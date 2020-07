«Mi actividad se trata de un viaje dulce»

Sin lugar a dudas, todo lo relacionado a la labor que lleva adelante Paula, es una obra de arte, digna de presentación en una exposición.

Y lo más importante: es Paula, una artista salteña, bien nuestra.

Sus exquisiteces, han tomado brillo internacional, no sólo con sus diferentes sabores, sino ella misma como profesional. Brindando cursos a alumnos con distintas edades, tanto en nuestro país, como en Argentina.

Contamos hoy con el placer de presentarles nuestro diálogo en “…desde casa”, que así comenzaba:

“En mi familia encontré la inspiración para comenzar este viaje dulce, como yo le llamo”, comienza diciéndonos.

Mi esposo Eduardo, es un hombre maravilloso que siempre me apoyó en todos mis proyectos, al igual que mis hijos Florencia y Diego.

Y como si todo eso fuera poco y conformando mi familia, me siento una feliz abuela de Dante, Mía y Benjamín.

Quería aprender para hacerles la torta a mis hijos, luego a mis nietos. Pero no pudo ser, hasta que ellos fueron ya grandes, que pude comenzar a estudiar.

¿Tuvo que realizar algún estudio para llegar hasta aquí?

Hice muchas carreras juntas durante cuatro años, como fue Profesorado de Decoración de tortas, Pastelería, Panadería, Chef y Profesorado de Porcelana fría.

Pasaba todo el día de una escuela a otra, buscando saber un poco o mucho de todo.

Siempre estudié con el fin de saber hacer hermosas tortas, postres o panes para vender, pero la vida me ha llevado por otro camino, y es el de volcar mis conocimientos a otras personas.

¿Cuándo nace el proyecto de instalarse con un taller?

Primero comencé con mi amiga Marcela de Buenos Aires, ya que allí, es donde vivo la mitad del año.

Mi primer taller fue en mi casa, donde me sentía segura, porque me daba mucha vergüenza hablar en público.

Y asi comencé, hasta tener alumnos de todos lados de Argentina que viajaban y luego vino Uruguay, mi querido Salto.

Yo siempre digo así, porque aunque hace 27 años que no vivo acá, siempre he venido a visitar a mi familia. Soy muy familiera.

Y Salto me encanta.

La gente, todo.

Vine por casualidad a dar una clase por una idea que tuvo una de mis hermanas y ahí comencé acá, ya hace cuatro años.

Iba y venía todos los meses.

Salto – Bella Unión, Salto – Montevideo.

En todos esos lugares, di y continúo brindando clases.

Pero Salto fué el lugar elegido para instalarme con mi taller, ubicado en calle Brasil 1127.

¿A quién está dedicado el mismo?

Aquí vienen personas de todas las edades.

Alumnos desde 17 a 60 años, y más.

Los cuales aprenden Panadería, Pastelería y este año, comencé a brindar clases de Decoración de tortas.

Estoy preparando a futuras profesionales para que enseñen a los que vendrán.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio de realizar?

Lo más satisfactorio, es cuando realizo la entrega de los diplomas.

La cara de mis alumnos orgullosos de culminar su curso.

Es la satisfacción más grande para mí, ya que algunos hacen mucho sacrificio para poder estudiar y a ellos dedico mi tiempo, mi respeto y sigo estudiando para darles lo mejor.

¿Qué es lo menos atractivo de la actividad?

Lo que menos me atrae de mi profesión, es ver poco a mi familia, a mi esposo cada 15 días o a mis nietos una sola vez al mes.

Eso me pasa en tiempos normales, ahora en época de cuarentena, en Argentina hace cuatro meses no voy a casa, preferí quedarme acá en Salto por mis actividades.

¿Cuál es la expectativa para culminar este año?

Este año, como hace dos, pienso terminar con la exposición de los trabajos de los alumnos.

Es un evento muy lindo, donde cada uno muestra lo aprendido durante el año.

Esperemos que la pandemia termine pronto, porque de eso depende, si lo hacemos o no.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Dentro de unos años, me veo disfrutando de mis nietos y asesorando a mis ex alumnas y alumnos, en lo que pueda.

Mirando con orgullo a cada uno de los que me han elegido para que los guiara en este camino dulce como le llamo yo.

Los invito a visitarme en mi Taller o comunicarse por el Cel: 092976247 por cualquier consulta.

También brindo clases online, asi que existen muchas posibilidades, si desean estudiar conmigo.

¿Nos regala un tips o receta para poder elaborarlo en casa?

Les dejo una receta muy económica y rica, si quieren comenzar a practicar y si les quedan dudas, me pueden consultar:

Pan de banana

Ingredientes:

3 bananas bien maduras

1 taza de azúcar común

½ de aceite

½ de leche fría

2 tazas de harina 0000

1cuch. de polvo de hornear.

Preparación: pisamos bien la banana con un tenedor y agregamos el azúcar.

Luego el aceite y la leche fría.

Luego la harina y el polvo de hornear.

Mezclamos bien, lo vertemos en una budinera y lo llevamos al horno a 180° por unos cuarenta minutos, o hasta que al introducir un escarbadientes, salga sequito.

Si se desea algo más de calorías, le agregamos una taza de nueces picadas y obtenemos un rico pan de bananas.

Espero lo disfruten.