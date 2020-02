Algo inquieto por el presente de un espacio habitacional y pensando en el futuro, Pablo decidió dejar a un lado la etapa de alquiler e intentar el denominado, por esta sección de sábado: «Camino a casa…».

Actualmente, reside con su familia en el centro de nuestra ciudad y a pesar de ser muy joven, lleva consigo entres sus futuras conquistas, la seguridad de un fructífero proyecto de vida con casa propia.

Hace casi dos años, que ideando por un lugar propio y junto a un grupo de personas, encontraron una especie de sendero, que aunque lleva su tiempo, los hará cumplir el sueño.

Con ese fin, fundan una Cooperativa de Viviendas, que dieron en llamar CO.VI.GRAMON, y estará ubicada en la zona aledaña a Barrio Artigas, en el kilómetro N° 4 de la Ruta 31.

Se encuentran transitando etapas de los primeros pasos, que aunque con mucho sacrificio, es lo que los llevará a conseguir sus techos propios, ladrillo a ladrillo.

Al dialogar con Pablo, pudimos contagiarnos de la alegría y expectativa con que lleva adelante su idea de vivienda, y de ésta forma comenzamos a dialogar:

¿Cómo y cuándo comienza a crear su proyecto de vivienda propia?

Justamente comenzamos a alquilar con mi pareja en enero del 2019 como una forma de independizarnos de nuestras familias.

Suele suceder cuando uno crece, que quiere hacer sus reglas y tener su vida prolijamente apartada.

¿Cuáles eran en ese entonces sus aspiraciones?

Desde allí, como vimos que contar con los requisitos de un alquiler, entre garantía o depósito de hasta cinco meses y además de eso el contrato y el pago del alquiler mensual (que es el requisito de casi todos los alquileres) estábamos invirtiendo dinero en algo que nunca iba a ser nuestro.

Entonces comenzamos a dialogar sobre las cooperativas de viviendas como una idea a largo plazo y desde el desconocimiento. Hasta que en Mayo de 2019 nos invitaron a ser parte de una cooperativa que recién se estaba creando, como socios fundadores.

Desde ahí nos unimos a CO.VI.GRAMON.

¿De dónde nace el nombre CO.VI.GRAMON?

Es porque la Cooperativa se encuentra conformada por algunos funcionarios del GRAMON de Intendencia de Salto. Aunque habemos otros integrantes, que no somos funcionarios del mencionado municipio.

¿Cuándo fue fundada?

El día 30 de mayo de 2019.

¿Con cuántos integrantes cuenta?

Cuando comenzamos, éramos un total de 12 integrantes, como socios fundadores. Siendo además, el número mínimo para poder comenzar con una cooperativa de viviendas.

Pero después se fueron sumando, el número ascendió a 26 socios y luego de diferentes inconvenientes, tuvimos la baja de varios de ellos.

Hoy somos un total de 18 cooperativistas trabajando y formando parte de CO.VI.GRAMON con sus correspondientes familias acompañando y eso corresponde a la cantidad de viviendas por familia.

¿Qué primeras condiciones estuvieron presentes para ser incluido a la misma?

Las condiciones para ingresar no son más que el interés en poder trabajar en equipo, ayudarnos entre todos, ser responsables y abonar un capital de 2 U.R (Unidad Reajustable) para poder hacer los trámites iniciales.

¿Cómo es el modelo de casa seleccionado?

En nuestro caso es algo sencillo. Somos solos mi pareja y yo y no contamos con hijos.

Más allá de nuestros tres perros y una gata que es como si lo fueran.

Así que los proyectos o el modelo de casa sería algo común.

Una planta con dos dormitorios por si tenemos visitas y un fondo grande, con un plano común.

Claro que todo sirve si se trata de tener un hogar propio, como decimos en la cooperativa y cómo la mayoría de las cooperativas pensarán: el sueño es tener una casita donde se pueda vivir tranquilos y donde no nos esté persiguiendo la idea de pagar alquileres elevadísimos. O muchas veces con la incomodidad de vivir en lo de suegros o demás familiares, aunque es común verlo, porque eso pasa en todas las familias.

De todas maneras, en cuanto a dormitorios, existe un tope de tres habitaciones máximo.

¿Cuáles son las actividades que realiza la Cooperativa para gastos?

En cuanto a las actividades y beneficios, actualmente estamos realizando ventas principalmente de rifas, pastas, tortas, y tartas. Pero también participamos en eventos presenciales como la Marcha de la diversidad de Salto acompañando a la coordinadora que nos dio una gran mano y además de eso, también una jornada de venta de tortas fritas en el festejo de una escuela de fútbol del departamento. Tenemos pensado seguir así porque nos ayuda a recaudar y también nos vamos haciendo conocer con la sociedad civil organizada y con autoridades departamentales.

¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto habitacional?

Actualmente estamos en las recaudaciones, intentando beneficios económicos para poder estar preparados con un capital importante antes de llegar a la etapa de construcción.

Pero aún no somos partícipes de los sorteos y demás.

De todas maneras, al terreno todavía le faltan algunos trámites como para conseguirlo y que sea nuestro, pero estamos a un paso de que sea instalada allí, nuestra Cooperativa.

¿Se le dificulta por tema laboral, llevar adelante la tarea de construcción?

En lo particular considero que sí, se dificulta el organizarse y que todo encaje para poder hacer todo a la vez.

Más cuando algunos miembros todavía estudiamos o tenemos trabajos donde hay largas jornadas. Es decir, la mayoría de los socios por suerte contamos con trabajo o changas.

Pero de todas maneras, cuando llegue ese momento se verá, porque siempre se puede arreglar horarios para hacer ambas actividades.

¿Qué ha sido lo que más ha costado hasta el momento?

Lo más dificultoso hasta el momento serían las ventas que realizamos con el fin de recaudar para solventar gastos. Algo en lo cual muchas cooperativas creen que coincidimos, a sabiendas que la gente conoce el sistema de las Cooperativas por así decirlo, y se encuentran un poco saturados de comprar y comprar lo que les ofrecemos. Por ése motivo, siempre tratamos de innovar, cambiar y buscar otras soluciones que ayuden a recaudar.

Pero que a su vez, generen interés en el otro para que podamos contar con su apoyo.

Somos unos agradecidos de todo ese apoyo que siempre existe para con nosotros, los integrantes de CO.VI.GRAMON.

¿Cuál es la expectativa de poder contar con una vivienda propia?

Me imagino que sí es algo que vamos a construir entre todos los socios y nuestras familias, no puede salir mal.

Contando con gente trabajadora, joven y que ansía tener una casita al igual que nosotros, nada puede salir mal.

Y es más, creo que cuando las lleguemos a ver prontas, no va a haber satisfacción más grande que el haber cumplido un sueño, el de todos.