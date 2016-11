La trayectoria de Ernesto por nuestro Salto, es muy variada.

Forma parte de la familia de EL PUEBLO y por ser de la casa, es un privilegio tenerlo en nuestro espacio de cada sábado, donde muestra a nuestros comunicadores, con sus diferentes matices.

Es el conductor de “El Factor Humano”, que se emite por Canal 4, Cable Visión Uruguay y por internet Vera TV, además de un canal en You Tube, específico de “El factor humano”, el cual actualmente, se encuentra en las setenta mil visitas.

Es Politólogo, llevando adelante la Dirección de Consultora Ágora y es docente como Politólogo.

Así comenzaba narrándonos, cómo se define:

“Mi tarea está basada en generar contenidos que tienen que ver con la comunicación social básicamente. Y de alguna manera, me apropio de los conocimientos de mis estudios, que son la de Politólogo.

Me formé como politólogo, trabajo como tal, doy clases e investigo como Politólogo, desde la empresa Ágora. De donde diario EL PUEBLO, publica casi siempre nuestros artículos.

Periodista no soy, no solamente porque no me formé en ello, sino porque además, la tarea del periodismo tiene mucho más que ver con la investigación periodística.

Pero por una veta personal, hace nueve años que comenzamos una experiencia de un programa de televisión que se llama “El Factor Humano”, donde al principio me encargaba de producir el programa, conduciéndolo un amigo: Juan Vicente Román, y lo hizo durante cuatro años.

Luego decidió encarar otros proyectos personales, y me animan en el canal a que lo tenía que conducir yo.

Di el paso y el próximo año, “El Factor Humano” cumple diez años ininterrumpidos.

Muy contentos con Canal 4, integrado a la plataforma de ANTEL: Vera TV, con la puesta por internet a todo el mundo. Y a su vez, contamos con un canal en Youtube, específico de “El Factor Humano”. Con una muy buena receptividad, en las setenta mil visitas.

Nos pone muy contentos cuando salteños que viven en distintas partes del mundo, lo pueden apreciar desde sus distintas plataformas, enviándonos mensajes.

Es por ello que me considero como alguien que utiliza los medios de comunicación, para intentar llevar información al televidente, de algunos temas que no se tratan en la televisión local.

¿El invitado es siempre relacionado al ámbito social?

El método de selección de los invitados, pasa generalmente, primero por el tema.

La semana pasada, el tema era el impacto del alcohol en los más jóvenes de nuestra sociedad.

Un tema relevante, porque está teniendo grado de avance en lo que es edades más tempranas y en mayor cantidad.

Existe una asociación de padres que está trabajando en el tema, llevamos un médico de familia que también lo está haciendo, junto a un neurólogo, para poder explicar el impacto que tiene en el desarrollo y las capacidades cognitivas, el alcohol, en edades muy tempranas.

“El Factor Humano”, desarrolla contenidos que tienen que ver con la vida de nuestra comunidad y pretende además, enfocar cuestiones que en la televisión local, no es muy fácil de hacer.

Y a partir de que tenemos el tema, es que pensamos qué invitado podemos llevar.

¿También muestra a figuras destacadas?

Nos gusta brindar el espacio y mostrar también esa parte del artista local que Salto no conoce.

Escritores, artistas plásticos, músicos, y mucho más.

Aunque tiene que ver con los gustos personales también.

Quienes disfrutan del arte y pueden tener un canal para conectarse con la sociedad, también intentan difundir las cosas que le gustan.

Situaciones bien interesantes que nos pasa como sociedad, pero también volcar los intereses que uno tiene y compartirlos.

¿Cuántos años hace que te desempeñas en nuestro medio?

En televisión, comencé produciendo “El Factor Humano”, pero he tenido experiencias en radio, que ya fueron más cortas y luego la experiencia de escribir artículos de análisis o de la investigación que realizamos en Ágora.

Pero mi primera vez en un medio de comunicación, fue con entrevistas a mi vuelta de Montevideo, donde fui a estudiar

O sea que en realidad el vínculo con los medios nace, a partir del trabajo como Politólogo y luego sí, viene la experiencia en productos comunicacionales.

¿Existen pocos Politólogos en Salto?

Sí, al igual que en el interior.

Y se me ocurre estudiar esa profesión, porque me parecía que la inserción laboral, la tenía exclusivamente por el ámbito de la docencia y de la investigación, o generaba un emprendimiento privado.

Y como me gusta trabajar, teniendo iniciativas empresariales, en ese sentido decidí junto a un amigo y colega, instalarnos. Luego decidió él emigrar a España, y me quedé solo.

Ágora fue la primera empresa de investigación social, que se radicó fuera de Montevideo.

De todas formas, son pocas las que existen en la actualidad. Pero estrictamente privada y en forma regular, somos nosotros en la región norte del país, ya cumpliendo diecisiete años.

¿Quiénes solicitan sus servicios?

Instituciones sociales, empresas. Son muchas las que requieren estudios de mercado, para conocer su posicionamiento en el medio.

Que nosotros le diseñemos herramientas a partir de la investigación de productos y del mercado.

Tenemos una serie de estudios que lo realizamos cada determinado tiempo, de manera regular. Midiendo cuestiones vinculadas a la opinión pública y a la política.

Donde estudia las preferencias de los electores, los niveles de simpatía y popularidad de los dirigentes políticos.

Cada vez hay más políticos que entienden y lo toman en cuenta, que la información generada después de una investigación, les puede resultar útil, no solamente para las elecciones, sino para su trabajo, luego.

¿Disfrutas de la docencia además?

Sí, he trabajado en varios centros de educación.

Enseño, sobre todo en el ámbito privado, sobre las técnicas de la investigación de mercado.

También he trabajado en la Facultad de Derecho, en la materia de ciencias políticas y también he sido docente en otros institutos privados, de metodología de la investigación.

¿Cuál es el tema que más solicitan los televidentes en “El factor Humano?

La gente responde muy distinto.

Muchas veces llevamos un tema médico, que es el más relevante y tiene un impacto inmediato. Al igual que enfoques en técnicas alternativas.

Temas sociales, como convivencia, violencia, inseguridad. La cultura, arte y segmentos empresariales, entre otros.

Existe muy buena interacción con la gente, trabajamos con el celular y eso nos da pie para ello.

Hacen preguntas muy interesantes, dándonos la posibilidad de sacarles un muy buen provecho a los invitados.

El programa tiene muchos matices y a veces uno solo.

¿Trasladarías tu trabajo a otro lugar?

No, yo hace mucho tiempo elegí vivir en Salto y es un muy buen lugar para vivir, apoyando determinadas iniciativas que surjan. Pero mi lugar en el mundo, es acá. Dónde está mi gente, mis orígenes y lo más importante: están mis hijos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

De “El Factor Humano”, me gusta, porque me da la libertad de presentar en sociedad, temas o personas relevantes.

Lo que no me gusta, es cuando estoy entrevistando a una persona, que sé que no me está diciendo toda la verdad.

Ocurre con algunos dirigentes políticos.

En cuanto a lo demás, me gusta la docencia y todo lo que hago. Confieso que Ágora me da muchas satisfacciones, como tensiones en época de elecciones. Es muy estresante y desgastante, pero es un mal necesario, pasar por ello.

¿Qué concepto tienes de los medios de comunicación?

En Salto tenemos gente que hace muy bien su trabajo.

Y también tenemos de la otra, que a uno le parece que debería trabajar más en capacitación. Es un debe que tenemos en general. Estamos en un momento de transición, ya que las nuevas plataformas comunicativas que tienen que ver con redes sociales, sirven para comunicarnos.

Hoy cualquier medio de comunicación, tiene que estar en internet y comunicarse por allí.

Nos estamos adaptando a esta nueva dinámica.

¿Cómo te ves en un futuro?

Un viejito medio cascarrabias, así….

Y contando con tiempo para hacer las cosas que más me gustan: leer, escuchar música, me gusta mucho enseñar también.

Con algunos amigos de toda la vida. Pocos, pero de muchos años.

¿Un sueño?

Que mis hijos sean gente feliz y que vivan en una sociedad mejor.

¿Qué le dirías a quien se incline por estudiar comunicación?

Que nunca se deja de aprender.

Aunque haya culminado una carrera relacionada a la comunicación, el camino sigue y tiene que estar con las antenas preparadas para seguir formándose en lo que le guste.

Nos toca vivir un momento, en donde la formación, es contínua.

Y la única forma de no quedarse atrás, es seguir capacitándose.