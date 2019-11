«… de nuestros rincones más queridos» Haciendo historia…

En esta oportunidad, llegamos a ustedes con un ciclo diferente.

Con historias de Escuelas denominadas con nombres de grandes Escritores uruguayos, que han sabido regocijarnos el alma con tanta imaginación.

Dejándolos para hacer historia como un emblema, para que cada centro de enseñanza lo adquiriera como propio.

En este caso se trata de la Escuela Nº 4 «Juan Zorrilla de San Martín», que con una rica historia, asi nos deleita:

El 3 de marzo de 1901 se crea la Escuela de 2º grado Nº 4, en las esquinas de Artigas y Florencio Sánchez, antiguamente llamadas Daymán y Tres Cruces.

En esa esquina funcionó la Instrucción Primaria y las clases del Politécnico Osimani y Llerena.

Comenzó mixta y así funcionó hasta el 20 de abril de 1918, siendo la primera alumna de esta institución Odilia del Priario, donde se transforma en Centro Educativo exclusivo para niñas.

Las alumnas de la época no usaban moño azul, pero en los actos llevaban un moño blanco sujeto al cabello.

El curso se iniciaba en marzo y finalizaba el 31 de diciembre, asistiendo a clases de lunes a sábados, teniendo asueto los jueves y domingos, contando los alumnos, con dos servicios importantes: médico y odontológico.

El 24 de octubre del año 1919, ocurre un hecho a destacar y es la visita de Juan Zorrilla de San Martín a este local, dándole la bienvenida la niña María Santini.

El poeta compartió gratos momentos con alumnos y docentes, emocionando a todos con sus palabras y recitados. A su retirada lo despidieron con lluvia de pétalos en medio de un entusiasta grito «Viva y Adiós».

Compartiremos con ustedes a continuación, el diálogo mantenido con su Directora actual, Silvia Marquesqui y la Secretaria Mariana Da Silva:

¿Cómo son los comienzos de la Escuela?

-Directora Silvia: Aunque no se tiene una fecha precisa de la inauguración del nuevo Edificio, se presume que fue en 1928, pues en 1929 se aprobó obra complementaria de cocina y clínica dental.

Sus características arquitectónicas modernas sobresalen en el entorno.

Este modelo de escuela se caracterizaba por la abundancia de mármoles y muy buena batería de baños. Contaba con una pequeña tercera planta, donde se ubican la clínica médica y la odontológica.

Ejercía la dirección en ese momento la Maestra Sara Porta López, de larga trayectoria en este Centro.

Se recibieron con el tiempo, excelentes y variados aparatos de física, además de un proyector de láminas del Consejo Nacional de Instrucción Primaria y Normal.

¿Cuándo vuelve a ser Escuela Mixta?

-Secretaria Mariana: Con el nuevo edificio.

Es en 1941 cuando se incorpora un busto de Artigas, obra del escultor Edmundo Prati.

Luego, en el año 1950 se crea clase jardinera, fue la primera Escuela de Salto que contó con dicho grupo.

En ese año pierde la condición de Escuela de niñas, pasando a ser mixta como cuando fue creada.

En horario nocturno se dictaban clases para adultos, donde se compartía el local.

En 1953 se incorpora un proyector de cine sonoro, traído de E.E.U.U. por la Maestra Yolanda Vinci y desde el 1º de abril de 1954 los niños tuvieron cine semanalmente.

Se proyectaban películas solicitadas a las embajadas y al Consejo de Instrucción Primaria y Normal. Los viernes se realizaban audiciones explicadas de música clásica y/o folklórica, que se transmitían desde la Dirección, por un moderno sistema de amplificación centralizado que llegaba a todas las aulas.

Es en esta década que se incorpora el servicio de Comedor Escolar.

¿Cuándo se la denomina con el nombre del Escritor?

-Directora Silvia: La nominación surge en el año 1956 como Escuela de 2º Grado Nº 4 «Juan Zorrilla de San Martín».

Por tal motivo Comisión Fomento encarga un busto del poeta, al escultor José L. Zorrilla (hijo del escritor), para colocarse junto al de José Artigas en la entrada del local.

El día 1º de junio el Profesor Roberto Ibáñez Director del Instituto Nacional de Investigación Literaria, brindó una conferencia sobre el tema: «Triple imagen de Juan Zorrilla de San Martín».

El 15 de octubre se recibe el busto del poeta y es el 5 de noviembre cuando se desarrolló el acto central de la nominación oficial.

¿Existieron otros hechos importantes para el alumnado?

Si, en abril de 1959 se suspendieron las clases, pues las lluvias torrenciales inundaron los salones.

Por la gran inundación a causa de la excepcional crecida del río Uruguay, la suspensión se extiende a toda la enseñanza.

Durante ese lapso funcionó un comedor para familias evacuadas. El personal docente colaboró con dicha atención y con el comité de Emergencia.

Es importante además destacar, que en la década del ´60, se realiza la primera reparación de techos, que motivó trabajar en una sola planta.

La matrícula de inscripción llegó a su máximo nivel, motivo por el cual se trabajaba hasta en los pasillos.

Al final de esta década deja de funcionar la clínica médica.

¿Cómo llega a Escuela de Prácticas?

-Directora Silvia: Es habilitada para los cursos del Instituto Normal. El alumnado no sólo era de su radio escolar sino que llegaban de distintos puntos de la ciudad.

Llegada a la década del ´80 los Maestros realizaban actividades extra curriculares: expresión oral, plástica, danza, con una asistencia de alumnos libre.

También en ese año, el alumno Adrián Da Silva obtiene el Primer Premio Nacional de Dibujo, sobre el tema «Cruzada Libertadora». Recibe la medalla en el salón de actos del Ministerio de Educación y Cultura.

A los tres años, el equipo de fútbol escolar, acompañado en todas las instancias por la Maestra Manuela Laxague de Juanicotenea, tuvo una relevante actuación, obteniendo el campeonato departamental y el regional en Paysandú, que lo habilitó a concurrir al Nacional en la ciudad de Durazno.

¿Cuándo se convierte en tiempo completo?

En el año 2011, en horario de 8.15 a 15.30 has.

¿Qué hechos históricos forman parte de ella?

-Secretaria Mariana: Se participó en un desfile en honor de José Enrique Rodó.

El 7 de setiembre de 1922 se participa en los festejos del centenario de la independencia de Brasil.

El 12 de octubre de 1922 se inaugura la Biblioteca Escolar, con la actuación de la Banda Militar.

En el año 1925 se comenzaron a proyectar diapositivas como forma de enriquecer la actividad técnico docente.

¿Cuánto son los alumnos hoy?

-Directora Silvia: La Escuela Nº 4 de Tiempo Completo cuenta con 204 alumnos de diferentes barrios de nuestra ciudad, que asisten de 8 a 15 y 30 horas. En la Institución desayunan, almuerzan y meriendan diariamente la totalidad del alumnado.

Trabajan diez Maestras de Inicial, se atienden de 4 años a 6º; la Inspectora de Zona es la Maestra Elisa Rey y a la Dirección la llevamos adelante con la Secretaria Mariana Da Silva.

Cuenta, además, con profesores de Educación Física, de Inglés y de Conocimiento Artístico.

¿También cuenta con actividades de recreación?

La escuela mantiene un convenio con el Club Remeros mediante el cual los alumnos de 3ero a 6to año asisten a clases de natación en forma semanal, así como también al Club Salto Uruguay, donde realizan actividades de Educación Física.

También el trabajo conjunto de la Comisión de Fomento y del Consejo de Participación, permiten mantener y mejorar el edificio escolar.

El Proyecto Institucional se centra en la Convivencia; enfatizando los buenos vínculos entre toda la comunidad educativa.

La modalidad de Tiempo Completo no solamente se diferencia por la extensión horaria, sino que contamos con espacios de convivencia, hora de juego, también hay un espacio destinado a la construcción de proyecto que se lleva a cabo en talleres con duplas pedagógicas y el colectivo docente que es una reunión semanal de dos horas y media, el cual es un espacio para planificar, reflexionar sobre nuestras propuestas pedagógicas pero también para la formación docente.

Semanalmente se trabaja en la Sala Docente con todo el colectivo dialogando, intercambiando opiniones y acordando para lograr más y mejores aprendizajes.(Muchas gracias por el aporte a la Directora Silvia Marquesqui y a la Secretaria Mariana Da Silva).