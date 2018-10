Martín ¿Cómo estás?

Bueno la verdad bárbaro, contento de tener una oportunidad así de poder compartir un poquito lo que uno vive y lo que uno está haciendo, y la alegría de poder contar de que cuando uno empieza a vivir las cosas desde que piensa, sueña, que se pueden ir haciendo con un poquito de voluntad y visión se puede ir haciendo todo.

Cuando encuentras una manera de vivir que te hace bien, lo mínimo que podés hacer es tratar de mantenerlo.

Martin ¿qué haces?, ¿a qué, te dedicas?

Bien me definiría como un emprendedor inicialmente, una persona que trata de vivir sus sueños.

Te puedo decir que arranqué en la informática desde muy chiquito desde los 12 años y eso me fue llevando por un camino que hoy día me pone como director creativo, nada que ver estudié ingeniería en informática, estudié para analista en sistema, siempre estuve del lado de la informática pero desde hace un tiempo me fue picando eso de poder compartir un poquito de lo que me gusta desde el lado creativo que siempre tuve, así que bueno cumpliendo algunos sueños hoy en día puedo decir que soy el director creativo de una agencia donde dirijo toda la parte de desarrollo de páginas web, desarrollo de sistema, después la parte marketing digital y por último la parte de diseño gráfico así que soy un director creativo de una bonita agencia que trabaja con mucha pasión y mucho cariño.

Dime en la agencia trabajas o ¿qué es lo que has emprendido acá en Uruguay?

Cuando me vine, hace casi cuatro años con una mano adelante y una mano atrás, la verdad que estaba estudiando ingeniería en informática, había estudiado todo el primer año y como que me hizo un clip por dentro y algo me dijo necesitamos un cambio y hay momentos en donde uno necesita hacer un párate, cuando entras en ese piloto automático de creer de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer hay veces que en realidad no es al 100% lo que te está haciendo bien o lo que vos necesitás hacer para ser una persona conscientemente feliz, así que viajo a Uruguay.

Trabajé en un montón de cosas.

Luego empecé con todo el plan de acción dije quiero tener una empresa, quiero ser emprendedor, quiero vivir mi propia historia mi propia vida y empecé a trabajar haciendo páginas web desde mi casa y empezaron amigos a recomendar mi trabajo, mucha gente me decía que bueno esto que haces, esto esta bárbaro, meterle a esto y así empecé; gente que me pedía un loguito, desde comentarios mira cómo puedo vender esto, cómo puedo hacer para potenciar esto y hasta que llega al punto que me empezaron a hablar personas y empresas de Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y bueno también de Argentina así que lo que eh estado haciendo es trabajar en esta agencia que le puse Namaste Studio que va de la mano también del desarrollo personal. Cuando llego a Uruguay veo que es un lugar que está lleno de emprendedores, Uruguay es un país que está lleno de gente positiva.

Vos estás en Uruguay y es algo mágico; la gente no tiene un peso se pone a vender torta fritas, se pone a vender empanadas, hay gente que de repente tiene su propio negocio o está con un carrito pero en las noches trabaja no se de guardia, de sereno; entonces es imposible si vos quieres salir adelante no contagiarte de toda esa gente. Y cuando empiezo a entrar en relación con más gente, gente muy bonita, gente que siempre va para adelante; te empiezan a compartir claridad y enfoque. Y cuando tú empiezas a entender que necesitas claridad y enfoque para hacer las cosas lo que primero que empiezas a hacer es replantearte, replantearte ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Me hace bien?

Y bueno empezar con una búsqueda interna que eso es imparable.

Una vez estaba leyendo un libro de un uruguayo que es Evaliño, Enrique trabajó para IBM en estados unidos y le tocó venir a Uruguay y en su libro “No más pálidas: Cuatro Claves Para El Éxito”, él cuenta un anécdota, él dice que estaba en Estados Unidos escuchando una conferencia y le hace una persona una pregunta al expositor, le dicen: “Señor ¿cuándo empieza y cuándo termina la búsqueda de la excelencia? y él hombre le dijo: “Muy fácil, la búsqueda de la excelencia empieza todos los días y no termina nunca”.

Ese libro me marcó en un montón de cosas y cuando empiezas a leerlo te das cuenta de que todo, todo tanto para la vida como para los negocios depende de uno, depende del desarrollo. Empecé a aprender de los uruguayos, empecé a aprender de la manera que tienen de ser humildes, la manera que tienen de aprender, la manera que tienen de hacer las cosas y eso me fue llevando a tratar de encontrar una filosofía de vida.

En sí ¿hace cuánto que está Nahmaste?

NahmasteStudio está trabajando oficialmente desde hace dos años, y hace ya más o menos ocho meses que tiene un lugar físico, dónde la gente ya puede ir, dónde me reúno. Justamente eso fue en base a que conocí una persona uruguaya que también tenía un lugar ahí y me dice: bueno mirá vamos a hacer eso juntos; y conseguimos un lugar y bueno básicamente después de todo lo que se pasó se logró tener una oficina, aquí en Maldonado.

Entonces tú en sí ayudas a las empresas a que puedan salir adelante por medio de ese NahmasteStudio

Ese es el enfoque inicial con el que largo NahmasteStudio, es poder contactarme con todos estos emprendedores uruguayos que me iban marcando en el camino para poder crecer y ayudarlos. Mira tú tienes este producto y tu producto llega de esta manera, llega con estos colores y así de apoco fui trabajando de esta manera con todos estos emprendedores y profesionales independientes; pero el objetivo de NahmasteStudio es trabajar con empresas así que hay un puente, hay un puente que son el trabajo que se hace con todos estos emprendedores y en base a todo el portafolio de trabajo que voy teniendo puedo ir llamando la atención de las empresas; entonces de esa manera me divido en esas dos partes.

En el mundo de hoy, quiero contar esto, en el mundo de hoy, en la economía de hoy día los colores valen, valen tanto como la calidad del producto.

Porque hoy día la gente, el 78% de las personas pasa más de doce horas con el teléfono, eso quiere decir que si conocen tú producto o servicio por internet, lo van a conocer a través de una imagen entonces tienes menos de un segundo mientras la persona está bajando con el dedo en la página de Facebook, en Instagram, en Messenger (porque ahora las publicidades entran por todos lados), tienes menos de un segundo para seducir al espectador y bueno por ahí muchas veces hay gente que no tiene una estrategia clara con colores claros, con una identidad clara y perdió la posibilidad de poder conseguir clientes, entonces ahí estoy yo para poder darles una mano.

Te quería hacer otra pregunta ¿Tú tienes sólo este proyecto? Por lo que tengo entendido tiene EXYB también.

Correcto, EXYB es algo que me llena el alma, está bueno poder contarte eso.

Cuando vengo a Uruguay una de las cosas que me encontré fue la falta que tenía de desarrollo de mis habilidades, la falta que tenía de visión, de proyección y cuando me di cuenta de que estaba necesitando subir el escalón, pasar al siguiente nivel me di cuenta de que la principal traba no estaba fuera, estaba adentro y eso es algo que cuando uno emprende si emprende a los ponchazos, mucha veces no lo sabe o no lo entiende hasta que aparece la persona que te ayuda y te da con el clic.

Cuando empiezo a conocer gente grandiosa, fabulosa que me muestra por ejemplo cómo tener amigos que sean personas de calidad, eso es algo tan sencillo pero tan importante a la vez; “yo me reúno de la gente que a mí me hace bien, me reúno de la gente que siempre me aporta algo, no los juzgo, simplemente decido con quien reunirme y con quien no”.

Entonces ahí me empiezo a dar cuenta de que esa gente uno puede llegar a ella pero también tiene que tener algo que brindar, entonces uno se convierte en un servidor. Cuando decido convertirme en un servidor, con la agencia, con mi trabajo, con mi manera de ser al 100%; lo que encuentro es justamente que hay información que a la gente le falta. Entonces se me ocurrió, bueno de qué manera puedo crear algo dónde toda la información que me va a llegar de gente exitosa, que genera riqueza, gente que vive en prosperidad, en abundancia ¿de qué manera puedo llegar con esa información al mundo?

Entonces mi frase siempre fue desearle a la gente Éxitos y Bendiciones; entonces creó el movimiento EXYBE, justamente es eso EX de éxitos, la y griega y la B de bendiciones; así que es la abreviatura de éxitos y bendiciones. Es un movimiento dónde se apunta a crear conferencias en distintas partes, inicialmente de Maldonado dónde vallamos brindando información sobre: educación financiera, desarrollo personal y emprendedurismo. Eso sería básicamente la idea de EXYB, y bueno el principal medio de comunicación es, ahora estoy arrancando con un grupo muy limitado por WhatsApp, donde todas las personas tienen una característica: es que les interesa tener información de gran valor.

Y ahí personas se lo empezaron a pasar a algunos amigos para motivarlos.

Entonces lo que voy utilizando es un grupo de WhatsApp; pero está apuntando en tener en muy poquito tiempo una fanpage, donde se vallan compartiendo videos, donde se valla compartiendo información, donde se vallan compartiendo conferencias; y después de eso generar una página web dónde se vallan informando de todos los tipo de conferencia. La idea de las conferencias es llevar gente que cuente, ¿cómo se arranca un negocio? ¿Cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta?

¿Dónde se pueden contactar? ¿Dónde podemos ver tu trabajo?

Bien, NahmasteStudio si tú pones en google, aparece la fanpage, aparece el perfil en LinkedIn, aparecen post este un poco la información que he compartido; si pones en Instagram aparece NahmasteStudio y si pones en Facebook también aparece. Así que se pueden comunicar o pueden encontrar los trabajos de la empresa, en cualquier medio de internet, en cualquier red social o en cualquier buscador pueden encontrar NahmasteStudio. Solamente tienen que escribir las dos palabras juntas.