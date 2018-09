Pluma 1:

La paz y armonía se apoderan de tu entorno, te gustan las personas pacíficas y tranquilas porque así te defines tú. Eres de un alma noble que disfruta de ayudar a los demás, nunca dices ¨no¨ cuando de brindar una mano se trata. No te es difícil relacionarte con los demás, pero te parece mejor hacerlo con aquellos con los que compartes gustos e interés similares. Algunos podrían pensar que eres débil, pero la realidad es que eres gentil con todas las personas. Tienes muchos amigos gracias a tu capacidad de ser solidario y amable

Pluma 2:

Te adaptas con mucha facilidad y aprendes muy rápido. Eres perfeccionista y buscas dar lo mejor de ti siempre, pero esperas también lo mismo de los demás.

Eres muy tenaz y hábil. Aunque disfrutas de los momentos con tus amistades en ocasiones sueles aislarte totalmente porque te gusta pasar tiempo contigo y conocerte mejor, esto no está mal, sin embargo, hazles saber a las personas que están cerca de ti lo importantes que son pues a veces les haces creer que el problema de tu alejamiento son ellos, casi siempre es inconscientemente.

Pluma 3:

La independencia es lo tuyo. Siempre vas tras tus metas y sueños, eres arriesgado y aventurero. Si te caes te levantas con facilidad, no temes al fracaso porque sabes que son experiencias y las experiencias te hacen grande y sabio. Lo único en lo que debes prestar un poco de atención es en la elección de tus amistades.

Algunos podrían pensar que eres débil, pero la realidad es que eres gentil con todas las personas. Tienes capacidad de ser un gran lider.

Pluma 4:

Tu carácter fuerte es lo que te caracteriza. Tienes mucha imaginación y capacidad para enfrentar tus problemas. Siempre estás en busca de la mejor solución. A veces se te complica caerles bien a los demás porque tu carácter les hace pensar que pecas de ¨mandón¨ pero cuando te conocen se dan cuenta de que no es así.

Las personas notan tu presencia con facilidad debido a tu personalidad fuerte e imponente. No eres fácil de engañar, tiene un gran razonamiento Te exiges mucho y te encanta la perfección, solo debes recordar que esta no existe y comenzar a disfrutar de cada momento, de cada error y de cada experiencia, ¡relájate, sólo es una vida!

Pluma 5:

Eres todo un artista con una creatividad e imaginación impresionante, sin embargo, a veces no confías del todo en tus habilidades y esto no te permite crecer, temes tanto al fracaso sin darte cuenta de que precisamente ese miedo es el que te termina estancando. Tienes una sensibilidad especial para los detalles. Eres perfeccionista y buscas dar lo mejor de ti siempre, pero esperas también lo mismo de los demás

Necesitas vencer tus temores e imponerte retos, eres una persona muy capaz e inteligente, ¡inténtalo!