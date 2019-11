Escuela N° 81 «Enrique Amorim»

Con su Directora María Rosa Foucault, Sub Directora Mary Amado y Maestra Yolanda Silva

La Escuela Nº 81 «Enrique Amorim», es una institución que tiene una identidad arraigada del mencionado Escritor.

En nuestra emocionante visita y antes de ingresar a la institución, pudimos apreciar en una de sus paredes blancas, la imagen de Enrique Amorim. Plasmada. Símbolo de toda su entrega.

Invitados a conocer el espacio de «Enrique Amorim», ingresamos, y pudimos sorprendidos observar un cálido y amplio espacio, donde todo es alusivo al personaje que fue, no solo como Escritor, sino como constructor de la institución.

Donde se encuentran dos bancos antiguos que datan de su época, rodeados de libros, poemas y fotografías del Poeta, junto a sus recuerdos más queridos.

Acompañaron amablemente nuestro recorrido, la Directora del mencionado centro María Rosa y la Maestra Yolanda, que cuenta con 24 años en la Institución, con lo cual, suponemos un orgullo, tanto para la Escuela, como para ella misma, por tanto conocimiento.

Comenzamos dialogando en primera instancia, con la Directora María Rosa:

¿Cuántos años hace que se incorporó a la Institución?

8 años. Me trasladé de Escuela Rural de Pueblo Biassini para la Sub Dirección de ésta, ocupando hoy el cargo de Directora.

¿Cómo encuentra la Escuela?

Con un incremento de alumnos comparada con la que venía trabajando. Eran allí ochenta niños y cuatro Maestros y cuando arribo acá, me encuentro con dieciocho Maestros y trescientos setenta y un niños.

¿Qué significó para usted el cambio?

En cuanto a la dirección, las orientaciones. La escuela rural también tiene clases.

En caso de esta Escuela, la Directora se encuentra para la atención y orientación de Maestros, entre otras actividades que llevamos adelante.

Al principio cuesta adaptarse, pero encontré aquí una compañera de estudios y trabajamos todos muy bien desde el principio, asi como con Yolanda que ya nos conocíamos, además ella hace 24 años que se encuentra trabajando en ésta Escuela.

La llegada de la Maestra Yolanda a la Escuela Nº 81

Pensamos que por el hecho de estar por mucho tiempo vinculada a la Escuela N° 81, la persona indicada para hacer historia, era la Maestra Yolanda.

Quien además, actualmente es vecina de la zona.

Ella llega a la Escuela Nº 81 «Enrique Amorim», hace 24 años desde Escu ela 14 de Barrio Artigas.

En ésa época la Escuela pertenecía a Barrio Arralde, en la actualidad y por medio de la urbanización, pertenece a Barrio Gallino. Aprovechamos para consultarle:

¿Estaba poblada la Escuela cuando usted llegó?

Si, estaba.

Luego se descongestionó cuando se creó la Escuela Nº 127. También se redujeron cargos, con el traslado de un Maestro de aquí para esa Escuela.

¿La zona se fue poblando más?

Si y nuevamente comenzó la Escuela a tener más niños y más ayudantía.

¿Cuándo se crea la Escuela?

En la década del ´50, por una necesidad de la zona que era de chacras.

Los vecinos, tenían la dificultad de tener que llevar a sus hijos hasta la Escuela Nº 8, que era la que se encontraba más cerca.

Y también en invierno, estaba la de la crecida del Arroyo Sauzal.

Es así que Don Sebastián Delgue, propone que se establezca nuestra Escuela allí en su quinta por primera vez allí, en donde tenía él una despensa.

¿Dónde es el predio mencionado?

Muy cerca de aquí, donde aún se encuentra la torre de Radio Cultural.

En esa época, el Maestro trabajaba con muchas clases.

¿Cuándo llega Enrique Amorim a la vida de la Escuela?

Enrique Amorim, era vecino de la zona. Y era un hombre muy sensible a la problemática social, atento a toda necesidad de los vecinos.

Y creo, que sí, debía serlo, ya que el sólo tenía una hija y ella estaba viviendo muy bien en Buenos Aires. No tenía él, por qué estar pensando en la educación de los demás niños.

¿Ya era conocido Escritor?

Si, ya lo era.

En ésa época, acostumbraba a concurrir a la Emisora de Washington Carballo que tenía una audición. Y al final de la misma, éste le permitía leer algunos poemas y poesías de su autoría.

El pueblo salteño ya conocía por ese medio sus novelas y todos sus escritos antes de llegar al libro y que la prensa lo manifestara.

Guardamos infinitas historias sobre él, porque realizamos todos los años la semana de Enrique Amorim y en una época, nos visitaba mucha gente que lo llegó a conocer, hablándonos de él.

Una vez en uno de esos eventos, una señora nos comenta que Amorim estando en otro país había enviado una carta, diciéndole a los vecinos que cuando volviera, iba a arreglar el «tema de la tierra».

¿A qué se refería?

Seguramente, había pensado en un predio para que la Escuela pudiera instalarse.

Es así que lo soluciona y luego de adquirirlo, dona este espacio a Educación Primaria. Y allí comienza a movilizarse toda la comunidad, organizando junto a los vecinos una Comisión Pro Edificio, conjuntamente con la colaboración de los Amigos de la Educación Pública.

Se realiza en esa oportunidad, un evento en Escuela Nº 8 para recaudar fondos y también lograr conformar una Comisión de Socios Colaboradores, con el fin de la compra de los materiales para edificar la Escuela.

¿Venía Amorim a la Escuela durante su construcción?

Todos los días.

Ya que vivía donde actualmente es el Chalet Las Nubes.

Enrique Amorim, no sólo hizo entrega del predio, sino que trabajó para la Escuela.

Siempre le inculco a mis niños, que ésta Escuela es obra de Amorim.

Porque él la planificó, la diseñó y la edificó, contratando al Arquitecto César Rodríguez Musmano, recién recibido.

Amorim fue a buscarlo ya con los planos de como la quería a la Escuela. Y trabajaba, supervisaba y se retiraba luego de que se fueran todos los obreros que trabajaban aquí, mirando que material faltaba para ir a buscarlo, incluso en su auto.

¿Tenía familia Amorim?

Si, su esposa era Esther Haedo y su hija Eliana, que estaban en Buenos Aires.

¿Cuándo finaliza la obra?

Es inaugurada el 18 de Julio del año ´58. Siendo él, el primer Presidente Honorario de la Escuela.

¿Quién fue el primer Maestro?

Ismael Rodríguez y cuatro ayudantes. Esto indica que ya había más de cien niños.

¿Qué edad tenía en ese entonces Enrique Amorim?

Tenía 58 años. Y solo transcurren dos años, para fallecer con 60 años, disfrutando muy poco de su obra.

Nace un 25 de julio de 1900 y fallece un 28 de julio de 1960.

Es por ese motivo que nosotros conmemoramos «La semana de Amorim», con actividades de lectura, escritura, culminando con un acto.

¿Cuándo es denominada «Enrique Amorim»?

El 25 de julio de 1986.

¿Tuvieron los integrantes de la Escuela la oportunidad de mantener contacto con familiares de Amorim?

Sí, en muchas oportunidades nos acompañaron en eventos, viniendo especialmente la hija de Amorim, su esposo y sus tres hijas.

Muchas veces ambientábamos todo el frente de la Escuela con materiales de la casa de Amorim.

Recuerdo una vez, ambientamos una sala de estar y se había traído de su casa la mesita, el mantel y el juego de té.

En un momento entran las tías de Enrique Amorim y pudimos oír cuando una de ellas exclamó: «¡Las tacitas de Esther!» y humildemente le respondí: «Sí, son las tacitas de Esther». (Sonríe).

¿Continúan visitándolos?

Siempre en las vacaciones de julio. La última vez vinieron las nietas y su papá, ya que la hija de Amorim había fallecido.

Llegaban a la casa de Amorim, que se mantiene tal cual el la dejó cuando falleció. Es como un museo de sus cosas. Incluso el auto DODGE de color marrón, está en el garaje.

Todo está intacto y en muy buenas condiciones.

¿Cómo es actualmente la actividad de la Escuela?

-Directora María Rosa: Además de los eventos de las fechas patrias, contamos con las competencias del Mini mundialito, de cometas, las visitas al Parque Solari, entre otras muchas actividades recreativas.

¿Con cuántos Maestros cuenta la Escuela?

Somos en total veinte, con los Profesores de Educación Física.

¿Con cuántos alumnos cuenta en la actualidad la Escuela?

Con 432 alumnos en dos turnos, que llegan incluso desde la zona de Salto Grande, Barrios Artigas y Burton.

Con una presencia activa de padres, muy accesibles, trabajando en un entorno de convivencia muy lindo.

Estamos muy contentos los Docentes de poder disfrutar de una institución que nos brinda tanta tranquilidad.

Un placer poder desarrollar actividad en ella.

EL PUEBLO agradece la atención de Directora María Rosa Foucault, Sub Directora Mary Amado y Maestra Yolanda Silva.