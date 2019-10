Escuela N° 16 «República de Armenia»

Con su Directora Maestra Verónica Sánchez y Maestra Lourdes do Carmo

Hoy culminamos el ciclo de hacer historias, en «…de nuestros rincones más queridos».

Con el placer de contar con el entusiasmo y la voluntad de Directoras y Docentes de diferentes escuelas, que nos han acompañado.

En el encuentro de hoy, dialogamos con Docentes de la Escuela Nº 16 «República de Armenia», su Directora y Maestra Verónica Sánchez y Maestra Lourdes do Carmo, para que nos hicieran entrega de la historia de un mundo increíble.

Donde la madre naturaleza rodea el entorno, donde niños y maestros disfrutan de horas de clase como de momentos maravillosos de recreos.

Con un jardín hermoso, del cual a ellos mismos les encanta hacerse cargo, asi como del patio al aire libre con sillones y libros de cuento, que han denominado: «El Jardín Lector».

Y como si todo esto fuera poco, mantienen una huerta orgánica que es su orgullo, elaborando sus almuerzos y postres con sus propias frutas y verduras.

En el diálogo mantenido con las Docentes, nos sorprendió el entusiasmo con que desarrollan sus actividades y de la forma en que son aceptadas por esos niños, que se sienten motivados a crecer allí.

Comenzamos por mostrarles detalles de la Escuela, que la hace grande:

Ubicación geográfica de Escuela Nº 16

«República de Armenia»

La denominada escuela Nº 16 «República de Armenia» ubicada en Parada de la Herrería, se encuentra emplazado en los límites de la zona urbana y comienzo de la zona rural, al noroeste de ciudad capital, exactamente a 13km.

Delimitan su ubicación la intersección de la Ruta 31 y el camino vecinal hacia el paraje denominado San Antonio.

Su zona de influencia, se encuentra delimitada por dicha ruta al sur y aproximadamente 4 km al norte, donde comienza el radio de la Escuela Nº 15 de Tiempo Completo de San Antonio y comprende parte de su radio escolar.

Se encuentra vinculada al Liceo de dicho lugar y Escuela Nº 89 de barrio Albisu por su cercanía.

Reseña histórica

Parada Herrería, localidad donde está ubicada la escuela, actualmente es una zona de chacras hortofrutícolas, anteriormente zona vitivinícola.

La zona adquiere este nombre debido a que antiguamente existía la herrería de Don Manuel Díaz, que se encontraba junto a la vía y donde el tren se detenía.

La escuela abre sus puertas en el año 1897, siendo su primera alumna la niña Carolina Spinetta y su primera Maestra la señora Ángela Latorre.

El Inspector departamental era el señor Alberto Ballesteros y el Inspector adjunto era el señor Apolinario Pérez.

En sus inicios, la escuela figura como «Escuela Nº 12 de San Antonio Grande». Es en junio de 1900 que pasa a ser la Escuela Nº 16 de primer grado.

Y es en 1930, que se la denomina Escuela Nº 16.

Estructura edilicia

Fue instalada en la casa de la familia Remedi, ubicada inmediatamente de la vía férrea.

En el año 1934 por falta de espacio, se trasladó al «Altillo» en la «Casa de Piedras» que se ubica en el camino a San Antonio de Don Cesar Osimani.

Finalmente, se trasladó al local actual en 1954 que fue vendido por la señora Nélida Remedi Telechea de Laxage.

Refacciones en la planta edilicia

En 1971 se la refacciona y mientras tanto, las clases se dictaron en la Sociedad Fomento y luego en la casa de los Antoniotti. Esquina del camino, acceso a San Antonio y la Ruta Nº 31.

Y recientemente el 6 de noviembre de 1998, el Poder Legislativo la designa con el nombre de República de Armenia.

Capacidad del edificio

EL edificio que hoy está ocupando la escuela, es una antigua casa de familia, la cual fue reacondicionada.

En un comienzo, el predio fue arrendado y con el correr de los años, adquirido por ANEP.

Hoy cuenta con cuatro salones, sala de Maestros, patio con piso de hormigón, sala de Dirección, comedor, baños para niños y maestros.

Todo ello se encuentra distribuido en tres cuerpos de edificación, en diferentes niveles, unidos por escalinatas.

Cuenta además, con un patio abierto, con bancos junto a un predio verde y con árboles, que se encuentra en crecimiento.

También es de destacar un sótano que es usado como depósito.

Actualmente cuenta también, con una galería de chapas al fondo.

Se mantiene una quinta de frutas y verduras, con las que luego de cosechadas, se elabora en gran parte, la comida que consumen en forma diaria.

Un verdadero paraíso.

A continuación, les dejamos el mencionado diálogo mantenido con las Docentes que nos han visitado:

¿Cuánto hace que comenzó como Directora de la Escuela Nº 16?

-Directora Verónica: Hace dos años, proveniente de la Escuela Nº 95. Fue mi primer año en Dirección y para mí una gran experiencia.

-Maestra Lourdes: en mi caso, va a hacer 10 años que estoy trabajando.

¿Cuánto tiempo tienen de trayecto?

-Maestra Lourdes: Es una media hora de viaje para ir y otra media hora para regresar.

Estamos en un lugar muy tranquilo, ya que contamos con espacios verdes, donde los niños tienen una manera diferente de realizar sus actividades y también de relacionarse y convivir.

En mi caso me llevo a mis hijos conmigo, por eso además, me siento cómoda y no me cuesta trasladarme. Concurren dos niños más, de la ciudad.

¿Cuántos niños concurren hoy?

-Directora Verónica: Son sesenta y seis niños y los Maestros son: Lorena García, Lourdes, Ana María Svedov, Profesora de Educación Física Analía Perdomo y yo que como Directora de todas formas, tengo clase a cargo.

Los auxiliares de Servicio: Claudia Dornell y Nelson Muñóz Y a Marta Silveira, antigua cocinera por 30 años, la tenemos muy presente siempre, aunque ahora esté retirada.

¿En qué condiciones encuentra la Escuela hace 10 años cuando ingresó?

-Maestra Lourdes: Estaba trabajando en la Escuela Nº 83 de Colonia Rubio, y cuando elijo ésta, fue una enorme alegría.

Estaba la Directora Cristina Panizza y estaban todos con un proyecto para presentar, sobre plantas aromáticas y flores.

Para mí, también fue muy diferente a lo que yo venía acostumbrada.

Era una zona de tambo, de donde sus padres viven de la lechería y en este caso los padres son hortifruticultores y se pueden ver más carencias, ya que la mayoría de los niños provienen de Barrio Fernández, un asentamiento que está ubicado en la zona.

¿Han conseguido logros desde que llegaron?

-Directora Verónica: Se han conseguido unos cuántos, como por ejemplo el que los niños puedan estudiar inglés, por medio de Video conferencia.

Estamos con un niño de 6º año, participando de una Olimpíada de Matemáticas que está llegando a la final, asi como proyectos como es el PODES (Proyecto Oportunidad Desarrollo Educativo Social), que lo enfocamos desde el punto de vista de la comunicación, porque era la debilidad que teníamos en la escuela, comunicándose desde otro tipo de lenguaje. Trata de Artes visuales y Teatro y de ser aprobado, nos destinarían un presupuesto para poder contratar Profesoras de Danzas, Psicomotricistas, entre otras.

También contamos con proyectos en escritura y gramática. Así como el Proyecto de Sustentabilidad energética, presentado ante Salto Grande, que trata de cómo ahorrar energía. Estamos ansiosos por conocer el resultado ya que asi como los niños han aprendido mucho, nos vendría muy bien algún premio importante en efectivo para continuar haciendo cosas en la escuela.

Logramos también acondicionar una bicicleta, que dándole pedal, genera energía.

¿Por qué fue denominada República de Armenia?

Fue en el año 1998, y en la época del ´90, había un señor descendiente de Armenia Pedro Kadvehian, que vendía productos para invernáculos.

Hoy vive en Montevideo.

Veía muy asombrado, todas las carencias con que contaba la escuela y comenzó a colaborar con útiles, alimentos, etc, haciéndolo muy seguido, entonces la comunidad, tuvo la idea de utilizar su nombre de patria para homenajearlo.

Nos ha visitado en el año 2017 y todos los años, Pedro sigue colaborando y nosotros lo llamamos siempre y sin falta, cada 4 de agosto para su cumpleaños.

Y existe también Miguel Kotjayan, también armenio que por medio de Pedro, nos hace llegar sus donaciones.

Son un encanto de personas y estamos muy agradecidos.

(Muchas gracias por el aporte a Diario EL PUEBLO, a la Directora Verónica Sánchez y Docente Lourdes do Carmo).