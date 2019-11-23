FAZ QUINCEAÑERAS 2019 PORCO NEGRO

Publicado en 23.11.2019Imprimir

Fernanda y Stella Moreira

Barbat y Silveira

Las protagonistas NOMBRE MILAGROS TATIANA SOUZA BOGADO YAZMIN MACHENSE MARTINA ECHENIQUE SUAREZ MEGAN MOLINARI MARIA FIORELLA MEIRELLES MURGAN MAIA MAC EACHEN STEFANNY SAN GIACOMO MILAGROS ACEVEDO FAGUNDEZ ALCANTARA LUCERO FERREIRA SOTO XIOMI YASMIN ACEVEDO MACHADO NICOLE AGUSTINA FERNANDEZ PEREZ TATHIANA ZATZA SINARA DIAS ROCIO FAGUNDEZ MILAGROS ACERBIS CORTI ANAHI JAZMIN UHADE CERECETTO MARIA PAZ DE LOS SANTOS BRITNEY SOLEDAD RODRIGUEZ MEDINA AGUSTINA PIANTKOSKI MELANY BOTTI POMPONI PILAR BERNECHE LOPEZ ALEXANDRA MALENA PINTOS ROSSI PAULA MERICA RODRIGUEZ YARON PERUCHENA DE LOS SANTOS JOHANA VALENTINA DO SANTOS RILOBA TATIANA SOTELO AYELEN SANGUINET NAO RODRIGUEZ ANTONELLA FAGUNDEZ MELANY JAQUES EVELIN SANCRISTOBAL ANA KAREN QUAGLIOTO LUCIA TARUSELLI XIMENA SUAREZ FLORENCIA SANCHEZ SOFIA PRIETO MARIA CERPA FLORENCIA PEREZ MALENA RUBIDO PILAR CUNHA ROSITA CABRERA MANUELA TEXEIRA MALENA RUBIDO MARTINA SEVERI BELEN ARDUINO LUCIANA DE SOUZA PIERINA TAMBUCHO TATIANA ALVAREZ JAZMIN MACHE FAUSTINA CHALELA VALENTINA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS VALENTINA MOLTENI PIA MACARENA DOMINGUEZ CAMEJO

Jorge Jaques

Martina Severi y Adriana Martinez

Llegando

Melli Barbat

Monnserrat la modelo del afiche

Oscar Amaral

Modelos y diseñadoras salteñas

Stand Farmacia Albisu

Alumnos de UTU y su profesora Beatriz Sequeira

Alumnos de UTU y su profesora Beatriz Sequeira

 

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