Luis es sin dudas una exitosa figura de nuestros medios de comunicación.

Comenzó a transitar este camino, en principio con la música y como locutor, no estando en sus planes el periodismo. Pero con el tiempo, todo comenzó a rodar de otra manera, sorprendiéndolo el destino para completar su camino en lo que es su profesión, con creces.

Desde el año 1992 trabaja en Radio Tabaré y desde el año 2006 lo hace como Conductor y Coordinador del Informativo Salto Visión de Canal 8.

Así dialogamos y esta es su entrega, en un relato casi completo de lo que es su vida como profesional en nuestro Salto:

¿Te defines como periodista, comunicador o informativista?

Cuando comencé mi acercamiento a los medios de comunicación no estaba entre mis planes el tema del periodismo, me gustaba la comunicación, pero como locutor y como disc jockey.

Es decir, la selección musical tanto en la radio como en boliches y también con equipos de amplificación propios, una pasión que compartía con dos amigos: Fabián Reyna y Danilo Ifrán.

Por ese lado llegó mi acercamiento a los medios radiales.

Antes había realizado alguna tarea en medios escritos con quien es mi tío Enrique Tourn, acompañándolo a cubrir la etapas de fútbol los domingos, una etapa que recuerdo con mucho gusto, por cierto.

¿Por qué elegir esta profesión?

El acercamiento comenzó cuando ingresé como funcionario de Radio Tabaré, allá por el año 1992, el Dr. Carlos Gelpi, me acercó a ese medio que en ese momento dirigía Inocencio Di Giácomo, con quien llegué a conocer muy de cerca todo lo vinculado al periodismo y a la radio.

Además en ese momento, compartía tareas con grandes periodistas: Aceré Francisco Echevérz, Enrique Soler, Hugo Rollón y muchísimos otros que a lo largo de estos años, me han permitido conocer y aprender de esta profesión, tan noble.

Y la elegí porque de a poco la vocación fue creciendo y bueno…ya hace más de 24 años que estamos en esto…

¿Cuál era tu objetivo desde pequeño?

Mi objetivo era ser Ingeniero en Electrónica, había estudiado en la UTU, pero por un tema laboral y de gusto, elegí la comunicación.

¿Si no hubieses optado por ella, qué harías hoy?

Creo que estaría desarrollando alguna actividad vinculada a lo que fueron mis estudios, pero seguramente que buscaría la manera de seguir ligado a los medios de comunicación también ya sea como locutor, editor o haciendo algún programa musical.

¿Qué es lo bueno de tu profesión?

Me parece que lo bueno es la posibilidad de acercarle a la gente los elementos para que no solo se informe sino que además, también pueda formarse su propia opinión sobre determinados temas y que encuentre en uno, más que un informativista o conductor, una persona que con respeto y seriedad le brinda esa información.

¿Y lo malo?

Me parece que lo malo en esta profesión es que no toda la gente que cumple este tipo de tareas logra mantener un equilibrio y priman otros intereses (económicos, políticos, filosóficos, etc…).

No es fácil pero creo que se puede.

¿Crees que la objetividad debe ser fundamental en lo que haces?

Sin dudas que sí. Pero la objetividad al cien por ciento, no existe.

Como dije anteriormente, me parece que hay que buscar ese equilibrio por la gente que es la que recibe nuestro trabajo y lo juzga.

¿En qué consiste para ti, ser un buen periodista?

En respetar todas las opiniones, en buscar esos elementos que la puedan hacer diferente y por sobre todo algo que a mí me parece importante y es que la gente confíe en tu trabajo, que seas creíble.

Claro que eso no se da, de un día para otro, lleva su tiempo.

¿Qué piensas de la prensa dentro y fuera del departamento?

Pienso que como en todos los ámbitos encontrás de todo, desde gente o medios que trabajan muy seriamente y procuran ser objetivos y parciales, hasta gente y medios que están totalmente al servicio de intereses económicos o políticos.

¿Cómo haces para combinar el día, entre el trabajo y la familia?

Esa es la parte más difícil, en este momento una gran parte del día se la está llevando mi trabajo, pero procuro en lo posible estar los más que pueda con mi familia, padres, hermanos, amigos. Mi pareja, mi hija y sobre todo con mi nieto. ¡Me alegró el alma esa personita!

¿Deseas enviar un saludo a los colegas y a quienes desean estudiar esta profesión?

Un gran saludo a todos y cada uno de aquellos colegas y compañeros de trabajo, que en algún momento hemos compartido tareas en diferentes medios e incluso de medios colegas, decirles que de todos ellos, he aprendido.

Y a quienes deseen estudiar o incursionar en esta profesión: que siempre procuren ser honestos, humildes y respetuosos, eso les abrirá muchas puertas.