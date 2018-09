¿Sabías que cada mes tiene un ave asociada? Al igual que las piedras de nacimiento, ¡las aves del mes de nacimiento pueden revelar mucho sobre ti! Así que, mira a ver cuál es el ave de tu mes de nacimiento para saber más sobre tu carácter

1 – Enero: búho

Eres una persona que no habla mucho, pero que atesora un gran conocimiento. Eliges cuidadosamente tus palabras cuando hablas y permaneces atento a la conversación. A pesar de tu naturaleza tranquila, tu elocuencia en la escritura creativa sorprende a los demás, ¡especialmente tus formas de expresión que hacen que los demás piensen! Te expresas con tus propias palabras, pero puedes estar seguro de que tus pensamientos son profundos y coherentes.

2 – Febrero: loro

El tuyo es el ave del espíritu libre. No eres una persona aburrida o predecible, te conocen por tu capacidad de mirar más allá de lo mundano. La escritura creativa, el arte o la música se forman en tu personalidad. Tus amigos y seres queridos se inspiran constantemente en tu carácter único y en tu entusiasmo brillante por la vida. No quieres ser el centro de atención, pero ¡llamas la atención!

3 – Marzo: petirrojo

¡Los petirrojos son las aves de la perseverancia! Tienes la extraña habilidad de sortear incluso las tormentas más duras. Tus seres queridos están maravillados de tu fuerza y convicción, lo admitan o no. Puede que te sientas cansado a veces, pero rara vez lo muestras. En lugar de eso, te centras en tu objetivo. Fuerte y constante.

4 – Abril: canario

Las crías de los canarios se ríen mucho y son muy alegres. A veces haces el payaso y otras haces comentarios ingeniosos, te encanta alegrar a la gente o entretener a la gente que te rodea. Si ves un meme divertido, ¡tus comentarios harán que sea el doble de divertido en un abrir y cerrar de ojos! ¡A los canarios les encanta la diversión!

5 – Mayo: ruiseñor

Al igual que el canto dulce del ave de tu mes de nacimiento, iluminas el día de todas las personas con las que te encuentras. Tu estado de ánimo, que siempre es positivo y alegre, es contagioso y, en general, es la envidia de quienes te rodean. Se sabe que una sonrisa amable tuya convierte un humor agrio en uno feliz. Afortunadamente, nunca te han visto sin una sonrisa en la cara.

6 – Junio: paloma

Un ave regio. Eres un líder natural, seas consciente de ello o no. Eres el monarca de la organización y de la delegación. Te harás cargo y harás que vuelva el orden, ya sea una gran emergencia o simplemente hacer que todos lleguen a la escuela a tiempo. Ninguna lista de tareas pendientes es demasiado para ti. ¡Pondrás firme a la tropa!

7 – Julio: águila

Como eres un águila, eres una persona con mucha confianza. Tus habilidades para escuchar son insuperables. A menudo, las personas a las que no conoces te contarán la historia de su vida. Eres una persona de fiar y guardarás en secreto la información confidencial. También puedes dar un consejo paciente y sincero para levantar el ánimo o hacer que otros vayan en la dirección correcta.

8 – Agosto: martín pescador

Los bebés que han nacido en el mes del martín pescador se les conoce por ser las personas más amables. No solo te gusta conocer gente nueva, sino que de alguna manera haces que las personas que conoces por primera vez disfruten al conocerte. Se te conoce por ser una persona generosa y ofreces ayuda a cualquier persona que la necesite. Como tu generosidad va más allá de los amigos más cercanos, estarás encantado de ayudar a todas las personas con las que entres en contacto.

9 – Septiembre: halcón

¡Eres el héroe de tu propio cuento! A pesar de enfrentarte a muchos desafíos, te levantas constantemente ante cada ocasión que se te presenta. Tus acciones no pasan desapercibidas, pero eres reacio a echarte flores. Esta fuerte mezcla de heroísmo y humildad hace que te admiren tanto en casa como en el trabajo. La gente confía en ti y tu confianza no está fuera de lugar.

10 – Octubre: cisne

¡Este ave del mes de nacimiento es la que arregla cosas! Siempre tienes la respuesta para todas las preguntas. Te encanta ayudar y puedes encontrar una solución a cualquier problema en un tiempo récord. Te encanta tener razón y, normalmente, la tienes. Todos recurren a ti primero cuando se enfrentan a una situación difícil, o simplemente cuando necesitan un buen consejo. ¡También tienes excelentes recetas!

11 – Noviembre: gallo

La última ave amiga. Eres el mejor amigo que cualquiera podría tener. No solo alguien a quien recurrir, sino también una gran compañía. En las buenas y en las malas, estarás al lado de tus amigos y te apoyarán cuando te enfrentes a situaciones que pueden hacerte caer. No solo llevarás a otros al camino correcto, sino que evitarás que sea aburrido.

12 – Diciembre: cuervo

Un ave emocionante de intriga y misterio. Eres un buscador y un aventurero. Te sientes seguro y curioso, siempre estás buscando la siguiente pista en una serie de excursiones emocionantes. Eres autosuficiente y perfectamente feliz por tu cuenta. Puede que no seas el alma de la fiesta, pero estás seguro de que experimentarás algo nuevo

