masa en una superficie enharinada y hacer tiras de dos centímetros de espesor, más o menos y cortar piezas pequeñas que serán los scones. Colocar éstos sobre una placa de hornear previamente engrasada con mantequilla y pintar los panes con yemas de huevo batida.

Cocer en el horno precalentado a 200° durante 12 a 15 minutos aproximadamente o hasta que se doren.

Disfruta los scones de queso recién hechos con mantequilla, una mermelada casera, o solos en familia.