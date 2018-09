Soy celíaco Con Sara Fernández Silva

«Nuestra farmacia, es la cocina»

Sara es una de las precursoras del Grupo de Celiacos de Salto-Uruguay.

Hace aproximadamente 12 años que fue diagnosticada celíaca. Y aunque al principio costó asumirlo, sorprendió a todos de la forma en que logró hacerlo.

Apoyando además, a quienes están pasando por la misma situación de una primera etapa y lo necesitan.

Es por medio de congresos, charlas y contactos con grupos de celíacos extranjeros, que cuenta con un respaldo de conocimientos y aprendizaje sobre la celiaquía, compartiéndolo todo con el grupo que integra aquí.

Mantiene un firme pensamiento sobre la situación que atraviesan los celíacos del Uruguay y hoy lo vuelca en esta entrevista, que así comienza diciéndonos:

«En el momento en que me diagnostican la celiaquía, no voy a negarlo que me costó, porque es algo nuevo y de ahí en más, cambiaría por completo mi alimentación.

Pero con la ayuda de mi Gastroenterólogo el Dr. Pedro Ibargoyen y la Nutricionista Amanda Coduri, me acostumbré».

¿Cuándo llega ese diagnóstico?

«Hacía un año que venía tratándome, sin poder conocer qué me pasaba.

Estaba en 38 kilos, aún comiendo en abundancia, no podía engordar.

Cuento con un hermano que es celíaco, una sobrina, primos, pero yo fui la primera de la familia diagnosticada con celiaquía.

Cuando conocí la primera biopsia, no entendía nada sobre la enfermedad, pero en la segunda a los seis meses, quise morir. Tenía un estómago plano, totalmente.

Cuando conocí de lo que trataba ser celíaco, a los seis meses ya tenía vellosidades.

Subí de peso diez kilos. ¡Fue maravilloso!

¿Cómo lo tomó la familia?

Al conocer el diagnóstico, llegue a casa y dije: «soy celíaca». Y no teníamos ni la menor idea de lo que trataba.

Era simplemente que yo no podía comer harina, pan, tortas, pizas, pastas, etc.

Entonces, traté de estudiar mi enfermedad y la estudié mucho, para darme cuenta que no era solo eso. Era todo.

Empezando por los fiambres, siguiendo por los remedios, etc, etc.

Además de la intolerancia a la lactosa que tenía.

He concurrido para conocer más sobre el tema, a un congres o mundial en Iguazú, Argentina que me ha servido de mucho, estando como exponente el Dr. Cueto Rúa, siendo muy interesante su exposición.

He rescatado mucho de ese congreso.

Integro además muchos grupos de celíacos como lo son el grupo español, argentino, chileno, intercambiando ideas y conocimientos. Siempre intentando avanzar sobre el tema.

¿Cuándo comienza una dieta en general?

Fue una Nutricionista la que me ayudó.

Porque además con el problema de la lactosa, ni siquiera puedo probar con un yogurt.

Nosotros contamos en el grupo de Celíacos de Salto- Uruguay, con un listado de parte de ACELU, un libro que todos los celíacos lo podemos descargar en el celular y a medida que van actualizando productos, la asociación nos lo va entregando.

¿Es una de las precursoras del Grupo de Celíacos de Salto-Uruguay?

No tanto.

Hay gente que estaba ya como Cristina Motta, quien me invitó integrar el grupo junto a dos personas más.

Hemos tratado siempre de aportar desde allí, de distintas maneras.

Puede haber alguna persona recién diagnosticada, con algunas dudas al respecto y si ella está de acuerdo, nos acercamos, para poder brindarle información, poder contenerla y acercarla al grupo. Donde estamos abiertos a charlas, acompañándonos profesionales como la Doctora Andrea Casañas y la Nutricionista Milagros Olivera.

¿Cómo ve las grandes superficies en cuanto a la exposición de productos?

No estoy conforme con ninguna góndola.

Porque parece que los que mandan, son los vendedores. Ellos deciden donde colocar los productos.

Porque nosotros los celíacos, encontramos en una góndola lo nuestro. Pero seguimos caminando y seguimos encontrando fideos, galletitas en cualquier lado. El dulce de leche entreverado con los demás.

Y el argumento que tienen, es que «ahora no lo pueden cambiar», porque la gente ya se acostumbró que lo encuentre así.

Pero ese dulce de leche que está mal colocado, es mío, es de los celíacos.

Hay un supermercado en Salto, donde yo les acerqué la lista de productos y ellos armaron la góndola. Pero no está bien.

¿Cómo es ser invitada a un evento?

Todo un problema, porque nunca se acuerdan de que somos celíacos y tenemos que acarrear nuestra vianda hecha en casa, a todos lados.

Ser celíaco, va mucho mas allá de no poder consumir harina.

Hay mucho para dar a conocer y que todos se integren a la forma de vida de un celíaco, para poder entenderlo.

Ser celíaco es una persona normal, igualita a las demás, pero con gravísimos problemas en los restoranes de Salto.

Ése es mi mayor problema.

En mi casa me lo puedo elaborar y disfrutar, pero sentada en un restorán, no.

Hay uno solo donde podemos consumir lo que sea, tranquilos, porque el propietario que es mi hermano, es celíaco y la señora cocina en la casa, con todo apartado y con mucho cuidado en freezer y microondas solamente para celíacos.

Es muy doloroso para nosotros no poder tomar ni siquiera un café, ya que al consultar que tipo de café es el que sirven, te dicen que no saben.

¿Y si es de malta? Nos puede perjudicar mucho.

Directamente no lo podemos consumir.

Además, tenemos otro problema: supongamos que a mi a las 20 hs. se me ocurre comprarme pan para comer un frankurters con mozzarella o hamburguesa al pan. No tengo en Salto, donde comprarlo.

Eso me molesta mucho.

En cuánto a la dieta, debemos destacar que es una dieta carísima, pero lo tengo que asumir.

Si no puedo comprarme algo que tenga ganas, me compraré algo más barato.

¿Cómo se organiza con la dieta?

Si es para un fin de semana, tengo que pensar en lo que voy a comer, hasta el sábado al mediodía.

Porque si voy a las cuatro de la tarde, o está cerrado o hicieron, pero ya se terminó o directamente no hicieron porque si no lo venden, les queda para el lunes.

Es todo muy complicado. Pero hay que valorar en este caso a los freezer, donde se puede congelar y así cuidar esos detalles para los clientes.

¿Qué ha conseguido en el grupo hasta hoy, por ser una precursora del mismo?

He logrado que ciertos supermercados realicen góndolas para celíacos, con personas que me notifican cuando llegan al mercado nuevos productos.

Con Cristina Motta, hemos logrado conformar un grupo y acercar mucha gente, entre otras actividades que hemos llevado a cabo.

Hubo charlas muy importantes en el Centro Comercial e Industrial de Salto, donde la convocatoria ha sido muy buena y desde allí, se dieron a conocer diferentes miradas sobre lo que es la celiaquía.

Lo hemos trasladado a escuelas y pensamos en continuar haciéndolo.

Continuamos reuniéndonos el primer lunes de cada mes en el Club de Leones Salto Centro, al cual mucho agradecemos, ya que no contábamos con un espacio físico para desarrollar nuestras reuniones y ellos nos dieron el puntapié inicial para poder comenzar a hacerlo y hasta hoy lo siguen haciendo.

¿Qué significa para usted ser celíaco?

Hoy por hoy en Uruguay, significa una dieta carísima.

Cuatro veces más que una común, muy compleja, además, de que nuestras harinas no son fáciles de manipular.

Debo destacar, que es lamentable que el Ministro de Economía y Finanzas, rechazara el reclamo de la exoneración tributaria para los alimentos con TAC.

Muy triste y despiadada la medida.

En primer lugar, porque el Ministerio de economía no debería intervenir con el Ministerio de Salud, pero éste, no gasta con los celíacos, porque no hay remedios para ellos.

¡Por favor, quítennos el IVA!

No han cumplido con nada de lo prometido, porque ningún centro de atención a la salud, lleva un registro de la cantidad de celíacos que existen, como nos prometieron. La culpa es de todo el entorno de los celíacos.

Nosotros no le ocasionamos gastos al estado, ya que no hay remedios para los celíacos: el celíaco que transgrede, se la tiene que bancar en su casa y solamente, nos hacemos esporádicamente análisis de sangre.

Ser celíaco, nos es una forma de vida: «el gluten nos lastima».

El tratamiento de un celíaco es en la cocina, no en una farmacia».

Mary Olivera