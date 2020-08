«La herramienta más importante es la fé, de que con Dios todo se puede»

Patricia es proveniente de Pueblo Zanja del Tigre, hija de Juan da Rosa y Marina Lima y la octava de diez hermanos.

Concurrió a la Escuela N° 61 de la zona y se define como “gente de campo”, ya que su papá contaba con el oficio de capataz de estancia y la actividad de la mamá era la de casera en la misma.

Actualmente, está casada con Jorge Gorriarán, con el que más allá de haber conformado un feliz hogar con sus hijos Braian y Thania, realizan juntos el emprendimiento en madera.

El destino la llevó a involucrarse con la mencionada actividad, por motivos económicos y culminó siendo el placer que les quita hoy a ambos, estrés y preocupaciones.

Hemos podido disfrutar de una variedad importante de sus artículos en Ferias, donde la técnica que manifiestan para trabajar, es original en un cien por ciento.

Hoy nos acompañan y así comenzamos nuestra entrevista:

¿Qué actividad llevaba adelante, antes de comenzar con la actual?

Soy doméstica hace 12 años en una casa de familia y madre de un hijo Braian de 18 años que estudia en la Escuela Militar transitando 2°año y Thania de 9, que cursa 4° año de Primaria.

Hoy además, me dedico al emprendimiento.

¿Cuándo comienza el proyecto para el mismo?

Enfermó mi esposo, lo operaron de la columna y a raíz de que las cosas no salieron como esperábamos, la economía de la casa sufrió un duro golpe.

En ese momento, salí a buscar un par de limpiezas más para poder cumplir con las necesidades básicas de mi familia.

Con el correr del tiempo, mi cuerpo me empezó a pasar factura y es así que un día mi esposo, me empieza a alentar: “en vez de estar sacrificándote tanto con las limpiezas, ¿porque no haces los trabajos en madera de los que tanto me hablas, que te gustaría hacer?”

Es así que me decidí, me animé y fui a comprar los primeros tablones.

Fue por allá por el 2016 que hice mis primeras tablas de asado, totalmente hechas a mano y mirando videos en YouTube.

Le comento a mi hermano Javier y él me puso en contacto con Don Fucoll,

unos de los organizadores de las fiestas criollas del Parque Indígena.

Le explicamos lo que hacía y nos dió la posibilidad de vender en dicha fiesta.

Mi esposo me acompañó y cuando llegamos, no sabíamos que hacer, no teníamos ni en que apoyar las 6 tablas que llevamos y fue así que las apoyamos en el asiento de la moto.

No vendimos ninguna, se podrán imaginar que doloroso fue.

Y allí comenzó B &T Rústicos.

¿Cómo lograron exhibir lo que hacían?

Desde ese día, empezamos andar en todas las criollas que podíamos llegar a vender nuestros productos.

Con el correr del tiempo fuimos mejorando en todo los términos, tanto en calidad, como en las técnicas.

Cabe recalcar, que he podido crecer, gracias al apoyo familiar como de mis padres, mi hermano Darío y mi cuñada Geovanna que confiaron en mi sueño.

Jamás hasta el día de hoy, me soltaron la mano, como así familiares que nos han comprado y siguen comprando el producto que fabrico.

En unas de las ferias que hacía, conocí a Miriam que es parte de la comunidad emprendedora y me habló de ella.

Había quedado muy interesada en saber más de dicha comunidad y fue así que averigüé como tendría que hacer para ser parte de la misma y me anoté.

Gracias a Dios después de la entrevista, nos concedieron la oportunidad de ser parte de ella y desde entonces seguimos haciendo ferias siempre que podemos ya que gracias a la comunidad conocí a Salto Emprende y a su equipo. Que me han guiado al crecimiento y formalización del emprendimiento.

Como así también me han hecho encontrarme aun mas con mi sueño, por el apoyo que nos dan en ése sentido.

El emprendimiento ha crecido lento pero seguro, gracias a las charlas que nos brindan, como así el asesoramiento para que no vayamos a la deriva.

Y en este caso, debo de agradecer a Anita y Yesica por todas las herramientas y apoyo que nos brindan.

¿Lo ven como un emprendimiento familiar?

Sí, porque siempre están conmigo tanto mi esposo como hijos, aportando nuevas ideas y técnicas para poder sacar un buen producto duradero.

Si tengo que entregar un trabajo y voy atrasada, es solo pedir que me brinden una mano, tanto para lijar, armar o pasar protector de madera como cargar o armar el Stan de donde valla hacer feria.

Ellos están siempre desde el primer día.

¿Cuáles son los artículos que fabrican?

Artesanías en hierro y madera, como taburetes, materas, tablas para asado, tablas de picar, encabado de cuchillos, mesas plegables, sillas, marcos, banquitos, tizadores, palas, percheros, lámparas de pie. Como así todo lo que se imaginen en rústicos.

Siempre digo “tú los soñás y yo te lo creo”.

Se trata también de mostrarles a las personas que a pesar de que la tormenta sea fuerte, se puede salir adelante y que jamás hay que bajar los brazos.

Yo reconozco que la “vuelta” viene brava, pero no por eso me voy a quedar quieta para que los problemas me alcancen.

Creo que pasa mal solo el que quiere, porque si uno se da maña, sale adelante y quien está a su lado además, sin tener que estar molestando al prójimo.

¿Qué herramientas utiliza para su fabricación?

Formón, gubias, serrucho, caladoras, sierra de banco, tornillos, cola, Reuter, taladros, atornilladoras, cepillos, lápiz, escuadras, pirograbadora,

Lijadora de banda, lijadora roto orbital.

Y la herramienta más importante, es la fe de que con Dios todo se puede.

¿Qué es lo primero en realizar en el día?

Lo primero a realizar todos los días, es dar gracias por un nuevo dia de vida.

Después en la fabricación, es poder ir al aserradero y elegir la madera para llegarle a nuestros clientes con la mejor materia prima, como así ir al chatarrero para elegir las piezas a usar para nuestras artesanías.



¿Qué cree se le ha hecho más difícil llevar a cabo?

Lo más difícil fue poner en marcha dicho emprendimiento, con máquinas muy costosas, así como los insumos.

¿Y lo que más le gusta?

Llegar a casa después de una jornada de doméstica y entrar a mi taller y sentir el olor a madera… es algo que no tiene precio.

Como hacer las ferias y escuchar a las personas hablar del producto, son como caricias al alma…

¿Qué tiene más salida comercial, de lo que hace?

Tablas para asado, mesas plegables y banquitos materos.

¿Se puede vivir de la actividad que lleva adelante?

Creo que sí. Pero para eso tengo que terminar de agrandar el espacio de trabajo ya que el que tengo me ha quedado chico.

Vamos por muy buen camino, pero solo Dios sabe el cómo y el cuándo…

¿Cual es su expectativa para este año?

En principio tenía el mejor año proyectado,

con agenda completa.

Íbamos hacer nuestro primer Valentín Aparcero, Semana de la cerveza y muchas ferias criollas agendadas, pero al aparecer el Covid 19 suspendió a todo nivel.

Pienso que todo tiene un porqué, ahora estoy haciendo unas charlas, tanto virtuales como presenciales por el centro de competitividad y enfocándome, tanto en las ventas personales como en la Web, ya que las ventas por este medio han crecido mucho y tengo que ir adaptándome a la nueva normalidad.

Mediante Dios quiera y con el apoyo de mi esposo e hijos, queremos abrir un local en casa para poder recibir a nuestros clientes de la mejor manera, tanto así que en estos momentos nos encontramos gestionando el pos para que nuestros clientes tengan la oportunidad de acceder a nuestros productos de la forma que más cómoda le quede.

¿Dónde podemos encontrar sus productos o artículos?

Hoy en dia nuestros productos los pueden encontrar tanto en mercado libre como en Facebook, Instagram, en las ferias que hacemos junto a la comunidad emprendedora y mediante todo vaya volviendo a la normalidad, estaremos marcando presencia en las fiestas criollas que nos inviten o consigamos.

¿Nos regala un tips o sugerencia para poder realizar en casa?

Para hacer esta artesanía en madera: soporte para celular, debemos tomar las medidas de nuestro teléfono celular.

Podemos tomar las medidas de un teléfono celular grande y utilizarlo para varios tamaños. Trazamos las medidas en madera de pino o similar (es más fácil de trabajar).

Podemos utilizar también recortes que tengamos en casa para hacer este soporte de madera con materiales reciclados

Lista de materiales.

– Madera de pino, cantidad necesaria.

– Respaldo: 10x18x2cm

– Pie (2 partes triangulares): 8x10x12,5cm

– Tope inferior (en 2 partes): 4x2x2cm

– Pegamento de contacto/cola vinílica

– Lijas

– Tornillos

– Barniz / pintura de color a elección

– Pinceles

¡Y a armarlo!!