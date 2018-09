Esta prueba la utilizan los psicólogos como una de las formas que ayudan a determinar lo que esconde el subconsciente de una persona.

Aquí tiene un sótano, en donde había una gran cantidad de cosas acumuladas.

¿Qué cosa vio en primer lugar? ¿Tal vez usted quiere deshacerse de esta cosa? Columpio

El columpio simboliza su vida sexual. Tal vez en este momento siente una falta de intimidad. Además, esta señal puede simbolizar la obsesión sexual, que se origina de los problemas internos.

Cajas

Los recipientes rectangulares son un reflejo de la identidad de una persona. ¿De qué están llenos? ¿Qué ocultan? Tienen las paredes transparentes o ¿no se puede ver nada? Si selecciona este símbolo, tendrá algo en qué pensar. Se puede trazar una analogía directa: ¿cuáles son las características de las cajas? – ¿cómo es su estado en este momento?

Espejo roto

El espejo nos simboliza a nosotros mismos. Si selecciona este elemento, significa que se siente abrumado e inseguro. Es posible que usted está entre una encrucijada y no sabe qué hacer. Además, este signo puede decir que usted está luchando contra dos personalidades y usted no puede encontrar su verdadero “yo”.

Rueda

La rueda simboliza la relación entre usted y el mundo exterior. Si selecciona este símbolo, significa que usted está ahora en un punto muerto. Corre en círculos viciosos y no se puede llegar a su destino. Pare. Ahora usted se parece a un hámster en una rueda.

Martillo

Este símbolo es un signo de que hace todos los esfuerzos posibles para lograr lo deseado, y no le importa lo que tenga que hacer para realizarlo. Ni siquiera está en contra de mostrar violencia, si es necesario.

Muñeca

La muñeca representa su conexión a la infancia. Tiene pánico de madurar y como consecuencia envejecer. Cada año que viene le inspira miedo, y está intentando por todos los medios prevenir el envejecimiento. Tal vez usted está tratando de rejuvenecer en lo externo.

Libros

Los libros son un símbolo del conocimiento y, como consecuencia de la vida. Sin embargo, si se colocan en el sótano, es probable que haya perdido el sentido de la existencia.

La imagen es una clara indicación de que en su vida reina la armonía. ¿Usted vive en completa armonía consigo mismo y los demás. Trata a sus familiares con comprensión.

Parrilla

Una señal de secreto, aislamiento y separación. Probablemente, en este momento se siente deprimido o muy angustiado. Está ansioso y no sabe cómo seguir viviendo.

Silla rota

Los muebles rotos simbolizan el período de estrés, la incertidumbre y la falta de descanso.

Cesta de manzana

Este símbolo indica que se encuentra en el camino hacia el conocimiento, la sabiduría y el logro de la felicidad personal.

Escalera

La escalera simboliza la transición hacia algo nuevo. En poco tiempo llegará a su meta. Pero tenga en cuenta que la escalera no conduce a ninguna parte. Tal vez le esperan dificultades. Sólo su actitud hacia los obstáculos puede prejuzgar el resultado, con orgullo va a superar todas las dificultades – el resultado favorable está garantizado.