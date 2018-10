Leonardo es Presidente de la Comisión de Turismo y Directivo del Centro Comercial e Industrial de Salto

Sí, el Centro Comercial tiene un sistema que todos los directivos presiden una comisión diferente; hay ocho comisiones y cada directivo preside una; a mí me tocó la de turismo por estar vinculado al rubro.

Leonardo ¿qué es lo que te vincula al rubro?

Bueno la parte de gastronomía, mi escuela de cocina IGA y estar siempre en la gastronomía, tenía “Alas de Salto”, tengo un Catering “Boruchovas Servicio y Fiesta”, ahora tengo el restorán del hotel “Los Naranjos” también. Y bueno así estamos vinculados a la gastronomía desde hace 20 años acá en Salto.

La gastronomía es una parte importantísima del turismo, la gente cuando sale o cuando viaja, al regresar toda la gente le pregunta: ¿cómo pasó? ¿Si disfrutó? ¿Qué comió?

Entonces la gastronomía se transforma en una experiencia ineludible para cualquier turista.

Leonardo ¿cómo ves Salto en el turismo?

Bueno Salto en este momento está en un momento bajo por la propia temporada que es baja pero además hay una gran recesión a nivel país y a nivel región que hace que merme un poco los turistas. El flujo de turistas argentinos está totalmente cortado en este momento bueno por todos los problemas que se saben de la Argentina.

La competitividad, los costos, el dólar altísimo que tienen los argentinos y bueno eso merma también.

Venimos de unas vacaciones de julio que estuvieron por debajo de lo que es normal y bueno venimos bajos. La verdad que se extrañan un poco los argentinos.

Leonardo dime, ¿qué está ofreciendo Salto hoy día?

Salto tiene una gama impresionante de atractivos, empezando con lo que son las termas de Daymán y de Arapey, con hotelería para todos los bolsillos, desde cabañas hasta hoteles cinco estrellas con pensión completa. La gente puede optar cuando viene a salto.

Tiene una costanera hermosa, tres parques acuáticos con agua clara y tiene un patrimonio cultural, un acervo cultural muy importante; y la gente también lo aprecia.

El teatro Larrañaga tiene un zoológico muy lindo, tiene la represa de Salto Grande también que es un atractivo de los más importantes del país, o sea, que la gente que viene aquí a Salto no solo tiene agua termal sino que tiene un baraje de cosas más la gastronomía de la zona: bodegas, olivares, pescados de río, tiene una gran variedad. El turista aquí no viene solo por agua caliente sino que viene por una serie de atractivos que tiene el departamento.

¿Qué proyectos nuevos o que tienen pensado para el futuro del turismo de salto?

Bueno salto está inmerso en lo que se llama “El Corredor de los Pájaros Pintados”, que comienza en Bella Unión y termina en Carmelo todas las ciudades costeras del río Uruguay están en este corredor. Hay un trabajo muy importante de las cinco intendencias que lo integran que son: Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. Estas cinco intendencias están trabajando muy fuerte en este corredor, y ahora hay un proyecto que se llama “Sabores del Corredor de los Pájaros Pintados”. Se realizó un concurso por medio de una consultoría y tenemos la suerte de haber ganado junto a Marcelo Toulier de Paysandú y a Cecilia Durán de aquí de salto; para diseñar la ruta de los sabores del Corredor de los Pájaros pintados, ósea, tenemos la responsabilidad durante un año de hacer un estudio, hacer un diagnóstico y un trabajo para crear la ruta de los sabores del “Corredor de los Pájaros Pintados”; que ahí está incluido salto también.

Leonardo, y bueno tú con todo este tiempo vinculado al turismo ¿Cómo te sientes con el turismo de salto? ¿Cómo lo ves a salto?

Bien, una industria muy importante que tiene Salto es el turismo; se está trabajando a nivel nacional, estuvimos unos 10 días en el Mercado Agrícola de Montevideo el MAM, donde va muchísima gente, estuvimos haciendo toda una promoción del “Corredor de los Pájaros Pintados”. Estuvo el Ministerio de Turismo, todas las Intendencias el Centro Comercial e Industrial de Salto; estuvimos en el Prado, en la Expo-Prado promocionando lo que es el destino del corredor y sobre todo la zona termal, estuvimos por primera vez en Termatalia, es una exposición termal mundial que hay en Foz de Iguazú, se estuvo exponiendo el turismo termal de Salto y de Paysandú, los parques acuáticos, el complejo médico termal y aprendimos porque ahí estuvieron los mayores operadores termales del mundo. Como ya ves no se para de trabajar en lo que es la promoción del destino y bueno se hace lo que se puede con los medios que se tienen y con la coyuntura del momento.

Tú hablaste de usar los medios que se pueden ¿Están medio cortado los medios para el turismo?

Bueno, siempre lo que uno dispone para promocionar un destino que en estos casos son las intendencias y el ministerio de turismo, uno entiende que son pocos, siempre nos gustaría tener mucho más; pero bueno se va a ferias internacionales, se trabaja en la redes sociales, se ayuda a emprendedores para que logren experiencias turísticas; yo creo que se está trabajando.

Ahora se reinstauró a partir del 1º de Octubre el descuento del IVA en gastronomía a los turistas, eso es muy importante, además en alquiler de coches, en catering, hotelería. Pero a no olvidarse que el 80% del turismo que viene aquí a Salto es del sur del país, del sur del Uruguay y solamente el 20% es argentino, brasilero, etc.

Estamos en un momento de recesión económica en el Uruguay, y un tema de inseguridad total en lo que es Argentina y Brasil.

¿Piensas que las termas necesitarían un cambio o por cómo va marchando, va bien?

Creo que tiene que tener un cambio constante porque la gente ya ha cambiado el turismo, hoy tiene muchas ofertas del lado argentino sobre todo y la gente quiere renovarse, no quiere solo el agua termal, entonces tenemos que dotar a los parques termales de mayor infraestructura, de atractivos, tenemos que unir con la ciudad y ofrecerle experiencias turísticas, la gente quiere vivir experiencias más que solo un paseo. Y que todo Salto, tanto Daymán como Arapey y el Centro de Salto se unan para que sean experiencias. Ahora tenemos un circuito que es en Paysandú pero que se acerca a nosotros que son las bodegas y la meceta de Artigas eso también es una zona de influencia de Salto, es un lindo paseo para hacer y todo eso tenemos que venderlo al paquete, lo que tenemos que lograr es que la gente se quede más días en la zona y viviendo experiencias tanto turísticas como gastronómicas. Eso es lo que busca hoy el turismo.

¿Es a lo que están apuntando?

Sí, estamos buscándolo, no es sencillo. Todo se hace a esfuerzo de la gente de AGA que es la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de Daymán, trabajaron mucho con la Intendencia y el Ministerio para lograr una piscina para niños, todo aquí es más lento pero bueno, estamos trabajando, ahora viene la fibra óptica para Daymán que era un requerimiento de los empresarios porque era un wifi muy lento. Se está trabajando para ver si se consigue el saneamiento.

Y promociones, creo que hay que estar cambiando y que nunca estamos conformes, siempre quisiéramos tener más pero bueno dentro de lo que está se nota el esfuerzo sobre todo de los operadores privados que buscan salir adelante.

Tú estás haciendo lo que amas, lo que te gusta; ¿qué consejo le darías a los emprendedores sobre el turismo?

Bueno el turismo es una industria sin techo, que da muchas oportunidades, le digo a las personas, los que son más jóvenes que se formen en turismo, en INEFOP hay muy buenos cursos, para gente que está desempleada o en seguro de desempleo que es para formarse en turismo, también que si están ya en el ramo turístico que hablen con los empresarios, con sus patrones que también tienen con INEFOP muchas herramientas para cursos; lo que nosotros tenemos que hacer acá es profesionalizarnos acá, sobre todo ser más profesionales para ofrecer un diferencial con los otros lugares, tenemos que estar más preparados que el resto. Y además les digo que hay oportunidades en el turismo, para las pequeñas empresas, hay las Incubadoras Gepian o Salto Emprende, para encontrar apoyo, van a encontrar una guía y hasta algún financiamiento muy blando para emprendimientos y el turismo da oportunidades y da mucho trabajo pero yo creo que estar más preparados y la gente tiene que ser consciente de eso y buscar más preparación porque eso va a ser una de las cosas que nos va a diferenciar.

Nosotros estamos a la orden, los que quieran, algún tipo de asesoramiento o consulta pueden acercarse al centro comercial y preguntar por nosotros o cualquiera de la comisión de turismo, los vamos a escuchar, le vamos a dar ideas y dentro de las posibilidades nuestra opinión y asesoramiento.

Repito a los jóvenes y a los no tan jóvenes que se preparen que se formen que ahí va a estar diferencia con otro destino turístico de la región.