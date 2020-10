«Me deja muy feliz, poder expresar mi pasión por el diseño en cada chocolate»

Conocimos a Sofía instalada en un Stand, que llamaba la atención por la delicadeza de su presentación. Tanto en las elaboraciones exhibidas, como en su simpatía misma, que parece ser su característica principal.

Sofía, es Bachiller con orientación en humanística, cuenta con conocimientos de inglés y actualmente estudia Diseño gráfico, manteniendo actividad en el rubro.

A ella, se le ocurrió sumarle un exquisito sabor, quedando incorporada al medio una empresa de chocolate artesanal con diferentes figuras, así como distinguido texto en la envoltura del papel exterior, brindando un servicio muy original.

Su emprendimiento, dió un giro con la elaboración, obteniendo una excelente aceptación.

Especialmente pensado para aquellos que buscamos un obsequio, o simplemente para darnos un buen gusto.

Dialogamos con la profesional del chocolate, para regalarles a ustedes, esta entrevista:

¿Cuándo comienza el proyecto de su emprendimiento?

Comenzó a mediados de febrero de 2019 con una página de Instagram como Dolcegift_, en la cual publicaba mis primeras ideas y pedidos. Así fue como comencé la elaboración de chocolates artesanales y personalizados, en forma conjunta con mis estudios.

¿Por qué inclinarse por este rubro?

En realidad comencé realizando diseños, como por ejemplo tarjetas de cumpleaños, flayers y posters como hobby.

Al tiempo pensé en una forma de unir mi gusto por el diseño gráfico, con un producto posible de comercializar. Así fue que encontré en los chocolates la opción casi perfecta, para unir el diseño con un producto muy consumido por la gente.

Elaborando barras de chocolate y bombones con diseños que realizo a elección de cada persona.

¿Es un emprendimiento familiar?

No, es personal. Aunque en caso de ser necesario, mi familia siempre está predispuesta a darme una mano.

¿Qué productos o artículos utiliza para su elaboración?

Las barras de chocolate que realizo son artesanales, utilizando tanto chocolate negro como blanco, con rellenos varios, como puede ser dulce de leche, nutella, galletitas Oreo, rocklets y kit kat.

¿Qué es lo primero que realizó?

El primer producto fue una barra de chocolate personalizada para un cumpleaños, aproximadamente al mes de comenzar a publicar mis trabajos.

¿Qué cree que se le ha hecho más difícil llevar a cabo?

Al comenzar el emprendimiento no tenía idea del tiempo que este me tomaría. Al cursar bachillerato y las clases de inglés, mientras llevaba mis pedidos adelante, la mayor dificultad que se me presentó, fue organizarme en cuanto a horarios y disponibilidad para realizar mis pedidos.

Luego de un tiempo, pude organizarme correctamente y tener tiempo para todas mis actividades. La materia prima es otro punto a tener en consideración dado que en algunas ocasiones suele ser difícil de conseguir.

¿Y lo que más le gusta?

Sin duda alguna la satisfacción de recibir los mensajes de quienes me encargan sus pedidos personalizados y quedan muy contentos.

Es allí, cuando me doy cuenta que todo el esfuerzo y tiempo que esto conlleva, realmente vale la pena.

También me deja muy feliz, poder expresar mi pasión por el diseño en cada chocolate.

¿Qué tiene más salida comercial de lo que hace?

Las barras de chocolate negro rellenas de dulce de leche y galletitas oreos son las más elegidas, quienes los prueban por primera vez sin duda, las vuelven a elegir. En general, las barras de chocolate tienen una gran salida comercial más que nada al momento de tener que hacer un regalo, son una gran opción.

¿Se puede vivir de la actividad que lleva adelante?

No podría contestar con exactitud, pero en este momento creo que no. El emprendimiento me sirve para solventar mis gastos personales. Creo que sería posible dentro de un par de años, con más experiencia, incursionando en otras cosas, probando ideas nuevas.

¿Cuál es su expectativa para este año?

A pesar de todo el contexto que estamos viviendo con la pandemia, mi expectativa fue superar las ventas del año pasado e innovar con ciertos productos. Al comienzo de la pandemia resultó un poco difícil, la materia prima era imposible de conseguir debido a que estaba prácticamente todo cerrado. Al pasar los meses, las cosas fueron mejorando y tengo una gran expectativa para lo que queda del año, siempre intentando mejorar e innovar.

¿Dónde podemos encontrar sus productos?

Realizo pedidos mediante mis redes sociales, Facebook e Instagram. En Instagram estamos como @Dolcegift_ y en Facebook Dolcegift2019.

¡Los esperamos!