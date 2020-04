«Es momento de dar un salto y generar cambios reales»

Culminando nuestro ciclo 2020 de «Retos con confianza» y en entrega a nuestros lectores sabatinos, sobre aquellas mujeres relacionadas a la política de Salto, les acercamos hoy la ideología de vida de la Contadora Pública Soledad Marazzano.

Su trayectoria en lo político, tiene como comienzo el período 2005-2010, cuando asume el cargo de la Dirección de Hacienda de la intendencia de Salto.

Al culminar ésta actividad, continúa transitando su militancia política como Edil Departamental, luego como candidata a la diputación y hoy se la conoce como la primera mujer en proponer su entrega a la candidatura a la Intendencia de Salto, para lograr el mencionado cargo.

Como la conocemos, como se caracteriza, con una gran simpatía y empatía por el prójimo, dialogó con nosotros de esta manera:

¿Por qué su atracción hacia la política?

Por una razón ideológica.

Fue durante la primera administración departamental del Frente Amplio, que mi tarea técnica vinculada a la contabilidad, me permitió ver cómo nuestro trabajo se traducía en la felicidad pública, en el bienestar de la gente, en la mejora de la vida de los salteños y las salteñas. Cuando una ve las sonrisas, le pone rostro a la gestión y nota los resultados, entiende el alcance de la herramienta política para mejorar la vida de todos y todas por igual. Más aún, cuando se hace desde una perspectiva ideológica de izquierda, en clave de participación, pluralidad y justicia social. Asimismo siempre fuí una entusiasta del trabajo en equipo, no concibo otra forma de garantizar resultados.

¿Qué la motiva a ser Intendenta?

La posibilidad de contribuir directamente a la construcción de una sociedad más justa y equilibrada, las urgencias que veo cada día, que la gente reclama, que saltan a la vista.

Creo que es momento de dar un salto, de generar cambios reales, poniendo a las personas como prioridad.

Se puede cambiar, se puede mejorar, cuesta trabajo evidentemente, pero los salteños somos trabajadores y obstinados, además queremos mucho a nuestro hermoso lugar y a su gente.

Afortunadamente un equipo experiente, preparado, diverso y creativo, ha decidido honrarme acompañando mi candidatura, por lo cual estoy más que complacida y segura de la propuesta que le presentamos a la ciudadanía.

Además, considero que es necesario que se impulsen candidaturas femeninas, sobre todo en el interior. Compañeras de todos los partidos que sean pioneras en sus territorios, es por esto que en nuestro equipo contamos con varias mujeres. Ciertamente el hecho de que sea la única candidata mujer a la Intendencia de Salto, habla un poco de esta necesidad y de la tendencia predominantemente masculina de nuestra cultura política.

¿Cuál es la urgencia para Salto, bajo la mirada de una mujer?

Hay una urgencia social y cultural: creo que es importante entender cómo nos relacionamos entre nosotros como salteños y con nuestro ambiente y cómo eso se percibe desde fuera.

Los salteños somos solidarios y trabajadores, nos falta unirnos, entendernos, cooperar.

En mi caso, esto no es un mero cliché politiquero como «cinchar todos para el mismo lado», una frase que se repite en vano cuando no se aplica.

Hablo de que la ciudadanía a nivel nacional reclama claramente unión, acuerdo en los grandes temas, participación, dejar atrás las banderías, los caprichos individuales y poner a la gente como prioridad.

Salto, como el mundo entero, no tendrá las mismas características después de esta pandemia que nos afecta. Entendemos sumamente necesario enfocarnos en fomentar una política amigable a la inversión y a la generación de empleo de calidad.

Asimismo, las situaciones de violencia de género en Salto son alarmantes. Nos debería desvelar a todos, no sólo a las mujeres. Nos ocupa diligentemente y en este sentido queremos trabajar con el Estado y las organizaciones sociales, en lo que podamos aportar para erradicar este flagelo.

¿Cuáles son los principales puntos, en los que plasma su idea de gobierno?

Es necesario dar un salto, levantar la mirada y pensar en un real desarrollo.

Quien gobierne, debe tener en cuenta que es necesario un cambio profundo en la economía, la productividad, el empleo y el aprovechamiento del capital humano y educativo, así como de la historia y nuestro acervo cultural.

Necesitamos mirar hacia el futuro, sabiendo que es urgente esta acción.

Además, para que esto funcione, sí o sí, se requiere del compromiso y el apoyo de tantos actores como sea posible involucrar.

Que la igualdad de oportunidades, derechos y el acceso a bienes y servicios, no dependa de dónde nacimos o vivimos.

La paridad de género será un eje transversal. Es una tendencia de muchos gobiernos, la representación es fundamental, fomenta la diversidad de la participación y actualiza nuestra democracia.

¿Cuál está siendo el reto más grande en campaña?

En estos tiempos, en los que nos toca afrontar como sociedad una realidad bien complicada y que ni en sueños la hubiéramos previsto de esta forma, no estamos haciendo campaña.

La pandemia, esta situación que pone a prueba nuestra unidad como país y nuestra responsabilidad como individuos, parte de una sociedad, es un desafío cotidiano.

El pensar en de qué formas desde mi lugar, puedo aportar o ayudar a mejorar las situaciones de las personas con las que charlamos cada día o que se acercan a plantear problemáticas de todo tipo.

Hay que tratar de romper la «membrana del egoísmo» que rodea a muchas personas y grupos sociales, además de lograr que algunos privilegios por mínimos que sean, no nos nuble la empatía.

Si pudiera deshacer alguna decisión importante tomada como política ¿cuál sería?

No suelo tomar decisiones apresuras en ningún orden de la vida y menos en política.

Además no me ha llegado aún la etapa de los balances: estoy en pleno camino de la construcción.

¿Cuál es su punto fuerte?

No es fácil hablar de una, pero podría decirte que me siento una mujer constante, luchadora, tenaz y con coraje. Sin dejar de lado la ternura y empatía.

¿Y su debilidad en la vida?

La sensibilidad y entrega, muchas veces desmedida.

¿Cuál es la diferencia entre usted y sus colegas aspirantes al cargo de Intendente?

Te podría responder que son varones, que tenemos distintas edades, que vemos las cosas de forma distinta. Seguramente eso sea cierto y nos diferencie, pero creo que este tiempo histórico reclama ver qué tenemos en común.

Salto es víctima de una brutal división social que nos ha llevado a creer que no podemos cambiar nuestra realidad y corregir esta situación, es fundamental. Ellos representan una expresión política, electoral, social y cultural de Salto y su gente.

Debemos asumir que al postularnos, al poner nuestros nombres y nuestro trabajo a consideración del pueblo, estamos comprometiéndonos a ser parte de su futuro.

El honor de representar un colectivo, nos conmina a no bajar los brazos. Salto solo saldrá adelante con el aporte y la labor de todos juntos. Por tanto, es importante generar grandes acuerdos para mejorar la vida de los salteños.

¿Qué acciones no acompañará como mujer a partir de ser Intendenta de Salto?

Toda actitud o acción que se aparte de la ética de gobierno a la que aspiramos, no contará con la anuencia de esta Intendenta.

Como mujer específicamente creo que el machismo, el racismo, el capacitismo y demás formas de discriminación instaladas en la sociedad, se reflejan en todos los espacios inevitablemente.

En este sentido haremos énfasis en una conducta institucional no discriminatoria, igualitaria, respetuosa y sobre todo muy responsable.

¿Qué ve como un éxito en su vida?

Vivir libremente. Disfrutar y ser consciente de hacerlo con las pequeñas cosas de la vida.

Tener dos hijas saludables, alegres, amantes de la vida, creciendo y formándose como mujeres libres e independientes.

¿Con qué disfruta hoy?

Trato de disfrutar con todo lo que hago, también en el trabajo.

Estar en familia, escuchar música, leer sobre temas económicos y sociales, informarme. Compartir un vino, charlas, olores, sabores, risas, abrazos, un paisaje, una flor, una actitud que ayuda a cambiar realidades menos felices.

¿Cómo se compone su familia?

En casa somos mis hijas, mi pareja y yo.

La familia más extendida está compuesta por mis padres, mi hermano, su esposa y mis sobrinos y tengo muchos tíos y primos. La vida me fue regalando más familia de amigos, compañeros, conocidos. Todos van dejando huellas y enseñanzas en el camino.

¿Qué valores no pueden faltarle a una mujer mandataria de un departamento?

Lo que es imprescindible en cualquier persona que asume una responsabilidad: integridad, decisión, entrega y entusiasmo.