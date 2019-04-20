SE UNIERON EN MATRIMONIO EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
SILVANA INGRESÓ AL TEMPLO DEL BRAZO DE SU PADRE WALTER HUGO TRINDADE.
UNOS PASOS ANTES INGRESARON EL PEQUEÑO ITHAN MARTÍNEZ TRINDADE, HIJO DE MICHAELE Y SILVANA, JUNTO A DOMINIQUE PÉREZ MARTÍNEZ, SOBRINA DE LOS NOVIOS.
EN EL ALTAR AGUARDABA EL NOVIO JUNTO A SUS PADRES MARIO MARTÍNEZ Y BRENDA CHELERI Y LA MADRE DE LA NOVIA LILIAN SÁNCHEZ.
LUEGO DE LA CEREMONIA RELIGIOSA, MICHAELE Y SILVANA JUNTO A LA FAMILIA Y AMIGOS FESTEJARON SU UNIÓN EN EL CLUB URUGUAY.