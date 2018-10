ENTREVISTA A CARLOS ARDAIX Coordinador de la Expo Salto AAS

Una gran fiesta la Expo Salto 2018 y un tiempo magnífico

Yo creo que sí, el tiempo nos acompañó magníficamente, la gente creo que tuvo una intención clara de llegar hasta el predio, el jueves fue el mejor de los 26 años que en lo personal tenemos acá en la coordinación. Nunca habíamos visto esa cantidad de gente; el viernes fue un día precioso con mucho público en el predio; había una figura consular de la música uruguaya, y bueno el sábado tuvimos un sol radiante.

Carlos ¿tú eres el coordinador general de la Expo?

Sí, sí mi trabajo es coordinar. Ó sea, que tengo una aguja y un hilo invisible y con eso voy zurciendo de manera que todas las cosas se empalmen y sirvan a un mismo propósito; el de hacer algo que agrade, que resulte disfrutable y que sobre todo sea para la familia, acá lo importante es que los niños, los jóvenes y la gente mayor lo pasen bien y disfruten. De ahí que nos preocupa mucho encontrar detalles para cada franja etaria.

Carlos hace 26 años que estás en esto, ¿Te imaginaste que la Expo Salto iba a tener toda la repercusión que ha tenido?

Bueno, esto se parece un poco a los hijos ¿no? Porque uno espera con la mayor expectativa del mundo un hijo y desea para ese hijo lo mejor, esto sin exagerar es un poco así.

Vamos pensando en cada retazo que se arma y en cada cosa que se concreta, imaginándola cómo quedará integrada a todo lo demás. Obviamente antes que llegue el público tenemos esa imagen completa en nuestra cabeza pero siempre vamos a depender de qué reacción va a tener la gente; felizmente los años te enseñan mucho y dentro de eso que uno aprende está muchas veces el juego de la intuición, afortunadamente en ese juego hemos errado y acertado, pero creo que hemos acertado más de lo que hemos errado.

La gente vuelve, vuelve el expositor, vuelve el que hace la expo, cada ladrillo de la expo y vuelve el público a ver lo que el año pasado de pronto ya pudo apreciar.

Ese es el desafío y esa es ni más ni menos la dinámica por lo menos en lo personal de hacer esto.

Carlos ¿Cómo locutor alguna vez pensaste hace 26 años que te ibas a hacer cargo de coordinar la Expo Salto?

Sinceramente no, es más me asombre muchísimo cuando me hablaron los directivos de la institución para hacer esto, porque nunca había estado en contacto con el sector agropecuario, el campo. Sí había hecho desde muy joven espectáculos artísticos en el parque Arraigue o en el Teatro Larrañaga, y en otros lugares; esto era un respiro una cosa muy interesante precisamente por todo lo que implicaba, pero algo nos llamó la atención de inmediato fue ese encuentro de campo y ciudad que tiene un sabor incomparable que muy pocas veces se da en ambos planos. En la urbe o en el campo muy pocas veces se da la posibilidad de que allá comunión de ambas cosas y aquí se da.

Se puede ver a lo largo del predio y también en el escenario musical esa unión del campo y la ciudad; con la compañía de mucha gente.

Exacto; eso es así. Además todo o cada cosa muchas veces depende de lo que encuentren, ¿no?

De lo que vean y muchas veces hay que mirar el detalle no sólo lo que está más a la vista, la gran estructura, ir a las pequeñas cosas que son las que como en una comida condimentan y le dan sabor a la comida.

Carlos, ¿la Expo tiene un costado solidario?

Claro, tiene un costado solidario y creo que desde que empezamos.

En la Expo hay muchas instituciones que obtienen un beneficio para continuar sus obras y los hay en el plano personal desde una persona que necesita un tratamiento en el exterior y bueno estuvo en la expo recibiendo la solidaridad de la gente. Pero está también por ejemplo que la cantina que está ubicada en el centro de la expo y atiende la mayor cantidad de comensales todo el resultado de esa cantina va para favorecer a colegios y liceos rurales y así como esto mucho.

Está la gente de ACISA la Asociación de Ciegos, están los Leones, etc.

En cada lugar que uno recorre de la expo encuentra también algo de eso y es bueno que así sea, que ocurra y que siga pasando porque yo no creo que la vida sea posible sin la solidaridad, creo sí que el mundo sería mejor si fuese más solidario, a veces nosotros pecamos de cierto egoísmo, egocentrismo, como quieras llamarlo, pecamos y no nos damos cuenta lo disfrutable que se hace la vida cuando tienes esa sensación hermosa de que estás dando una mano y de que alguien con tú apoyo, en fin puede ser mejor y eso es en definitiva lo que tiene que pasar acá.

Tenemos muchas personas que son emprendedores que tienen sus negocios, como tú decías la expo se fue haciendo de ladrillitos del grano de cada uno; ¿qué consejo tienes tú para esos emprendedores que están iniciando?

Yo creo que para ellos es una experiencia y es ir haciendo su camino porque aquí los ve un público muy heterogéneo y creo que el público actúa a veces como juez de determinadas cosas y les da a ellos la posibilidad de comprobar si están en el camino correcto, si tienen algo para corregir y de qué manera pueden mejorar su producto, su propuesta para que la captación sea cada día mejor.

En ese caso la Expo actúa como un banco de prueba.

Carlos gracias por la oportunidad que nos brindaste.

Los felicito por el trabajo que hacen, me encanta ver a jóvenes comunicadores en el camino y sobre todo que lo hagan con responsabilidad, con seriedad y con respeto. La comunicación de hoy necesita eso porque es una herramienta fabulosa y a mí me da mucha pena cuando ningunean, cuando fanfarronean, cuando pierden ese respeto que exige el oyente de cualquier edad, de cualquier país, de cualquier latitud.

La comunicación es cosa seria y sí creo firmemente que puede haber mucha alegría, puede haber al estilo de Landriscina o Les Luthiers una manera de que la gente sonría, pero de una manera respetuosa, una manera que tiene mucho que ver con aquello que en algún momento recogimos en el aula cuando escolares o cuando liceales. No puede ser que nos enseñen determinadas cosas en nuestros años de estudiante y luego se tire todo por la borda porque en algunos medios lo chabacano se vuelve premisa y se vuelve herramienta; que no justifica de ninguna manera esa actitud y empobrece la gente y la comunicación tiene que enriquecer la gente. Así que les mando un abrazo y les agradezco por todo y espero verlos.