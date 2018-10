En torno al Día del Jubilado – Gladys Panissa hizo un análisis de cómo ve la realidad de las personas adultas mayores que concluyen su vida laboral e inician una nueva etapa de sus vidas donde tienen más tiempo para realizar actividades recreativas y placenteras.

Desde su lugar en la Secretaría de la Comisión Directiva de AJUPENSAL – Panissa sostiene que los jubilados «han dejado de ser pasivos, intentando devolver lo que la vida nos dio, la experiencia adquirida, el conocimiento y muchos otros valores. Entonces tratamos de transmitir ello a los demás y también nos re socializamos» – nos explica.

Los hijos crecieron… formaron su propia familia. Algunos amigos ya se han ido. El adulto mayor que se jubila inicia un camino de búsqueda y resocialización.

Desde el plano individual se habla de resocialización como aquel proceso que reconstruye las relaciones sociales rotas después de unos años de desempeño de determinados roles – padre, marido, o esposa, trabajador – y que obliga a aprender las obligaciones y derechos de las nuevas situaciones de abuelo, viudo, jubilado etc. Lo peligroso para la persona mayor es mantener una postura rígida frente al cambio, defendiendo la estabilidad como mecanismo de seguridad. De ahí la importancia de la educación de las personas mayores como instrumento de resocialización, lo que exige aceptación, acomodación, adaptación e integración.

La aceptación, supone reconocer la existencia de los valores de las personas pertenecientes a otro grupo de edad, aunque subjetivamente no los considere como propios y aceptar conductas sociales, políticas, económicas, familiares, sexuales etc. opuestas a sus valores, aunque en la realidad exista más una pacífica convivencia entre generaciones, que conflictos.

Es conveniente acostumbrarse durante la etapa adulta, en los años activos, a poseer una cierta aptitud y flexibilidad que permita a las personas mayores, en su día, mantener relaciones sociales satisfactorias con el resto de los grupos sociales, para estimular la acomodación.

«Siento que AJUPENSAL hace un muy valioso aporte para que las personas jubiladas puedan tener una buena calidad de vida» – sostiene Gladys.

«CREO QUE HOY SE NOS ESCUCHA MÁS»

-¿Cómo responde la sociedad frente a la mirada de resocialización?

«Cuando hablamos de resocialización, debemos tener en cuenta que es muy amplio el término… nos reunimos todos … los que pensamos de una u otra manera.

Creo que en general, al aumentar el término de vida, se ha ampliado también el concepto.

Veo que las personas mayores estamos mucho más integradas a distintos lugares.

Se nos escucha más… es la impresión general que tengo.

¿De qué manera el adulto mayor jubilado resocializa? ¿Cuáles son los canales?

-«La sociedad presenta unos cuantos. Existen lugares públicos y privados donde el adulto mayor puede insertarse en la vida política, social e inclusive educativa de nuestra comunidad. He notado que las personas mayores hoy tienen mayor participación, se nos escucha, se nos llama.

Y también nos enriquecemos en lugares como éste, donde nos reunimos jubilados y pensionistas y compartimos».

¿Cómo ve el programa que propone AJUPENSAL?

«Muy diverso… con un montón de posibilidades para los jubilados y pensionistas. En el área del tratamiento de la salud la propuesta es muy completa.

Y cuando nos referimos a la salud, no se trata de asistir cuando estamos enfermos, sino adoptar políticas de prevención para que ello no suceda.

Por ello hay diferentes formas de prevenir las enfermedades o tratarlas.

Se pueden hacer ejercicios con aparatos, yoga, Tai chi chuán y sobre todo llevar a cabo un encuentro social. Que la gente se reúna a hacer actividades lúdicas, danzas tradicionales que se van conservando… a compartir experiencias, paseos y salidas. Aquí se han armado hasta parejas.

Me parece que los servicios son muy completos; hay talleres donde se pueden aprender diferentes disciplinas como pasatiempo o también para que las personas puedan acceder a fuentes complementarias de ingreso.

Vale destacar que aquí hay jubilados que ganan bien y otros poco. Somos cinco mil socios.

«AL INTEGRARNOS NO SE MIRAN LAS CLASES SOCIALES NI EL GRADO DE FORMACIÓN DE CADA UNO»

¿Y cómo va el trabajo?

«Creo que vamos muy bien, los que tienen más donan para los más necesitados. Hay una sub comisión de damas trabajando en forma honoraria. Se reciben y se comparten donaciones de ropa, de comida. Cuando nos reunimos no se miran las clases sociales ni de donde viene cada uno. Ni siquiera la educación que cada uno tiene sino las actitudes».

¿Cómo son los vínculos que establece AJUPENSAL?

«Trabajamos honorariamente y la gente se va integrando a la institución brindando sus conocimientos y su tiempo. Muchas personas se acerca a aportar de sí sin nada a cambio.

También los que vienen a los grupos de gimnasia, los que se reúnen a jugar a las cartas, grupos de danza, grupos de paseos que organizan actividades para pasar el día o usando los servicios que pone a nuestra disposición el BPS, el Ministerio de Turismo, se hacen paseos también para fomentar la amistad».

-¿Cómo es el vínculo del adulto mayor jubilado con su familia?

-“Puedo hablar a través de mi experiencia. El relacionamiento con mis nietos es muy entrañable… es importante cultivar el respeto mutuo, el compartir y transmitirles experiencias y vivencias que no se encuentran en los libros y en las computadoras.

Me llama la atención el disfrute y la alegría de las personas.

Los adultos mayores buscan la manera de comunicarse mejor. Debemos integrarnos a la vida, no quedarnos al costado, disfrutando de nuestra edad y nuestro momento».