Árbol frutal que crece silvestre en el sur de Brasil y en el norte de Uruguay, pero se cultiva en Nueva Zelanda y Estados Unidos para la comercialización de la fruta.

Comienza a dar fruto a los cuatro o cinco años de plantado. En Uruguay las frutas aparecen en el mes de febrero hasta mayo. El fruto del guayabo en su cáscara es verde y rígido, que se vuelve amarillenta y blanda cuando está madura.

Se lo puede consumir como fruta cruda, en licuados o ensaladas, tiene un sabor agradable, pero la forma de consumo más extendida en nuestro país es el dulce de guayabo, probablemente se deba a la beneficencia de encontrarlos frescos a la venta.

Es un árbol, que puede alcanzar los cinco metros de altura y resistente a distintas condiciones climáticas, se puede plantar tanto en zonas frías como tropicales y tolera tanto suelos secos, como húmedos. Es rico en agua, yodo y vitamina C. Tiene una concentración de vitamina C seis veces mayor que la de una naranja. También tiene en menores cantidades vitamina B y vitamina A y contiene cantidades importantes de fibra, que ayuda a la digestión, con un leve efecto laxante.

Beneficios

Fortalece el sistema inmune gracias a su alto contenido en vitamina C. Si preparas un ponche calientito, no olvides incluir esta fruta.

Posee fibra dietética, que ayuda a reducir la glucosa en la sangre, y diversos estudios presumen que puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2.

Mejora el sentido de la vista y favorece la desaparición de las cataratas, la degeneración macular y el deterioro general de la vista.

Consumir esta fruta cuando hay diarrea ayuda a controlarla, además de disminuir problemas estomacales como el dolor o el estreñimiento.

Es un estimulante del flujo sanguíneo y estimula la función cognitiva, que aumenta la concentración.

La guayaba combate los resfriados y otras enfermedades de las vías respiratorias, tales como la tos.

Hablamos de que su concentración de vitamina C es 6 veces mayor a la de la naranja. Algo que podría sorprender a muchos, pues no es precisamente una fruta cítrica. Además es un gran hidratante que cuenta con un buen porcentaje de yodo.

En menores cantidades tiene vitamina B y vitamina A, ideal para el crecimiento y el desarrollo, además de la ganancia de masa muscular, entre otros beneficios, contando también con cantidades importantes de fibra, lo cual es sumamente útil para la digestión. Podríamos decir que un efecto laxante en la medida que se consuma en mayor cantidad.