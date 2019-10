«… de nuestros rincones más queridos» Haciendo historia…

Escuela N° 112 «República Argentina» Con su Directora Maestra Fabiana Flores

El grupo de Docentes que nos estaba esperando cuando llegamos a la Escuela N° 112 «República Argentina», es un equipo de mujeres que se encuentran sobradamente equipadas de un calor humano que asombra.

Un equipo unido, que se siente cómodo entregando todo de sí en el lug ar.

Pudimos ver en el patio interno del mismo nada más llegar, a los niños en el recreo, compartiendo momentos.

Cuando pasamos a la sala de Dirección para poder dialogar tranquilamente, se quedaron con nosotros además de la Directora Fabiana Flores: Roxana Machado Sub Directora, Sandra Cancela Docente y Secretaria y Laura Tourn, con 20 años de Docencia en el mismo lugar.

Hoy vamos a dialogar con todas ellas.

Ubicación

La Escuela Nº 112 «República Argentina», Urbana Común, Habilitada de Práctica, se encuentra ubicada en el Pasaje J del Barrio Dos Naciones.

El edificio data del año 1975 y anteriormente funcionó en una vivienda prefabricada.

Es un local de una sola planta, funcional de una construcción moderna en muy buen estado de conservación.

Los salones son bien iluminados y ventilados y cuenta con gabinetes higiénicos.

Los patios internos, mantienen en su base pedregullo con hormigón lavado, protegidos por sol y sombra.

También cuenta con dependencias como cocina y salón comedor.

La Escuela Funciona en dos turnos.

Haciendo Historia

Esta Escuela fue creada como una necesidad para brindar educación a los hijos de los obreros, que estaban construyendo la Represa de Salto Grande.

Funcionó en primera instancia en dos viviendas prefabricadas G1 y G2.

Su primera Directora fue la Maestra Blanca Isabel Cunha y los primeros Maestros: José Reinoso, Ma. Angélica Pérez y Gabriela Fagúndez.

Su primera Comisión Fomento, se formó el 18 de setiembre de 1975 y su Presidenta fue Marta Guibarani.

En una época, existía una cantidad extrema de personas extranjeras, de todas partes del mundo, trabajadoras en la Represa de Salto Grande, donde la Escuela era el lugar de estudios de sus hijos.

Cuando la represa fue finalizando algunos trabajos, cesó de manera notoria la cantidad de familias residentes en el lugar, cambiando el alumnado.

El registro muestra que los cuatro primeros alumnos que se encuentran en el libro de matrícula, uno es argentino, otro paraguayo, y recién la quinta alumna es uruguaya.

La Escuela 112, se construyó con motivo de la Represa. Pero con el correr del tiempo se fue colmando de otra población escolar, donde la mayoría hoy, son colegas de los Docentes que allí trabajan.

Alumnos de la época.

En aquella época comenzaron concurriendo 39 alumnos y la primera alumna matriculada fue argentina, llamada: Marta Arija.

Se la define como una Escuela inclusora con una fuerte apuesta a la dimensión pedagógica, con un equipo de Dirección sólido, estable y con un vasto conocimiento de la Institución.

Con Docentes comprometidos, responsables y con larga permanencia en su s cargos, generando un mayor apego y amor por la Escuela.

Así como las familias que conforman la Comisión escolar, que se caracterizan por el apoyo a los proyectos escolares.

************************

Comenzamos nuestro espacio de hoy dialogando con la Directora Fabiana:

¿Cuánto tiempo hace que se encuentra trabajando aquí?

Hace 9 años.

¿Cuál es el significado de la unión de las dos Banderas?

-Docente Laura: Esta Escuela se construyó, cuando se estaba construyendo la Represa de Salto Grande, en el año ´75, por eso el símbolo de las dos Banderas unidas: Uruguay y Argentina.

¿Lleva usted 20 años en la Escuela?

Sí, es amor a la Escuela. El tipo de niños que tenemos nosotros, es especial.

Sentimos un cariño especial por ellos y también por el grupo de compañeros que nos acompañan. Muy unidos.

¿Cuántos Docentes son?

-Directora Fabiana: Somos 18 Maestros y tres Maestras en el equipo de Dirección, más los Profesores que son tres.

Funciona además un equipo Psico-social que se llama «Equipo de Escuelas disfrutables», que depende de ANEP, que trabajan en un dispositivo, y cada vez que las necesitamos la podemos llamar.

¿Cuentan con talleres además?

Sí, contamos con talleres de autocuidado para mantenernos unidos como grupo, para cuando surge algún problema. Y eso nos ha ayudado a mantener la unión entre todos.

¿Cuál es el estado de la Escuela hoy?

Es una Escuela habilitada de prácticas.

Trabaja en dos turnos, todo la línea de inicial de cuatro a sexto por la mañana y otra por la tarde con la misma Dirección.

En la mañana son Maestros Adscriptores, que tienen a cargo la formación de los Maestros Magisteriales de 2º año, del Instituto de Formación Docente.

Cada Maestro es Maestro de sus alumnos y de los Magisteriales.

Este año son un grupo de 13 alumnos.

Actualmente, ¿de dónde llegan los niños?

-Sub Directora Roxana: De los alrededores.

Es un barrio muy grande.

Yo fui en una época Directora, hasta el año 2010 y en el año 2011, pasé a la Sub Dirección y se puede notar el proceso de cambio de la llegada de alumnos de diferentes lugares a la Escuela.

¿Cuándo pasa a llamarse República Argentina?

Creo firmemente, que se espera unos 10 años, desde su inicio para hacerlo.

En la ciudad de Concordia, también existe una Escuela que se llama República Oriental del Uruguay, que fue por el mismo motivo.

Eso hace que mantengamos un vínculo con el Consulado Argentino.

Como la fiesta de Independencia Argentina se realiza el 25 de mayo, nosotros realizamos una participación también.

¿Con cuántos niños cuenta actualmente la Escuela?

-Directora: Cuenta con 444 alumnos.

Con una Comisión Fomento muy presente.

En cuanto a los Maestros, son personas responsables, entusiastas y alegres.

Nos sentimos siempre muy apoyados y contenidos por el mismo equipo y es un placer llevar adelante nuestra tarea.

Con un nivel de aprendizaje de los niños, que son nuestro orgullo y un nivel de conocimientos muy importante.

Y esos logros luego, lo vemos reflejado en el aprendizaje del liceo, ya que en las evaluaciones nacionales, la Escuela siempre sale en la media o por sobre la media.

Hemos obtenido un premio a la excelencia por una investigación en una Feria Tecnológica, en cuanto a un proyecto que llevaron a cabo los niños junto a los Maestros, sobre el uso de las Redes Sociales.

Hemos participado en las Olimpíadas de Matemáticas, llegando a la final y participaremos en un encuentro organizado por Ceibal en Montevideo muy pronto.

¿Existen proyectos actualmente?

Sí, estamos muy entusiasmados con un proyecto de escritura de primer ciclo que va hasta 3° año y otro de geometría que va de 4°, 5° y 6° año.

¿Se apuesta a la parte pedagógica además?

Si, desde el acompañamiento a la formación que se realiza a los estudiantes magisteriales, así como a los Docentes y todo eso hace que se enriquezca el sistema.

Sistema Gurí

-Secretaria Sandra: nosotros estamos manteniendo particularmente un proyecto que llevamos adelante desde hace cuatro años, comenzando en nivel cuatro, luego cuatro y cinco y así sucesivamente, los niños van pasando de clase de la mano del proyecto.

¿De qué trata el mencionado proyecto?

De lectura.

Son dos diferentes contenidos relacionados a través de la música, que culmina este año en 3° año.

¿Cuál es el resultado final?

Que los niños logren leer, aprender y generar estrategias para comprender un texto. Diferenciándolo.

Los niños vienen con conocimientos anteriores, entonces al finalizar, que puedan diferenciar.

Que un niño sea capaz de explicar, con diferentes matices de voces, adecuadas, escuchando al otro para interactuar.

Se ha trabajado mucho trayéndole videos, les encanta y es un material muy rico, ya que toman contacto y allí se ve la intención educativa.

Muy favorable fue su resultado y estamos todos muy contentos por ello.