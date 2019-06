Desde el viernes pasado por la pantalla de VTV comenzó un programa con más de 3 años de permanencia en Salto, su conductor y creador de este formato único en la región, nos cuenta sobre está gran noticia, no solo para Salto, sino que también para todo el país, José Enrique Leivas: Cuando uno crea algo siempre tiene que realizar previamente una investigación sobre lo que existe a nivel nacional e internacional. Como resultado de esto, nos encontramos que hay muy pocos programas de este estilo y es por esto que surge Danzas TV, con un formato único, uniendo lo cultural y el entretenimiento. Tengo el l egado de mi padre –Margarito Leivas- de siempre innovar, tanto en radio o en televisión o en lo que sea que se vaya a emprender; él fue el pionero en espectáculos artísticos televisivos y radiales. En los incipientes primeros pasos de la televisión salteña, él fue el primero en generar un programa de show en vivo, entre otras tantas innovaciones. Con el tiempo, transmisiones de murgas, programas de turismo fueron incorporándose a la trayectoria de este creativo periodista salteño . Seguí firmemente sus pasos y desde hace algún tiempo creamos varias propuestas bien distintas. No todas fueron mieles, algunas no funcionaron, pero fueron útiles como aprendizaje.

Hoy tenemos una alegría inmensa al llegar a dos canales capitalinos con alcance nacional, latinoamericano y mundial, con un programa cultural realizado íntegramente en Salto. Ahora, viene el desafío de llegar a cada departamento de nuestro país. Salto es un ejemplo de excelencia por los

logros que se obtienen en cada certamen fuera de nuestras fronteras y vemos que las

academias de danzas no solo son lugares donde se enseña el arte de la Danza, sino que

también es un lugar donde se imparten valores de solidaridad, compañerismo, tenacidad, esfuerzo. Cada academia es como una familia y es muy buen ver esto y poder transmitirlo. De esto trata Danzas TV; del fomentar aún más los trabajos que de forma muy profesional se realiza en cada academia. Así que los invitamos a todos que nos acompañen por estos canales líderes como lo son VTV (viernes 17 hs.) y VTV+ (sábados 11 a.m.).