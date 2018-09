Soy celíaco.

Con Andrea Teixeira – Fonoaudióloga.

“Sentimos que ante nuestros reclamos, estamos frente a una pared».

Además de su profesión como Fonoaudióloga, Andrea se encuentra actualmente, formando parte de un instructorado de Yoga, culminando un curso de Bio neuro- emoción.

Oriunda de Salto, completa su actividad y disfrute, en el campo con su esposo Bruno.

Cuenta con tres hijos, sus hermanas y felizmente también con sus papás, tomándose su tiempo para éstos seres que ama.

También forman parte de su vida, actividades varias que lleva adelante diariamente, asegurando que tiene facilidad de encontrar cosas, con las que disfruta y siente empatía.

Hoy nos hablará sobre su celiaquía y que a su diagnóstico, nunca vió como problema.

Comenzó con trastornos en su salud en el 2006 y recién en el 2009 fue diagnosticada.

«Mi celiaquía comenzó con bastantes trastornos digestivos», enfatizó.

¿Cómo eran sus síntomas?

Me sentía siempre incómoda, tenía reflujo.

Y así pase dos o tres años, mientras realizaba consultas con Gastroenterólogo para conocer qué tenía.

Comencé allí un tratamiento, en un proceso de quince días tomarlo y el mismo tiempo descansar, hasta que solucionaba a medias el problema.

Porque pasaba el tiempo con unos días buenos y de nuevo empezaba a pasar mal.

Hasta que hable con un Gastroenterólogo, le explico que no consumía nada «pesado» ni frituras, pero de todas formas, no terminaba nunca de sentirme bien.

¿Pensó en algún momento en qué podía ser la harina?

Ni se me cruzaba por la cabeza.

Además siempre apuntando a mejorar la calidad de vida.

Comiendo verduras, frutas y todo lo que puede considerarse una comida sana. Pero de todas formas, siempre sentía el estómago hinchado, estaba como estreñida. No tanto con diarreas.

Hasta que consulté con un Gastroenterólogo que me realizó un examen de sangre y el resultado arrojó que era celíaca.

¿Cómo tomó la noticia?

Lo tomé de alguna manera como algo gratificante.

¡Vamos arriba! Esto tiene un camino.

Porque sentía que era mejor salir de aquella incertidumbre.

Y desde el 2009, no consumí más nada que tuviera que ver con trigo, avena, cebada y centeno.

Y felizmente, me realizo los análisis una vez al año y siempre me dan bien.

Creo que realmente vale la pena no tentarse y decidir no comer ese tipo de productos o comidas y uno comienza a sentir el gusto a la cocina.

¿Logró mentalizarse enseguida, luego del diagnóstico?

Sí.

Contaba con tres hijos, un problema en la salud de mi esposo, en definitiva pienso, hay que ser fuerte.

Habré tenido mi momento sin saber que hacer, como a todo el mundo le pasa, pero pensando en personas que son celíacos de mucho tiempo, antes no existía nada en cuanto a conocimientos.

Hoy el problema son los costos.

Tenemos que contar con la voluntad y la imaginación para comprar y cocinarse uno mismo o de lo contrario en algún momento hacerse los gustos, ir y comprar algo pronto.

¿Cómo se organiza en su cocina?

Pensando en no comprar más harina de trigo, por ejemplo.

Mis tres hijos una vez al año se realizan los estudios, para estar tranquilos.

Y si ellos deciden consumir alguna cosa puntualmente, se lo compran, ya que en casa no se elabora más nada con la harina de trigo, por la contaminación.

Y consumimos todos, milanesas y demás, siempre con el rebosado que yo puedo comer.

Además, entendí que si no me cuidaba, a la larga iba a estar peor.

Quitamos lo que tengamos que quitar y ya está.

Además uno está en una edad que siempre quiere bajar de peso, aprovecho (sonríe).

¿Cuenta con un apoyo total de la familia?

Sí, también se va aprendiendo sobre la marcha: tener cuidado con los utensilios. Es un verdadero aprendizaje.

¿Cómo veía antes de su diagnóstico al tema celiaquía?

No tenía ni idea sobre la enfermedad.

Pero supe abrirme camino sin ningún problema.

De niña por lo que me cuenta mi padre, tuve algunos episodios relacionados, como por ejemplo las piernitas muy débiles, entre otras.

Pero pasaron muchos años de allí.

Y en aquel entonces, no se hacía un diagnóstico con la ligereza que se realiza hoy.

¿Cómo ve el tema de los productos en las grandes superficies antes y hoy?

Luego de dialogar con algunas personas que padecieron la celiaquía hace muchos años, me comentaban que encargaban algunos productos puntuales a Montevideo y en cuanto a elaboración casera, por ejemplo milanesas, croquetas, me decían que usaban la fariña.

Supongo que la gente se informaba, así que a nosotros que en la actualidad contamos con toda la tecnología, es cuestión de ponerle un poquito de ganas.

Es como toda situación en la vida.

Uno mira con qué elementos cuenta, como para salir del paso. No es el fin del mundo.

Tengamos en cuenta de que no tenemos que tomar medicamentos, solamente conciencia de alimentarse sanamente como corresponde, para justamente no llegar a tomarlos.

De lo contrario al llegar a ellos, corremos con el riesgo de trastornos asociados.

Lo que está muy claro, es que la persona diagnosticada, debe hacer un «parate», ya.

¿Cómo siente su participación en el Grupo de Celiacos?

Muy bien.

Solamente nos queda esa sensación, de que tendría que haber mas participación.

Porque actividades siempre tenemos para realizar.

Como visitar escuelas, conversando con la gente de cocina.

Hemos hecho muchos avances, como por ejemplo las charlas hermosas brindadas en el Centro Comercial de Salto, con profesionales relacionados, como lo son la Dra. Andrea Casañas y la Licenciada en Nutrición Milagros Olivera, que incondicionalmente nos han acompañado y lo siguen haciendo.

¿Qué es lo que falta en el grupo?

Me parece que tiene que ver con la quietud, la poca energía, no me queda bien claro por qué pasa.

Cuesta la asistencia a las personas afectadas a las reuniones que son una vez al mes y me parece que no debería, ya que son esporádicas, justamente para que podamos concurrir todos.

Es poca presencia o tenemos poco empuje.

A la vez creo, que uno se vuelve mas exigente, pretendiendo que todo vaya más rápido.

¿Pasa lo mismo en los demás departamentos?

Si, es parecido.

Yo muchas veces me cuestiono, pensando que se está herrando el camino.

¿Cuál es su expectativa de aquí en más?

Antes que nada, pienso que debemos cuidar los vínculos familiares. Que no debemos avanzar olvidándonos del respeto y del diálogo, antes de accionar, ya que debemos apoyarnos.

En forma general y bien importante, que a la gente no le falte trabajo y que nuestros hijos reciban la educación que se merecen.

Luego de esta pregunta en general tan importante, diría que nuestra lucha como celíacos, es por siempre. No porque ahora no se haya logrado concientizar al estado, no lo vamos a seguir intentando.

Se nos dará la oportunidad de presentar un proyecto nuevamente y si logramos reunir nuestra gente del Uruguay, somos un montoncito considerable.

Así que vamos a seguir insistiendo, aunque sentimos el rechazo de parte del gobierno y en cuanto a ello no ha habido mucho avance.

Ya que insistimos, no volvieron a escucharnos y en la actualidad, tenemos mucho adelantado.

Pero sentimos que estamos frente a una pared.

Para nada sencillo.