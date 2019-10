«… de nuestros rincones más queridos»

Para comenzar esta nueva sección que llevaremos adelante los días sábados, dedicada a Escuelas de nuestro departamento, debemos agradecer especialmente a la Inspectora Departamental de Educación Primaria de Salto, Docente Roxana Hernández, por la amabilidad de permitirnos concretar nuestras entrevistas, así como la agilidad para tramitarlo con las Escuelas solicitadas.

Agradeciendo además, a las Escuelas que accedieron de manera inmediata a nuestro contacto, para llevar adelante el pequeño proyecto.

El local de la Escuela Nº 10 «Italia», data del año 1931.

Cuenta con una planta física de diez salones, cuatro de ellos construidos posteriormente. Una cocina y un comedor, dos patios, uno al frente y otro al fondo, gabinetes higiénicos, bebederos y salones destinados al equipo de dirección y secretaría.

Los extremos del pasillo central fueron acondicionados como salones (actualmente eliminados) y en el año 2017 se incorporaron dos contenedores que funcionan como salones.

La Escuela Italia, se encuentra ubicada en la zona sur de la ciudad de Salto, en la Avda. Solari Nº 1980. El 10 de octubre de 2003 fue denominada «Italia», en reconocimiento a la Colectividad Italiana de la que provinieron los primeros alumnos de la escuela.

Tiene una población de 563 niños, veinticinco Maestros, una Maestra Secretaria, una Maestra Sub Directora y la Maestra Directora Elba Chamorro desde hace 11 años, además de cuatro auxiliares de servicio.

Compartió local hasta hace unos años atrás con la Escuela Nº 120, la cual funcionaba en el turno matutino.

La población escolar, proviene de los barrios circundantes: en su mayoría de Barrio Minervine, Don Atilio, Complejos Santa Cecilia, Santa Teresita, Harriague, Horacio Quiroga, en menor cantidad.

Posee servicio de comedor y copa de leche.

LA ESCUELA

DEL VIVERO

(Extracto de un diario de la época)

Bajo la dirección de la educadora Fermina Acevedo de Coussin, el 1° de marzo de 1919 se inaugura la Escuela rural N° 38, construida un año antes en un solar que hoy conforman las calles Lavalleja y Guaviyú (Local del anexo «La Capilla»).

En el libro diario, la lista de los diez primeros alumnos fueron: Zacarías Cantero, Celestino Godoy, Juan C. Caraciolo, María Pereira, Atila Caraciolo, Juan Francisco Pereira, Antonio Fernández, Brígido Malveder, Claudio Acosta y Juan Francisco Torres.

Al pasar el tiempo y cuando la Escuela tenía ochenta alumnos, se crea la primera ayudantía, cuyo cargo recae en la maestra Señorita Alcira Testa, quien estuvo hasta el año 1923.

Muchas notas enviadas a la Inspección de Escuelas lucían un epígrafe de «Barrio Claverie».

En 1931 la escuela se traslada al actual edificio, pasando a ser urbana Nº 10, cercana al Vivero Municipal.

El 9 de julio de 1933 los alumnos plantan en el predio escolar el árbol de Artigas, que hoy puede contemplarse como un hermoso Ibirapitá.

Ubicación de la Escuela Nº 10 Italia

La Escuela Nº 10 de Salto se ubica en el barrio Salto Nuevo, en la zona sur de la ciudad.

Un barrio donde se registra, desde principios del siglo XX, una fuerte presencia de familias de origen italiano, que con su trabajo y esfuerzo, fueron generando el crecimiento económico, social y cultural de la zona.

Algunas de ellas son: Bernasconi, Tripodi, Rossi, Bella, Medici, Menoni, Giosa, Giovanetti, Galli, Nessi, Legnazzi, Pozzi, Lanza, Lombardo, Rattín, Chiessa, Ruggieri, Pertusatti, Guglielmone, Caraciolo, Marzerolli, Testa, Finozzi, Lechini, Zucchi, Tanoni, Botti.

Como ejemplo de la participación de los italianos en la actividad económica y comercial de la zona, se puede mencionar que en el año 1912, Tripodi instaló el primer horno de ladrillos y en el año 1913 el señor Arnoldo Bernasconi instaló el primer almacén de ramos generales en el local de Avenida Solari y calle Mataojo.

Cabe destacar, que descendientes de estas familias siguen formando parte activa de la trama social del barrio.

Y asi continuó la Escuela, entre uno y dos turnos.

Comenzando a dialogar con la Directora Elba Chamorro, le consultamos:

¿A partir de qué año vuelve a funcionar en dos turnos?

En marzo de 2006, ya que la Escuela 120 ahora de Tiempo Completo, ocupa el nuevo local, ubicado en Pascual Harriague y Avda. Solari.

Esto implica para la Escuela recuperar su antigua identidad de Escuela de doble turno, funcionando en el turno matutino de 1° a 6° año dentro del mismo local, sin necesidad de ocupar la Capilla Santa Teresita como anexo, además no se utilizan los pasillos como salones y el servicio de comedor se realiza en dos turnos, lo que mejora notablemente su funcionamiento.

Continúa aquí con el PROGRAMA INFAMILIA, lo que le permite contar con profesora de Educación Física y con dos Maestras Comunitarias.

La dirección continúa siendo ocupada en forma interina, por el maestro Daniel Menoni.

Otro hecho relevante es que este año, once de los maestros son efectivos, ya que varios ocuparon sus cargos, que antes eran cubiertos por suplentes e interinos.

¿Cuándo se categoriza a Contexto Socio Cultural Crítico?

En el año 2007. Incorporándose al plantel docente, tres nuevas Maestras. La dirección es ocupada en forma interina por la Maestra Fátima Curbelo.

Ya en el 2008, además de la Directora hay diecinueve Maestros de aula, una Maestra Adscripta, dos Maestras Comunitarias, un Profesor de Educación Física y dos Profesores de italiano.

¿Al año siguiente ocupa usted la Dirección?

Si, en el 2009, conformando el plantel de Docentes con Maestra adscripta Ana María Romero, dos Maestras comunitarias Gabriela da Roza y María A. Montiel. Profesores de Educación Física – Emanuel Priario y Elías Camacho, dos Profesoras de Italiano y cinco Auxiliares de Servicio.

En el 2010 se incorporan más tarde dos MAC Maestras de Apoyo de plan Ceibal: Mónica Suárez e Iracema Da Luz.

También se ha implementado como plan piloto el proyecto Maestro más Maestro, se trabaja a contraturno con extensión horaria, los Maestros encargados de esta tarea fueron Martín Saldamando y Celina Barboza.

Se realizaron infinitas obras en la parte edilicia de la Escuela.

¿Cuándo cambia de categorización?

En 2011, pasando a denominarse APRENDER.

Allí me corresponde en forma efectiva la Dirección.

Más tarde se implementa por segundo año consecutivo, el proyecto Maestro más Maestro en el grupo de primer año «A» a cargo de la docente Andrea Luzardo.

Junto a otros Directores de la zona, organizamos la «JUNTA DE DIRECTORES DE LA ZONA SUR», cuyo objetivo es lograr acuerdos en problemáticas comunes.

¿El año 2012, fue muy importante para la Institución?

Si, porque con el apoyo de Inspección y el equipo de Escuelas Disfrutables se lleva adelante la integración a la institución de un niño cuyo diagnóstico de conducta se define como: «Trastorno de conducta con Oposicionismo desafiante». Siendo ésta una escuela de características APRENDER (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), sin la preparación del personal docente para la atención del niño.

Se aunaron esfuerzos para realizar su proceso de adaptación en forma individual primeramente y en el tramo final del año, integrado a un grupo de clase, con resultados excelentes, tanto a nivel institucional como familiar.

¿Cómo fue el 2013 en materia de alumnos?

La matrícula de la Escuela supera los 560 alumnos, distribuidos en dos tunos y veintidós grupos de clase.

Y en el 2014 es incorporada además al Proyecto de trabajo «Red global de Aprendizaje Profundo» en el que se trabaja en forma conjunta con otros países como por ejemplo: Reino Unido, Canadá, Finlandia.

Además de infinitas incorporaciones de actividades y de presencias importantes que la Escuela logró conseguir.

¿Se reciben alumnos de magisterio además?

En el 2015, se recibieron diez alumnos de magisterio de cuarto año que realizan la práctica docente en los turnos matutino y vespertino.

¿Cuándo pasa a Categoría A?

En el año 2016, contando con 542 alumnos. Con el objetivo de elevar la asistencia sobre todo en las clases inferiores, se organiza la institución de la siguiente manera: primer ciclo en turno vespertino y segundo ciclo en turno matutino. A su vez, se incursiona en el trabajo en áreas, aulas especializadas y duplas pedagógicas.

Y en éste año, 2019, se celebran los 100 años de la Escuela N° 10 Italia, la que comenzara a funcionar desde el 1° de marzo de 2019 en diversos locales.

Se llevó a cabo el acto recordatorio a comienzos del año.

Muchas gracias por el aporte a Diario EL PUEBLO, a la Maestra Directora Elba Chamorro