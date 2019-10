Escuela N° 64 «España»

De construcción centenaria y origen español

Con su Director Darío Volpi y la Maestra Sonia de Paula

Cuando mantuvimos el primer contacto telefónico con la Secretaria Eglis Telis de la Escuela N° 64 «España», no nos equivocamos en pensar que íbamos a ser muy bien recibidos.

Al conocerla personalmente, se encargó de presentarnos al Director de la Escuela, Maestro Darío Volpi y él a su vez, a la Maestra Sonia de Paula.

Logramos mantener con los dos últimos, un diálogo muy fluido acerca de la maravillosa historia de la Escuela.

«Las leyendas urbanas que giran en torno a nuestra Escuela, se han vuelto muy conocidas», nos dice el Director.

«Pudimos conocer que de nuestro centenario árbol higuerón, ubicado en el patio interno de la escuela, la leyenda cuenta que suele caminar por las noches y se lo ha reconocido por diferentes partes del barrio, como puede ser muy cerca de la Cancha de Nacional F.C.

Pero también contamos con una rica historia en general de la misma y para ello voy a dejarte en la compañía de la Docente Sonia, quien cuenta con 31 años como Maestra. Hace 21 años que trabaja aquí y es probablemente la persona que más información detallada posee para brindarte».

Es así que Sonia comienza diciéndonos:

«Me trasladé desde la Escuela Nº 88 a aquí, en el año ´98.

Comencé con 4º año y fue un cambio muy grande para mí. Me gustó muchísimo la extensión del predio y aquí me quedé.

Ya pasaron 21 años».

¿Con cuántos Maestros contaba en esa época?

Eran veinticuatro y quinientos alumnos. Su Directora, era Teresa Soria.

En el año 2002, pasé a Maestra de 6° año y con ese grupo me quedé hasta hoy.

Son muy buenos los intercambios que podemos tener entre los alumnos y yo.

Existen muchas dificultades y me gusta compartirlo y trabajarlo con ellos.

Tiempo completo tiene tiempo suficiente para trabajar valores, conflictos y es donde debe existir un buen diálogo.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención al llegar al lugar?

Que fue el casco de una estancia, un Conde su dueño y que desapareció.

Desde nuestra terraza podemos apreciar del otro lado del río, en Concordia, un predio que era del mismo dueño y también supimos que desapareció de allí.

Fue luego la Escuela una fábrica de caramelos y café, se hacían fiestas, ya que la ciudad llegaba sólo hasta calle 8 de octubre, lo demás era campo.

Y que luego, con el correr del tiempo, surgió como Escuela Rural y al crearse como tal, con muy pocos niños y de todas las edades, lo que se trataba era de enviar cartas, telegramas, avisando a localidades vecinas, que la Escuela había empezado a funcionar.

Estaba además como estancia cuando esta abrió sus puertas, el espacio donde hoy se encuentra el Museo Quiroga, en calle Viera y Maciel.

¿Cuál es la ubicación de la Escuela?

La Escuela Nº 64 España, está ubicada en el barrio Baltasar Brum, entre las calles: Francisco Maciel, Silvestre Blanco, Joaquín Suárez y Amorim, siendo la entrada de la misma por calle Maciel.

¿Podemos hacer un poco de historia?

Por la Escuela han pasado varios Directores y Docentes.

Actualmente está constituida por el Maestro Volpi como Director, la Maestra Eglis como Secretaria y un grupo importante de Docentes, asi como Auxiliares de Servicio.

¿Cómo se conforma la parte edilicia de la Escuela?

Es de una sola planta de construcción antigua y refaccionada con aulas en distintos puntos del predio.

Las dependencias escolares se conforman por la Dirección, Secretaría, Sala Docente, dos gabinetes higiénicos para el personal docente. Cocina, despensa y gabinetes higiénicos para el personal de servicio.

Un comedor con capacidad para ciento cincuenta comensales por turno, catorce aulas, galerías hacia el patio central y gabinetes higiénicos en las alas norte y sur del edificio. También contamos con un patio central y en los cuatro puntos cardinales, están presentes los espacios verdes con muy buena sombra, para disfrutar de los recreos.

¿Cuándo se fundó?

El 4 de marzo de 1940. Y a los 8 años, un 29 de marzo, se denomina Escuela urbana.

Luego de fundada y a medida que la ciudad se iba extendiendo, la zona de la Escuela se fue poblando más aun y luego de una gran inundación, se buscaban a partir de allí, lugares más altos.

Por tal motivo se lo comenzó a llamar: «Barrio de los inundados».

Antes de la Escuela, funcionó el Prado Salteño, un lugar de recreo los días domingos, donde las familias del centro solían ir de excursión.

Luego comenzó a funcionar una fábrica de caramelos y después de café.

Con el correr del tiempo el edificio pasó a manos de la Comuna, ya que el propietario había desaparecido.

¿En que situación nace la Escuela en 1940?

Fue ante el aumento de la población del lugar, ya que la Intendencia había donado el predio con el edificio a Educación Primaria.

El primer año funcionó con cien alumnos, a cargo de una sola Maestra, Blanca Suárez de Casaretto.

Al año siguiente los alumnos eran ciento veinte, allí enviaron al Maestro Eleazar Nan.

El barrio mismo fue creciendo y las autoridades de la enseñanza, fueron agregando nuevas aulas, que se construyeron alrededor del edificio viejo.}

Es así que la fachada conservó su aspecto arquitectónico original, ampliándose.

¿Cuándo se la denomina Escuela España y por qué motivo?

En una Asamblea General Legislativa un 25 de setiembre del año 1991, se aprueba la denominación de «España», por la Ley 16212 y en octubre, se realiza la primera «Romería» (Evento con actividades).

El 30 de mayo de 1992, se realiza el acto de denominación oficial de Escuela «España».

Allí es que se recibe trescientos ejemplares de libros, por parte del Gobierno de España y el 15 de octubre de 1993, se recibe como obsequio de la Asociación de Socorros Mutuos, una escultura, obra del Ingeniero Carlos Guinovart, la que fue emplazada en el jardín del frente.

Y su denominación como «España», se debe al estilo español de su estructura.

La Asociación Española hoy, es la madrina de la Escuela.

¿Se ha pintado un gran mural además, en esos años?

En el corredor y en el 1998, se lo pinta sobre la pared del frente con escenas representativas de «Platero y yo», con la participación de alumnos y bajo la Dirección de la Maestra Clotilde Arbiza de Menoni.

Sin demasiados cambios en el 2008, pero con ayuda del MIDES, se refacciona la Escuela.

En cuánto a la labor de la Escuela, ¿cómo fueron los cambios?

En el año 2011, se la nombra Escuela Habilitada de Práctica.

¿Cuándo comienza siendo de tiempo completo?

El 10 de diciembre de ese mismo año, se comienza con la modalidad de Tiempo Completo.

A partir de allí, la comunidad educativa comienza a conocer la propuesta y a planificar futuras acciones, lo que pone de manifiesto, el entusiasmo con que fue tomada la noticia.

¿Hubo que refaccionarla para ello?

Sí, en el año 2013 se propone por medio de ANEP, refaccionar y acondicionar la institución para que funcione como tal.

Y por tal motivo en enero de 2014, se comienza con la refacción del local y el 3 de octubre del mismo año, se la reinaugura con autoridades locales y nacionales.

¿Con cuántos alumnos cuenta hoy?

Con doscientos cincuenta y siete alumnos, el Director, Secretaria, doce Maestros, una Prof. de Tecnología Alimentaria, un Prof. de Educación Física, otro de Artes Visuales, dos Profesoras de Inglés y cinco Auxiliares de servicio.

No podemos dejar pasar la oportunidad de invitarlos, a nuestra «Romería» anual, donde los niños presentan actividades en un acto Socio Cultural como cierre del año.

Es un evento muy interesante para ver a los niños de nuestra Escuela, demostrando sus habilidades en arte.

(Muchas gracias por el aporte a Diario EL PUEBLO, al Director Darío Volpi y a la Maestra Sonia de Paula).