La esposa del príncipe Harry dio a luz a un varón de 3,3 kilos. El nieto de la reina Isabel estuvo presente en el parto.

Meghan Markle, la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry de Inglaterra, dio a luz a un varón, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado. “Su alteza real, la duquesa de Sussex, dio a luz a su hijo a las 05.26 horas (local)”, dijo el palacio.

“El bebé pesa 3,3 kilos. El duque de Sussex estuvo presente en el nacimiento”, agregó. El primer hijo de la pareja es el séptimo en la línea de sucesión al trono.

Harry, el nieto de la reina Isabel II de 34 años, y Meghan, de 37, una exactriz estadounidense, se casaron en una fastuosa ceremonia en el Castillo de Windsor, donde reside la monarca, en mayo del año pasado.

El bebé es el octavo bisnieto de la reina de 93 años, la monarca con el reinado más largo del mundo, y podría tener derecho a la doble ciudadanía británica y estadounidense, según las normas de nacionalidad.

Sin embargo, el bebé no será inmediatamente un príncipe, ya que ese título deberá ser otorgado por la reina mediante la emisión de lo que se conoce como una carta de patente.

La pareja, que oficialmente tiene el título de duque y duquesa de Sussex, ha dicho que quería mantener los planes para la llegada del nuevo miembro de la realeza de manera privada.

Después del nacimiento, un aviso será publicado en un caballete ceremonial en la entrada del Palacio de Buckingham, el hogar de la reina en Londres, una tradición que se remonta a 1837 cuando éste se convirtió en la residencia oficial del soberano.

El príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, han mostrado a la prensa a su hijo recién nacido este miércoles al mediodía, y han descrito su reciente maternidad como algo “mágico”. Poco después se ha hecho oficial que su nombre Archie Harrison Mountbatter Windsor.

Con el bebé en brazos, envuelto en una mantita blanca y un gorrito, los duques de Sussex han presentado al pequeño a los medios de comunicación en el salón San Jorge del castillo de Windsor, donde celebraron la recepción de su boda hace poco menos de un año.

El duque y la duquesa de Sussex se complacen en anunciar que han nombrado a su primer hijo: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Sus altezas reales presentaron a la reina a su octavo bisnieto en el castillo de Windsor. El duque de Edimburgo y la madre de la duquesa [Doria Ragland] también estuvieron presentes en esta ocasión especial”, se podía leer en un comunicado junto a la imagen en blanco y negro compartida en la página oficial de la pareja recogiendo ese momento.

Alexander, James y Arthur eran las opciones favoritas de los británicos, pero finalmente ha sido Archie Harrison, un nombre compuesto de origen inglés, el elegido. Archie es diminutivo de Archibald, del germánico ercan, y significa “genuino”, “valiente” y “audaz”, mientras que Harrison es “hijo de Harry”.

La llegada del bebé de los Sussex ha seguido un guion distinto al que siguieron los duques de Cambridge cuando nacieron sus tres hijos: Jorge, Carlota y Luis. Meghan Markle dejó claro que no estaba dispuesta a posar poco después de dar a luz y que quería celebrar en privado la llegada de su hijo antes de cumplir con con su presentación oficial.

ttps://www.ambito.com/i

/www.elperiodico.com/

Línea de sucesión a la Corona británica

Estos son los 10 primeros en la línea de sucesión a la Corona británica. La ley que daba prioridad a los varones sobre las mujeres fue abolida en 2011, pero se aplica a los nacidos antes de esa fecha.

Príncipe Carlos, príncipe de Gales (primogénito de la reina Isabel II, nacido en 1948)

Príncipe Guillermo, duque de Cambridge (primogénito de Carlos y Diana y nieto de la reina, nacido en 1982)

Príncipe Jorge de Cambridge (primogénito de Guillermo y Catalina, bisnieto de la reina, nacido en 2013)

Princesa Carlota de Cambridge (hija de Guillermo y Catalina, bisnieta de la reina, nacida en 2015)

Príncipe Luis de Cambridge (hijo de Guillermo y Catalina, bisnieto de la reina, nacido en 2018)

Príncipe Enrique, duque de Sussex (hijo de Carlos y Diana y nieto de la reina, nacido en 1984)

Hijo primogénito de Enrique y Meghan (nacido el 6 de mayo de 2019)

Príncipe Andrés, duque de York (segundo hijo varón de la reina, nacido en 1960)

Princesa Beatriz de York (primogénita de Andrés y Sara y nieta de la reina, nacida en 1988)

Princesa Eugenia de York (hija de Andrés y Sara y nieta de la reina, nacida en 1990)

Harry, el nieto de la reina Isabel II de 34 años, y Meghan, de 37, una exactriz estadounidense, se casaron en una fastuosa ceremonia en el Castillo de Windsor, donde reside la monarca, en mayo del año pasado.

¿Por qué Archie, el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, no tendrá un título real?

no será príncipe y tampoco Conde, o incluso un Lord.

A pesar de ser el séptimo en la línea sucesoria al trono detrás de su padre y los tres hijos de sus tíos, el Príncipe William y Kate Middleton, el bebé solo será llamado Master Archie Harrison Mountbatten – Windsor.

Archie no es heredero directo al trono ni hijo del heredero como sí lo son sus primos reales.

Esa distancia al trono le permitió a los duques de Sussex no tener la obligación de ponerle un título a su hijo, Archie Harrison.

Asimismo, Marlene Koenig, una experta en realeza británica y europea, explicó que el anuncio de la casa real británica sobre el nombre del bebé sin un título indica que los duques desean que tenga una vida más normal y privada.

¿Cómo surgió el nombre del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle?

El nombre es la versión abreviada de Archibald, un nombre tradicionalmente escocés que significa “audaz y valiente”. Mientras que Harrison, su segundo nombre, significa “hijo (en inglés, ‘son’) de Henry” o “hijo de Harry”.

El doble apellido del pequeño es en honor a la monarca y a su esposo.

El príncipe Harry homenajeó a su abuelo paterno, Felipe de Edimburgo, optando por Mountbatten como apellido principal para su primogénito.

https://peru21.pe/