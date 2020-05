«Cuando tejo o bordo siento que el tiempo se detiene y sólo existe el presente creativo»

Nora cuenta con una sorprendente creatividad, que logra contagiarnos.

Dentro de toda su actividad, encontramos una cantidad importante de brillantes manualidades en lana.

Pudimos conocer en principio de Nora, que la enamora el mundo de las lanas. Le encantan las exposiciones, las que le dan lugar a conocer personas, relacionarse y disfrutar de la aceptación del público que adquiere sus artículos.

Ha contado con el privilegio además, de ser una destacada en espacios importantes, como fue el caso del Segundo Premio dentro de la Categoría Artesanía de Producción, en el Premio Nacional de Artesanía, con una oveja fabricada por ella en lana.

Como otra actividad que disfruta, Nora es además, Profesora de Idioma Español, ejerciendo en Secundaria y UTU.

Es mamá de Eloísa y Hernán y hoy se encuentra con nosotros para acercarnos su disfrute y conocimientos en cuanto a lo que hace.

Consultada desde cuándo se dedica a la artesanía que lleva adelante, nos respondió:

Empresa TILANA existe como emprendimiento, desde el año 2016.

¿A que está referida su actividad en ella?

Por la creación de juguetes tejidos en dos y cuatro agujas, además de que me encargo de bordar objetos para la decoración de ambientes como almohadones, senderos, pié de cama, entre otros.

¿Por qué la inclinación por ésta actividad?

Mi actividad nace con los juguetes tejidos que hacía para mis hijos pequeños, como es el caso de conejos, lechuzas, erizos y más.

De la importancia de las técnicas milenarias del bordado y el tejido que son transmitidas de generación en generación, se heredan los conocimientos y también el gusto y el disfrute.

Yo aprendí con mi mamá las primeras puntadas, después realicé y realizo siempre que tengo la oportunidad, talleres y cursos para perfeccionar la técnica.

¿Ha logrado comercializar algún artículo elaborado?

Sí, y muy bien por suerte.

Tengo varios puntos de venta como lo son Facebook, Instagram, Jaguareté (una tienda adorable de juguetes artesanales y meriendas saludables).

Ferias artesanales en las que adoro participar y próximamente TILANA tendrá una tienda virtual.

De las personas que compran mis productos, quiero decir que son muy especiales para mí, ya que gracias a ellos TILANA es lo que es.

Se trata de seres que valoran el trabajo manual y ante cada producto, se detienen para apreciar cada intervención de mis manos ayudadas por mis aliados: los hilos, las lanas, las agujas, el bastidor, las tijeras, etc.

En este sentido disfruto mucho del contacto con las personas en las Ferias Artesanales, como la de Plaza Flores.

El encuentro cara a cara con el cliente es mágico, las charlas que se generan son tan enriquecedoras. Mucho recuerdan su niñez, como bordaban o tejían las mamás y las abuelas.

Con el público infantil me pasa, que los niños se acercan a los juguetes tejidos como atrapados por una magia de lana e hilos.

¿Qué es lo más difícil de realizar?

Nada me resulta difícil, todo fluye en este universo textil que he creado.

Disfruto de cada aspecto de él, la elaboración del producto, el contacto con el cliente, la publicidad, la creación de contenido para las redes, el packaging, en fin, todo.

¿A los insumos los consigue dentro del país?

Los obtengo dentro de Uruguay.

Tanto la lana Merino hilada y teñida aquí, como lana Corriedale.

Telas, hilos para la elaboración del producto, para el packaging bolsas y cajas de cartón, son hechas acá también.

¡Y las herramientas principales que son mis manos, son también uruguayas!

¿Ha tenido lugar la competición en algún concurso?

El año pasado participé del Premio Nacional de Artesanía, organizado por el MIEM, MEC y la Cámara de Diseño del Uruguay.

Participé en el rubro Artesanía de Producción.

¿Ha tenido la oportunidad de ser acreedora de premios?

Es allí donde presento mi pieza, una oveja tejida en lana Corriedale y Merino en cuatro agujas y gano el segundo premio dentro de la Categoría Artesanía de Producción.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción luego de comenzar con esta actividad?

Tuve y tengo muchas, en especial me gustaría mencionar la aceptación de la gente, la valoración que realizan de mis productos porque en ellos ven la dedicación que le pongo, ese valor agregado que tiene el trabajo artesanal y que jamás lo tendrá un producto fabricado en serie.

El universo textil es muy amplio y no alcanza la vida entera para aprender y conocerlo.

Me gustaría que estas técnicas se enseñaran en las escuelas, a niñas y niños.

Con respecto a la labor creativa, la siento como una oportunidad de empoderamiento, a través de las agujas encuentro un canal de expresión muy rico.

Cuando tejo o bordo siento que el tiempo se detiene y solo existe el presente creativo.

Es un acto de resistencia a la inmediatez y a la aceleración con la que vivimos en estos tiempos, es un detenerse a disfrutar y fluir en el momento.

También es un acto de resistencia a la producción en serie en defensa de un comercio más equilibrado y justo.

¿Qué tiene que tener alguien para desarrollar un emprendimiento artesanal textil?

Mucho amor por lo que se hace. Dedicación, tenacidad, capacidad de trabajo y organización, alegría y espíritu emprendedor. ¿Son muchas cosas no?

¿Nos regala algún Tips, o recomendación de artículo, para llevarlo adelante en nuestra casa?

Algo muy lindo de realizar son los pompones.

Los materiales que necesitamos son:

*1 ovillo de lana

*Un círculo de cartón

*Tijeras

*Una aguja para lana.

Pasos:

Cortamos una tira de lana y la enhebramos en la aguja.

Envolvemos la tira en el círculo de cartón, al terminarse seguimos con otra. Así hasta llegar a un buen volumen para que nos quede lindo.

Cortamos los bordes exteriores y atamos por el centro.

Quitamos el cartón, emparejamos cortando las puntitas que sobresalen y listo.